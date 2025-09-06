Szélesvásznú történelemHerskó Jánosmagyar film

Törőcsik Mari férje folyton a motorját bütykölte, Szomszédokba illő civódás volt vele az élet

Ha a magyar tévétörténetből ismerős a Szomszédok lakótelepi világa, érdemes visszatekinteni a kezdetekhez: Herskó János 1960-as vígjátéka, a Két emelet boldogság már évtizedekkel korábban felvillantotta a későbbi sorozatok alaphelyzeteit. A Szélesvásznú történelem legújabb adásában erről a filmről lesz háttérbeszélgetés, amelyben a rendező pályájáról és a kor hangulatát tükröző mű humoros megoldásairól is szó esik.

Dani Áron
2025. 09. 06. 5:34
A Szélesvásznú történelem e heti adásában a Két emelet boldogság kerül terítékre. A képen Birkás házaspár szerepében Domján Edit és Kaló Flórián.
A Szélesvásznú történelem e heti adásában a Két emelet boldogság kerül terítékre. A képen Birkás házaspár szerepében Domján Edit és Kaló Flórián. Forrás: IMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Herskó János életművében a Két emelet boldogság különleges darab: az egyetlen vígjáték, amelyben a rendező bebizonyította, hogy a humoros helyzetek kidolgozásában és a poénok ritmusos adagolásában is otthonosan mozog. A film helyszíne egy frissen átadott kétszintes társasház, amely alkalmat kínál arra, hogy különböző társadalmi státusú fiatal párok életébe nyerjünk betekintést.

Szélesvásznú történelem: Kaló Flórián , Mécs Károly, és Szabó Gyula a Két emelet boldogság című filmben.
Szélesvásznú történelem: Kaló Flórián, Mécs Károly és Szabó Gyula a Két emelet boldogság című filmben (Forrás: IMDb)

Szélesvásznú történelem: Két emelet boldogság

A történet füzérszerűen követi a lakók mindennapjait: a hagyományos családmodellt preferáló Birkás doktor (Kaló Flórián) és felesége (Domján Edit), a féltékeny fodrász, Albert Ferenc (Garas Dezső) és csapodár hitvese, Manci (Krencsey Marianne), a motorjához láncolt Farsang (Mécs Károly) és felesége, Kati (Törőcsik Mari), valamint a Korbusz család és idős édesanyjuk (Pártos Erzsi) együttélési nehézségei mind egy-egy tipikus házassági konfliktust villantanak fel. Bár a veszekedések és feszültségek nem maradnak el, a végére mindenki megtalálja a maga helyét – ha nem is tökéletes harmóniában, de legalább látszólag rendezve a dolgokat.

A film ironikus módon illeszkedik a korai Kádár-korszak optimista hangulatához. A kötelező derűt Herskó ügyesen építi be: már a nyitójelenetben, amikor rádióriport készül a ház átadásáról, a túlzó lelkesedés és a valóság közti ellentét finom humorral világít rá a korszak hivatalos retorikájára. 

Innen nézve a film már előrevetíti a későbbi lakótelepi sorozatok világát, a Két emelet boldogságra joggal tekinthetünk a Szomszédok szappanopera-szerű világának fontos előképeként. 

A Két emelet boldogság szereposztása ma már önmagában filmtörténeti érdekesség: a doktor szerepében Kaló Flórián, feleségeként Domján Edit, míg a féltékeny fodrászt Garas Dezső alakítja, de a filmben szerepel Mécs Károly, Törőcsik Mari, Pártos Erzsi, Krencsey Marianne, Szabó Gyula, Andai Györgyi és Őze Lajos is.

Herskó később több filmjében is ügyesen használta ki a televízió, a korszak új médiumának lehetőségeit. A Két emelet boldogságban a lakókat összekovácsoló közös program éppen a tévénézés, ami akkoriban különleges közösségi élménynek számított. Ez a motívum később a Szevasz, Verában is visszatér, utolsó filmjében, az N. N., a halál angyalában pedig kulcsszerepet kap: a főhős a róla készülő tévéadás közben titokban figyeli kollégái reakcióit.

A Két emelet boldogság szombat este 22.10-től lesz látható a Hír TV műsorán, az ismétlés vasárnap 13 órakor lesz, míg a Szélesvásznú történelem vonatkozó epizódját vasárnap délelőtt 11 órakor nézhetik meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu