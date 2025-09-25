A Határtalan magyar irodalom konferencia igazi szellemi műhely, idén több kerek évfordulós alkotót is ünnepelnek

  • Magyar Nemzet
Hetedik alkalommal gyűltek össze a Badacsony bazaltorgonái alatt, Pannónia szívében, Badacsonytomajon a magyar nyelvű irodalom művelői, kutatói. A szombatig tartó Határtalan magyar irodalom konferencia témája idén az anyanyelv változásai, az iskola és az, hogy mindez miként jelenik meg ünnepelt alkotóink műveiben. A konferencia lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők az előadásokat megvitassák, a felmerülő kérdésekről eszmét cseréljenek – igazi szellemi műhely alakul ki.

Bényei Adrienn
2025. 09. 25. 5:42
Jánosi Zoltán irodalomtörténész ismertette a konferencia témáját. Fotó: Vass Tibor
A Határtalan magyar irodalom konferencia kitalálója és szervezője Pusztay János nyelvészprofesszor, akitől nem áll távol az irodalom sem. Egyrészt felismerte, hogy szükség van olyan fórumra, amelyen meg lehet beszélni a több határ menti országra és a diaszpórára szakadt magyar irodalom hagyományait és jelenlegi helyzetét, másrészt ő maga is – elsősorban műfordítóként, de prózai és verses irodalmi alkotásaival – részt vesz a magyar nyelvű irodalmi életben. Elmondása szerint a résztvevők zöme kezdettől fogva tagja a konferenciának, szinte baráti társasággá válva az esztendők során.

Határtalan magyar irodalom
Pusztay János nyelvészprofesszor, a Határtalan magyar irodalom konferencia szervezője. Fotó: Archív

A Határtalan magyar irodalom konferencia tematikája

A rendezvény Juhász Judit – az Anyanyelvápolók Szövetsége akkori elnöke – kezdeményezésére jött létre, védnöke pedig Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke. Idén is Szili Katalin és az Anyanyelvápolók Szövetségének új elnöke, Nyíri Péter, a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója nyitotta meg a tanácskozást. A szimpózium előadásait Jánosi Zoltán József Attila-díjas magyar irodalomtörténész sorozatszerkesztésében a Magyar Napló Kiadó jelenteti meg, akivel az idei konferenciáról beszélgettünk.

– A Magyar Napló Kiadó mindig az előző év konferenciájának kötetét adja ki, így most is kézbe vehetik a konferencia résztvevői a legújabb példányokat – mondta el Jánosi Zoltán, aki szerint idén is nagyon izgalmas a téma: a konferencia tematikus vezérfonala az anyanyelv és az iskola az irodalom ünnepelt alkotóink műveinek tükrében, akiknek valamilyen kerekebb évfordulóját ünnepeljük ebben az évben határon belül és kívül.

Az irodalomtörténész ismertette a szerzőket, akiket előadási témaként ajánlottak, és a konkrét előadások témáit is: a száz éve született Nagy Lászlóról körülbelül fél tucat előadás fog szólni. Hasonló az érdeklődés a százhúsz éve született József Attila életműve iránt, és mivel a konferencia az anyanyelvhez és az irodalomhoz hozzákapcsol olyan politikai szereplőket, akik közéleti szereplők is, és a magyar nyelvért, oktatásért sokat tettek, Klebelsberg Kunó életművével is körülbelül négy-öt előadás fog foglalkozni, de lesz Jókai Mórról is három-négy előadás, illetve Cs. Szabó Lászlóval szintén fél tucat előadó foglalkozik.

Ez az évfordulós tematika, de előadást tartanak a százhuszonöt éve született Szabó Lőrincről, Ormós Zsigmondról, a bánsági íróról, politikusról és művelődéstörténészről, a kétszáz éve született Petőfi Istvánról, aki Petőfi Sándor István öcsémhez című versének megszólítottja, Petőfi öccse. Ezenkívül Jankovics Marcellről, a filmrendező nagyapjáról, aki anyai ágon Kossuth Lajos rokona volt, körülbelül hét nyelven beszélt, és szintén írói életművet is hagyott hátra.

A konferencia olyan résztvevőiről is megemlékeznek, akik tavaly még közöttünk voltak. Emlékezni fognak Máté Lászlóra, aki a felvidéki magyarság életéről, kultúrájáról rendszeresen hozott hírt, és kiváló előadásokat tartott, továbbá Kiss Gy. Csaba irodalomtörténészre, aki szintén ebben az évben, néhány hónapja hunyt el.

– Az előadások szerkesztett változatát szintén várja majd a Magyar Napló Kiadó, és ezt is a lehető leghamarabb meg szeretnénk majd jelentetni – tette hozzá Jánosi Zoltán, aki szerint nagyon fontos, hogy a határon túli szereplők közül is kitűnő, a témákhoz értő irodalomkutatók vesznek részt.

Remélem, hogy a konferencia hasonló jó hangulatban zajlik majd, mint az eddigiek, sok új ismeretanyagot kapunk a határon túli magyarok irodalmáról, irodalmi életéről, problémáiról, és lehetőleg segíteni is tudunk kiadványainkkal, illetve javaslatainkkal a helyzetek orvoslásában

– zárta gondolatait.


 

