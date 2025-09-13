Oscar-nevezett filmeket csíphet el a Művész moziban

A szervezők közleménye szerint a Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseménye a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt.

Marielle mindent tud (Forrás: Mafab)

Idén 12 filmet mutatnak be, eredeti nyelven és magyar felirattal.

A fesztivált a Marielle mindent tud című alkotás nyitja majd 9-én, 19 órakor. A filmben a látszólag idilli párkapcsolatban élő Julia és Tobias lánya, az általános iskolás Marielle telepatikus képességekkel rendelkezik. Akaratlanul is szembesíti a szüleit azokkal a hazugságokkal, amelyekkel egymást és saját magukat hitegetik. Miután a felnőttek legkellemetlenebb titkai napvilágot látnak, egyre bizarrabb módokon próbálják kijátszani a családi dinamika új játékszabályait – olvasható a történet leírása a tájékoztatóban.

Szerepel a fesztivál kínálatban Németország Oscar-nevezettje, Mascha Schilinski rendezése, A zuhanás hangja is. Szinopszisa szerint egy szászországi tanya ad otthont a száz évet átfogó történetnek, amely az 1910-es évek Almája, a 40-es évek Erikája, a 80-as évek Angelikája és a 2020-as évek Nellyje sorsát követi nyomon. Mindannyian a múlt kísérteteivel szembesülnek: Alma megtudja, hogy elhunyt nővéréről nevezték el, Erika veszélyes vonzalmat táplál sérült nagybátyja iránt, Angelika a halálvágy és a féktelen életöröm között sodródik, Nelly pedig álmokban tapasztalja meg elődei sorsának árnyait, mígnem egy tragédia végleg összemossa a múlt és a jelen határait.

Ausztria Oscar-nevezettjében, Bernhard Wenger Páva – valódi vagyok? című rendezésében Matthias egy ügynökségnél dolgozik, amely ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy különböző alkalmakra kísérőt béreljenek. Legyen szó stílusos partnerről, akivel az üzleti partnerek előtt lehet fenntartani a jó imázst, vagy egyszerűen csak valakiről, akivel vitatkozni lehet. Matthias ügyfelei számára a legkülönbözőbb szerepeket vállalja. De a munkájában tanúsított professzionalizmusa ellenére egyre inkább elveszti a képességét, hogy valódi érzelmeket tápláljon, és egyre gyakrabban teszi fel magának a kérdést, hogy ki is ő valójában. Albrecht Schuch alakításáért az Osztrák Filmdíjon elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.