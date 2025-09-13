A saját nemi szervére panaszkodott Robbie Williams Budapesten

Volt egy egyszemélyes Mandela-effektusom, az elmúlt húsz évben meg voltam róla győződve, hogy Robbie Williams Come Undone című számához készült klip hatására volt gimiben egy ideig tarajos hajam, de a koncert előtt megnéztem a videót és megdöbbenve láttam, hogy csak simán kócos a sérója. Így valószínűleg valamelyik punk banda lehetett a ludas, mindenesetre akkoriban a jóval vadabb előadók mellett simán megfért az életemben a britpop sztárja, mert mindig egy önazonos, vagány figurának tűnt, akit csak egy vaskosabb gitárhangzás választ el attól, hogy tökéletesen illeszkedjen az általam preferált műfajokba.

Lassan 30 éve a legszerethetőbb popsztár Robbie Williams (Fotó: Csudai Sándor)

A rajongásom aztán elcsitult, miként az sok művésszel megesik, Robbie Williams is akkor írta a legjobb dalait, amikor még komoly függőségekkel küzdött, amióta tiszta, többnyire semmitmondó popzenében utazott, de lehet, eljött a váltás ideje, főleg mert szerintem ő sem olyan előadókat hallgat otthon, mint amelyekhez igazodik a hangzása, és négy érvem is van, hogy ezt alátámasszam.

Egyrészt elhívta előzenekarnak a The Lottery Winnerst, ami egy indie rock banda, turnéztak, sőt közös számot is írtak Frank Turnerrel, aki mégiscsak a kortárs punk brit ikonja, és az ő pecsétje hitelesít számomra mindenkit általában. Ezúttal azonban félig a kivételt erősítő szabályról van szó, mert bár az önálló számaik prímák, azért amikor a YMCA-feldolgozást elővették, akkor menekültem volna, amerre csak a szemem ellát, viszont itt vált nyilvánvalóvá, hogy a kezdeti sztereotípiáim nem alaptalanok. Noha Robbie Williams megérdemelné, hogy a kortárs fiatalok is rajongjanak érte, jelenleg azoknak a családos embereknek a kedvence, akik a kulturális kirándulásban leültek egy fa tövébe 1999-ben, és azt mondták, hogy ők most nem menetelnének tovább, hazafele térjenek majd vissza a barátaik és együtt mennek visszafele, de a kilátó már nem érdekli őket. Azaz nem egy gyakran koncertre járó közeg gyűlt össze, amikor a banda azzal a sokszor elhangzó kéréssel élt, hogy mindenki guggoljon le, aztán egyszerre ugorjon fel, a többség csak nézett, mint borjú az új kapura, és nem reagált semmit.