Hobojubileumklipközmédia

Dolgozza fel Hobo egyik dalát, és szerepeljen a videóklipjében!

Földes László Hobo, a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, a Petőfi Zenei Díj 2024-es életműdíjas előadója idén lett 80 éves. A jubileum alkalmából Hobo 80 címmel zenei felhívást indít a közmédia: a jelentkezők saját zenei stílusukban dolgozhatják fel a legendás előadó dalait. A kezdeményezés célja, hogy minél sokszínűbben szólaljanak meg Hobo művei – legyen az rock, blues, hip-hop, elektronikus vagy akár akusztikus feldolgozás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 14:17
Fotó: Földes Borbála
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt Hobo-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. 

A fődíj egy közös videóklip Hobóval (Forrás: MTVA)

A dalfeldolgozásokat a [email protected] e-mail-címre várják a szervezők december 10-ig.

A feldolgozásokhoz tíz dal áll rendelkezésre:

  1. Ki vagyok én? (1980)
  2. Középeurópai hobo blues II. (1980)
  3. Torta (1981)
  4. A Fattyú reménytelen szerelme és halála (1984)
  5. Szabadíts fel! (1991)
  6. Madárijesztő (2009)
  7. Kisember (2009)
  8. Az új Magyarország (2018)
  9. Úgy szeret, hogy semmit sem kér (2022)
  10. Pécsi lány (2023)

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül.

A fődíj egy közös videóklip Hobóval, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben. A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes Hobo-relikviákkal és ruházati vásárlási utalvánnyal is gazdagodik.

Egy ikon. Egy dal. A Te hangodon.

Részletek és jelentkezés: mediaklikk.hu/petofi

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormányinfó

Deák Dani videója

Bayer Zsolt avatarja

A szemét HVG-s gazember dadogva próbál sz…rt kavarni. Azután bekussol…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu