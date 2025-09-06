Törőcsik Mari férje folyton a motorját bütykölte, Szomszédokba illő civódás volt vele az élet

Herskó János életművében a Két emelet boldogság különleges darab: az egyetlen vígjáték, amelyben a rendező bebizonyította, hogy a humoros helyzetek kidolgozásában és a poénok ritmusos adagolásában is otthonosan mozog. A film helyszíne egy frissen átadott kétszintes társasház, amely alkalmat kínál arra, hogy különböző társadalmi státusú fiatal párok életébe nyerjünk betekintést.

Szélesvásznú történelem: Kaló Flórián, Mécs Károly és Szabó Gyula a Két emelet boldogság című filmben (Forrás: IMDb)

Szélesvásznú történelem: Két emelet boldogság

A történet füzérszerűen követi a lakók mindennapjait: a hagyományos családmodellt preferáló Birkás doktor (Kaló Flórián) és felesége (Domján Edit), a féltékeny fodrász, Albert Ferenc (Garas Dezső) és csapodár hitvese, Manci (Krencsey Marianne), a motorjához láncolt Farsang (Mécs Károly) és felesége, Kati (Törőcsik Mari), valamint a Korbusz család és idős édesanyjuk (Pártos Erzsi) együttélési nehézségei mind egy-egy tipikus házassági konfliktust villantanak fel. Bár a veszekedések és feszültségek nem maradnak el, a végére mindenki megtalálja a maga helyét – ha nem is tökéletes harmóniában, de legalább látszólag rendezve a dolgokat.

A film ironikus módon illeszkedik a korai Kádár-korszak optimista hangulatához. A kötelező derűt Herskó ügyesen építi be: már a nyitójelenetben, amikor rádióriport készül a ház átadásáról, a túlzó lelkesedés és a valóság közti ellentét finom humorral világít rá a korszak hivatalos retorikájára.

Innen nézve a film már előrevetíti a későbbi lakótelepi sorozatok világát, a Két emelet boldogságra joggal tekinthetünk a Szomszédok szappanopera-szerű világának fontos előképeként.

A Két emelet boldogság szereposztása ma már önmagában filmtörténeti érdekesség: a doktor szerepében Kaló Flórián, feleségeként Domján Edit, míg a féltékeny fodrászt Garas Dezső alakítja, de a filmben szerepel Mécs Károly, Törőcsik Mari, Pártos Erzsi, Krencsey Marianne, Szabó Gyula, Andai Györgyi és Őze Lajos is.

Herskó később több filmjében is ügyesen használta ki a televízió, a korszak új médiumának lehetőségeit. A Két emelet boldogságban a lakókat összekovácsoló közös program éppen a tévénézés, ami akkoriban különleges közösségi élménynek számított. Ez a motívum később a Szevasz, Verában is visszatér, utolsó filmjében, az N. N., a halál angyalában pedig kulcsszerepet kap: a főhős a róla készülő tévéadás közben titokban figyeli kollégái reakcióit.