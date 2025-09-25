Dolgozza fel Hobo egyik dalát, és szerepeljen a videóklipjében!

A Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt Hobo-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt.

A fődíj egy közös videóklip Hobóval (Forrás: MTVA)

A dalfeldolgozásokat a [email protected] e-mail-címre várják a szervezők december 10-ig.

A feldolgozásokhoz tíz dal áll rendelkezésre:

Ki vagyok én? (1980) Középeurópai hobo blues II. (1980) Torta (1981) A Fattyú reménytelen szerelme és halála (1984) Szabadíts fel! (1991) Madárijesztő (2009) Kisember (2009) Az új Magyarország (2018) Úgy szeret, hogy semmit sem kér (2022) Pécsi lány (2023)

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül.

A fődíj egy közös videóklip Hobóval, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben. A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes Hobo-relikviákkal és ruházati vásárlási utalvánnyal is gazdagodik.

Egy ikon. Egy dal. A Te hangodon.