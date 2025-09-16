Hamarosan indul a titkokkal és fordulatokkal teli Egyke forgatása, a férfi főszerepet ifj. Vidnyánszky Attila kapta

A készülő film története szerint egy gyermektelen házaspár különös idegenre bukkan az erdőben: egy tinédzserre, aki megmagyarázhatatlan módon őket tartja a szüleinek.

Ki ez a fiú, mit akar tőlük, és honnan tud róluk ennyi mindent? Ahogy a házaspár, Gergő és Nóri, a rejtély mélyére ásnak, nemcsak a szerelmük kerül végveszélybe, de az életük is

– írták a közleményben. Mint hozzátették, a titkokkal és fordulatokkal teli forgatókönyvet a négyszeres Magyar Filmdíjas Köbli Norbert (A vizsga, Félvilág, Örök tél) írta. A filmet Szentgyörgyi Bálint rendezi, A besúgó című sorozat nemzetközi hírű alkotója, aki néhány év leforgása alatt Máltán a Paramountnak, Izlandon pedig a BBC-nek forgatott sorozatot, utóbbit Nikolaj Coster-Waldau főszereplésével. Ezt követően hazatért, hogy vászonra vigye az Egyke egyedi látványvilágú történetét.

Az Egyke a Nemzeti Filmintézet megközelítőleg egymilliárd forintos támogatásával, Illés Gabriella (Toxikoma) és Köbli Norbert producerek irányításával valósul meg – közölte júliusban az NFI.