Robbie Williams jövő héten Budapesten lép fel, íme az öt legnépszerűbb dala, de eláruljuk azt is, mely számokat énekli majd el

Két és fél év után ismét hazánkba látogat a sztár és valószínűleg ezúttal nem aprózza el a látványvilágot. Robbie Williams szeptember 12-én az MVM Dome-ban lép fel, ennek apropóján megnéztük, mely számai pörögnek a leggyakrabban a Spotify-on és azt is, mire számíthatunk a koncerten.

Német Dániel
2025. 09. 06. 18:30
Robbie Williams Forrás: Netflix
Robbie Williams karrierjének a fénykora egyértelműen kilencvenes évek végétől a kétezres évek közepéig tartott, de az említett időszakban olyan hatalmas popikonná vált, hogy azóta sem okoz neki gondot stadionok és arénák megtöltése. A közelmúltban pedig ismét ráirányult a közfigyelem, a Netflix készített róla egy dokumentumfilm-sorozatot, amelyben őszintén beszél a függőségeiről és a magánéletről is, decemberben pedig bemutatták a meglepően jó Better Man című életrajzi filmet, ebben a sztárt egy digitálisan kreált majom alakítja. Részben utóbbi is szolgáltatja az apropóját a nyáron elstartolt világ körüli turnéjának, amely jövő pénteken Budapestet is érinti. A lassan harmincéves szólókarrierje alatt pedig számtalan dalt írt, megnéztem, melyek a legnépszerűbbek a Spotify-on.
 

Robbie Williams
Robbie Williams életéről hagyományos játékfilm és dokumentumfilm is készült a közelmúltban. Forrás: Netflix

5. Candy – 218 millió lejátszás

Az egyik első CD, amit valaha vettem Robbie Williams – valószínűleg nem hivatalos, német kiadású – válogatásalbuma volt, fillérekért szereztem be egy használt lemezboltban. És amellett, hogy egy nagy vagány figurának találtam, tetszett a korai dalain, hogy úgy éreztem, a sodrásában, a szövegvilágában ha kicsit több gitárt pakolna rájuk, tök jó rockszámok is lehetnének. Ez az ami később kiveszett belőle és emiatt idővel már nem követtem a pályáját, ezt a 2012-es című számát hallgatva pedig nem is csodálom. Egy hurráoptimista hangulatú vegytiszta popsláger, amely semmit nem ad nekem, de a Spotify alapján a szélesebb tömegeknek annál jobban tetszik.
 

4. She’s The One – 226 millió lejátszás

Mint említettem, mindig bírtam Robbie extravagáns személyiségét, egy olyan popsztár, akit punk-rock- és metalcore-rajongóként is szívesen fogyasztok, különösen ha a korábbi dalairól van szó. Ez a dala azonban meg-megakad a torkomon, nem vagyok beoltva a romantika ellen és nem kevés emo-bandát is hallgatok, de ez a „cukrozzuk a mézet is”- attitűddel megírt nyáladzás nem fekszik.
 

3. Rock DJ – 329 millió lejátszás

Amikor kölyök voltam, állandóan ez ment a VIVA TV-n és a VH1-on párhuzamosan, egyike azoknak a daloknak, amelyek a legjobban prezentálják Robbie szerethető, provokatív oldalát. És hogy mennyire más időket éltünk akkor, azt jól jelképezi, hogy az alábbi videóklip képes volt kicsapni a biztosítékot sokaknál, több országban csak este tíz után lehetett vetíteni cenzúrázatlanul, mert sokkolta a nézőket, amikor az énekes a szám végén lenyúzza a saját bőrét, noha manapság vállrándítást sem váltana ki mindez senkiből valószínűleg. De pont emiatt szerethető az előadó, nemcsak a magánéleti ügyeivel, hanem ilyen húzásokkal is előszeretettel élt a polgárpukkasztás eszközével.
 

2. Feel – 545 millió lejátszás

Amikor kijött ez a szám, nagyon gejlnek éreztem, egyfelől nyálas, másfelől nevetségnek tartottam, ahogyan az angol előadó cowboyként jelenik meg, nem éreztem önazonosnak a klipet, olyannyira lötyögött rajta ez viselet, mintha csak farsangra öltözött volna be. Viszont akárcsak a Rock DJ-t, ezt is rotációban játszották a tévék és a rádiók, és az extrém fülbemászó refrénje miatt nem lep meg, hogy ez a második legnépszerűbb dala, mára pedig én is megkedveltem.
 

1. Angels – 675 millió lejátszás

Kicsit cikiztem Robbie-t, amiért gyakran túlzásba viszi a giccset, de közben furamód épp talán a legszentimentálisabb száma tetszik a legjobban, talán az emo iránti rajongásom is közrejátszhat abban, hogy ezt nem veti ki a szervezetem. Ugyanis egy nem túl vidám dalról van szó, amely részben a halálról szól, Angliában számtalan temetésen el is hangzik, de egyszerre szomorú és felemelő, halk és grandiózus. Meglep, hogy abszolút kocahallgatójaként szinkronban vagyok a legnagyobb rajongóival, az azonban nem, hogy ezt játsszák le a legtöbben.

És ezek közül melyek hangzanak el Robbie Williams budapesti koncertjén?

Kétféle ember van. Az egyik szereti tudni előre, mely számokat hallhatja majd az adott koncerten, hogy a korábban nem ismert tételekből is felkészüljön, mások viszont jobban kedvelik a meglepetés erejét. Utóbbiak ne olvassák tovább a cikket, egy ilyen nagyszabású produkció esetében ugyanis nincs sok helye az improvizációnak, legfeljebb egy-egy dal eltérés lehet, így a setlist.fm segítségével az augusztus végi dublini fellépéséből kiindulva 99 százalékos bizonyossággal pontos képet kaphatunk arról, mire is számíthatunk pénteken:

  1. Rocket
  2. Let Me Entertain You
  3. Song 2 / Seven Nation Army / Livin’ on a Prayer (részletek)
  4. Monsoon
  5. Rock DJ
  6. Love My Life
  7. Strong
  8. The Road to Mandalay
  9. Take Me Home, Country Roads (John Denver-feldolgozás)
  10. Angels / Better Man / Sexed Up / Candy (részletek)
  11. Relight My Fire (Dan Hartman-feldolgozás)
  12. Something Beautiful
  13. Millennium
  14. Theme From New York, New York (John Kander-feldolgozás)
  15. Come Undone
  16. Kids
  17. Man! I Feel Like a Woman / Girls and Boys / The Boys Are Back in Town / Islands in the Stream / YMCA / We Are the Champions / Hey Jude (részletek)
  18. She’s the One
  19. My Way (Claude François-feldolgozás)
  20. Feel
  21. Angels

Azaz hiába közönségkedvenc a Candy, úgy tűnik, legfeljebb csak egy versszak és egy refrén erejéig veszi elő. Aki pedig még kevésbé érzékeny a spoilerekre, alább a teljes párizsi koncertet megtekintheti.


 


 


 


 

