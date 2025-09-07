Ilyen formában még nem láthattunk klasszikus filmeket, egy elveszettnek hitt Az aranyember-adaptációt is különleges körítésben vetítenek

Októberben első alkalommal ad koncertet Magyarországon Jung Jaeil, aki olyan nemzetközi produkciók zeneszerzője, mint az Oscar- és Arany Pálma-díjas Élősködők vagy éppen a Robert Pattinson főszereplésével készült Mickey 17. A dél-koreai művész jellegzetes, sokrétű zenéjével a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben varázsolja el a közönséget, ahol tradicionális dél-koreai hangszeresekkel és a komponista Szüts Apor vezette Budafoki Dohnányi Zenekarral adja elő híres filmzenéit és szólólemezének darabjait.

Az Élősködők zeneszerzője is a Müpa színpadán lép majd fel (Fotó: YOUNG KIM)

Filmekből a közeljövőben sem lesz hiány; szeptember 14-én a nézők egyedülálló zenei köntösben élvezhetik a mozgóképtörténet két legendás klasszikusát a Budapesti Klasszikusfilm-maraton müpás előprogramjában. A fesztiválra hangolódva már két nappal korábban ízelítőt kaphatunk a filmtörténet örök érvényű alkotásaiból. Bár Buster Keaton 1926-os remekműve, A generális bemutatásakor hatalmasat bukott, ma már a filmtörténet egyik kiemelkedő darabjának számít. A Budafoki Dohnányi Zenekar és Szüts Apor jóvoltából a némafilm korhű és lenyűgöző kísérőzenével szólal meg, a vetítés előtt pedig Barkóczi Janka filmtörténész és Szüts Apor beszélgetéséből tudhatnak meg többet az érdeklődők a filmről és a hozzá komponált zenéről.

Korda Sándor 1918-as, sokáig elveszettnek hitt Az aranyember című filmje a magyar némafilmgyártás egyik csúcsteljesítménye. A Corvin Filmgyár nagyívű produkcióját ezúttal Farkas Bence kísérőzenéjével láthatjuk, amelyet a Győri Filharmonikus Zenekar Dubóczky Gergely vezényletével prezentál. A Budapesti Klasszikusfilm-maratonhoz kapcsolódva emellett a fiatalabbakra is gondolnak: őket Imre István három bábfilmje (A didergő király, Szentgalleni kaland és Mese a mihaszna köcsögről – az idén 100 éves Kurtág György zenéjével), valamint Dargay Attila felújított Szaffija szórakoztatja majd.

A film és a zene szoros kapcsolatát helyezi középpontba a Müpa Filmklub új évada szeptember 22. és december 22. között. A Mindhalálig zene sorozatban olyan csodákat láthatunk, mint a Beatles két ikonikus produkciója, az 1965-ös Help! és az 1968-as Sárga tengeralattjáró. Emellett további korszakos jelentőségű alkotások kerülnek vászonra: Ken Russell provokatív Lisztomaniája, Tímár Péter keserédes Csinibabája, a legendás magyar operatőr, Kovács László által fényképezett Szelíd motorosok, a Zabriskie Point és George Lucas American Graffitije. A vetítések előtt és után Réz András filmesztéta avatja be a nézőket a mozik kulisszatitkaiba.