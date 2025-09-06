Robbie Williams jövő héten Budapesten lép fel, íme az öt legnépszerűbb dala, de eláruljuk azt is, mely számokat énekli majd el

Robbie Williams karrierjének a fénykora egyértelműen kilencvenes évek végétől a kétezres évek közepéig tartott, de az említett időszakban olyan hatalmas popikonná vált, hogy azóta sem okoz neki gondot stadionok és arénák megtöltése. A közelmúltban pedig ismét ráirányult a közfigyelem, a Netflix készített róla egy dokumentumfilm-sorozatot, amelyben őszintén beszél a függőségeiről és a magánéletről is, decemberben pedig bemutatták a meglepően jó Better Man című életrajzi filmet, ebben a sztárt egy digitálisan kreált majom alakítja. Részben utóbbi is szolgáltatja az apropóját a nyáron elstartolt világ körüli turnéjának, amely jövő pénteken Budapestet is érinti. A lassan harmincéves szólókarrierje alatt pedig számtalan dalt írt, megnéztem, melyek a legnépszerűbbek a Spotify-on.



Robbie Williams életéről hagyományos játékfilm és dokumentumfilm is készült a közelmúltban. Forrás: Netflix

5. Candy – 218 millió lejátszás

Az egyik első CD, amit valaha vettem Robbie Williams – valószínűleg nem hivatalos, német kiadású – válogatásalbuma volt, fillérekért szereztem be egy használt lemezboltban. És amellett, hogy egy nagy vagány figurának találtam, tetszett a korai dalain, hogy úgy éreztem, a sodrásában, a szövegvilágában ha kicsit több gitárt pakolna rájuk, tök jó rockszámok is lehetnének. Ez az ami később kiveszett belőle és emiatt idővel már nem követtem a pályáját, ezt a 2012-es című számát hallgatva pedig nem is csodálom. Egy hurráoptimista hangulatú vegytiszta popsláger, amely semmit nem ad nekem, de a Spotify alapján a szélesebb tömegeknek annál jobban tetszik.



4. She’s The One – 226 millió lejátszás

Mint említettem, mindig bírtam Robbie extravagáns személyiségét, egy olyan popsztár, akit punk-rock- és metalcore-rajongóként is szívesen fogyasztok, különösen ha a korábbi dalairól van szó. Ez a dala azonban meg-megakad a torkomon, nem vagyok beoltva a romantika ellen és nem kevés emo-bandát is hallgatok, de ez a „cukrozzuk a mézet is”- attitűddel megírt nyáladzás nem fekszik.



3. Rock DJ – 329 millió lejátszás

Amikor kölyök voltam, állandóan ez ment a VIVA TV-n és a VH1-on párhuzamosan, egyike azoknak a daloknak, amelyek a legjobban prezentálják Robbie szerethető, provokatív oldalát. És hogy mennyire más időket éltünk akkor, azt jól jelképezi, hogy az alábbi videóklip képes volt kicsapni a biztosítékot sokaknál, több országban csak este tíz után lehetett vetíteni cenzúrázatlanul, mert sokkolta a nézőket, amikor az énekes a szám végén lenyúzza a saját bőrét, noha manapság vállrándítást sem váltana ki mindez senkiből valószínűleg. De pont emiatt szerethető az előadó, nemcsak a magánéleti ügyeivel, hanem ilyen húzásokkal is előszeretettel élt a polgárpukkasztás eszközével.

