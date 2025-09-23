100 éve született színészóriásunk, Kállai Ferenc

A Duna, az M5 kulturális csatorna és a Duna World tematikus film- és műsorkínálatában klasszikus vígjátékok, történelmi filmek, drámák és portréműsorok is helyet kaptak – valamennyiben megmutatva Kállai Ferenc gazdag életművének felejthetetlen alakításait.

Kállai Ferenc színművész, 1965 (Forrás:Fortepan / Kotnyek Antal)

A Dunán október 4-én, 14 órától látható a Katonazene (1961) című filmdráma. Bródy Sándor: Kaál Samu novellája alapján készült filmben Kállai Ferenc partnere Bara Margit, Szirtes Ádám, Básti Lajos, Őze Lajos és Páger Antal. A Hogy volt?! című múltidéző műsorban 15.50-től emlékeznek a Nemzet Színészére.

Október 5-én 21 órától a Szépek és bolondok című 1976-os filmet tűzi műsorra a csatorna. Szász Péter rendezését Koltai Lajos fényképezte. Kállai Ferenc a főszerepelőt, Ivicz Istvánt, a hétköznapi kenyérkihordót alakítja, aki hétvégente ambiciózus futballbíró. A főbb szerepekben Bodrogi Gyula, Andor Tamás, Haumann Péter látható.

A Duna további két vasárnap is Kállai Ferenc emléke előtt tiszteleg. Október 12-én 14.15 órától vetíti a Kár a benzinért című vígjátékot. Az 1964-es groteszk hangulatú alkotásban sajátos humorral próbálják lebeszélni a nézőt a gépjárművásárlásról. Kállai színésztársai az autós kalandokban Pécsi Sándor, Sinkovits Imre és Major Tamás. A 2 ×2 néha 5 című romantikus vígjáték október 19-én 14 órától látható a Dunán. Bár a szerelem és a matematika között néha nehéz különbséget tenni, Ferrari Violetta és Zenthe Ferenc párosa mégis tesz rá egy próbát az 1955-ben bemutatott, zenei slágerekkel tűzdelt klasszikusban.

Portré- és emlékműsorok Kállai Ferenc tiszteletére

Az M5 kulturális csatorna műsorán október 3-án 12.35-tól A császár parancsára című filmet vetítik. Az 1956-ban készült filmben a francia forradalom hatására alakult titkos társaság vezetője (Bessenyei Ferenc) beleszeret a könyvkereskedő lányába (Ruttkai Éva), akire egy fiatal színész (Kállai Ferenc) is szemet vetett.

Október 4-én 13.55-től Tálentum – Kállai Ferenc színművész címmel interjúk, archív felvételek és szakmabeliek visszaemlékezései mutatják be a színművész pályáját a főiskolától a Nemzeti Színházig, majd a Míg új a szerelem című tévéjáték látható, ebben Móricz Zsigmond önéletrajzi ihletésű története elevenedik meg a 20-as évekből egy olyan párról, akik nem illenek össze. Kállai partnere ezúttal Sunyovszky Szilvia.

Október 6-án 12.35-tól az aradi vértanúk emléknapján az 1970-ben készült a Tizennégy vértanú című történelmi dokumentumfilm látható, Kállai Ferenc mellett olyan színészlegendákkal, mint Bitskey Tibor, Páger Antal vagy Tordy Géza.