Dolgozza fel Hobo egyik dalát, és szerepeljen a videóklipjében!

A Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt Hobo-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt.
A dalfeldolgozásokat a [email protected] e-mail-címre várják a szervezők december 10-ig.
A feldolgozásokhoz tíz dal áll rendelkezésre:
- Ki vagyok én? (1980)
- Középeurópai hobo blues II. (1980)
- Torta (1981)
- A Fattyú reménytelen szerelme és halála (1984)
- Szabadíts fel! (1991)
- Madárijesztő (2009)
- Kisember (2009)
- Az új Magyarország (2018)
- Úgy szeret, hogy semmit sem kér (2022)
- Pécsi lány (2023)
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül.
A fődíj egy közös videóklip Hobóval, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben. A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes Hobo-relikviákkal és ruházati vásárlási utalvánnyal is gazdagodik.
