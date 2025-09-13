oscar díjSzemrevaló Filmfesztiválfesztivál

Oscar-nevezett filmeket csíphet el a Művész moziban

Németország és Ausztria Oscar-nevezett filmjeit is bemutatják az idei, 14. Szemrevaló Filmfesztiválon október 9-19. között, a budapesti Művész moziban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 13. 17:00
A zuhanás hangja című filmet is vetítik a Szemrevaló Filmfesztiválon Forrás: Mafab
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szervezők közleménye szerint a Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseménye a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt. 

Oscar-nevezett filmeket csíphet el a Művész moziban
Marielle mindent tud (Forrás: Mafab)

 

Idén 12 filmet mutatnak be, eredeti nyelven és magyar felirattal.

A fesztivált a Marielle mindent tud című alkotás nyitja majd 9-én, 19 órakor. A filmben a látszólag idilli párkapcsolatban élő Julia és Tobias lánya, az általános iskolás Marielle telepatikus képességekkel rendelkezik. Akaratlanul is szembesíti a szüleit azokkal a hazugságokkal, amelyekkel egymást és saját magukat hitegetik. Miután a felnőttek legkellemetlenebb titkai napvilágot látnak, egyre bizarrabb módokon próbálják kijátszani a családi dinamika új játékszabályait – olvasható a történet leírása a tájékoztatóban.

Szerepel a fesztivál kínálatban Németország Oscar-nevezettje, Mascha Schilinski rendezése, A zuhanás hangja is. Szinopszisa szerint egy szászországi tanya ad otthont a száz évet átfogó történetnek, amely az 1910-es évek Almája, a 40-es évek Erikája, a 80-as évek Angelikája és a 2020-as évek Nellyje sorsát követi nyomon. Mindannyian a múlt kísérteteivel szembesülnek: Alma megtudja, hogy elhunyt nővéréről nevezték el, Erika veszélyes vonzalmat táplál sérült nagybátyja iránt, Angelika a halálvágy és a féktelen életöröm között sodródik, Nelly pedig álmokban tapasztalja meg elődei sorsának árnyait, mígnem egy tragédia végleg összemossa a múlt és a jelen határait.

Ausztria Oscar-nevezettjében, Bernhard Wenger Páva – valódi vagyok? című rendezésében Matthias egy ügynökségnél dolgozik, amely ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy különböző alkalmakra kísérőt béreljenek. Legyen szó stílusos partnerről, akivel az üzleti partnerek előtt lehet fenntartani a jó imázst, vagy egyszerűen csak valakiről, akivel vitatkozni lehet. Matthias ügyfelei számára a legkülönbözőbb szerepeket vállalja. De a munkájában tanúsított professzionalizmusa ellenére egyre inkább elveszti a képességét, hogy valódi érzelmeket tápláljon, és egyre gyakrabban teszi fel magának a kérdést, hogy ki is ő valójában. Albrecht Schuch alakításáért az Osztrák Filmdíjon elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.

Az idei Berlinale nyitófilmjében, Tom Tykwer A fény című filmjében Tim Engels, felesége, Milena, ikreik, Frieda és Jon, valamint Milena fia, Dio modern családot alkotnak. Egy fedél alatt élnek Berlinben, de egymástól függetlenül. Amikor a titokzatos Farrah, aki Szíriából érkezett Németországba, új házvezetőnőként csatlakozik hozzájuk, a struktúra mozgásba lendül és rejtett érzelmek kerülnek felszínre. Mindenki olyan élményeket szerez, amelyek váratlan módon megváltoztatják és kiszélesítik az életről alkotott véleményüket. Farrah ugyanis egy tervet valósít meg, amelynek köszönhetően az emberi létezés új dimenzióját tapasztalhatják és érthetik meg – olvasható a tájékoztatásban.

Látható lesz Christian Petzold Miroirs No 3. című filmje is, melyben egy hétvégi kiruccanáson Laura, a berlini zongorista barátja életét veszti egy autóbalesetben. Betty, a baleset szemtanúja befogadja otthonába a nőt, akinek férje és fia is lassan feloldódik ebben a furcsa, új családi rendben – fogalmaztak a közleményben.

Budapest után Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu