Taylor Swift egy pillanatra sem áll le, újabb nagy bejelentést tett

A világ legnagyobb popsztárja, Taylor Swift visszatér a mozikba a The Eras Tour film hatalmas sikere után. A tizennégyszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő-dalszerző tegnap jelentette be, hogy The Life of a Showgirl című új albumához mozis premierbulit rendeznek.

2025. 09. 20. 13:20
Taylor Swift amerikai énekesnő-dalszerző Forrás: Taylor Swift Facebook-oldala
Taylor Swift pénteken hozta nyilvánosságra, hogy október 3-án indul a The Life of a Showgirl hivatalos mozis bemutatója. Az album megjelenése október 3-án esedékes, a film pedig október 3. és 5. között lesz látható a mozikban. A vetítés során debütál a The Fate of Ophelia című kislemez hivatalos videoklipje is – írja a The Hollywood Reporter cikke.

A Spotify történetében Taylor Swift The Life of a Showgirl című lemeze lett a legtöbb előrendelést elért album (Forrás: Taylor Swift Facebook-oldala)

Taylor Swift újabb filmmel örvendezteti meg rajongóit

Taylor Swift így fogalmazott a közösségi oldalain:

Ezennel meghívlak benneteket egy ragyogó estélyre: a Showgirl hivatalos premierbulijára, kizárólag október 3. és 5. között a mozikba. Látni fogjátok új dalom, a The Fate of Ophelia világpremierjét, emellett exkluzív werkfilmeket arról, hogyan készült az album, részletes inspirációs magyarázatokkal, valamint a vadonatúj szövegvideókat is. Úgy tűnik, ideje leporolni az Eras Tour-os szettet vagy a narancssárga kardigánt… A jegyek már kaphatók. A tánc opcionális, de erősen ajánlott.

A The Eras Tour film két éve valódi jelenség lett, minden idők legsikeresebb koncertfilmje, amely világszerte 261,6 millió dollárt hozott. 

Swift saját maga finanszírozta a 15 millió dolláros produkciót, kihagyva a nagy hollywoodi stúdiókat, és közvetlenül az AMC Theatresszel állt össze. Most ismét az AMC lesz a forgalmazó, amely a Variance segítségével több száz másik mozinak is elérhetővé teszi az eseményt.

Különösen mozgalmas az idei év Taylor Swift számára. Májusban bejelentette, hogy megvásárolta első hat albuma mesterszalagjait, ezzel lezárva az elmúlt évek egyik legnagyobb vitáját a zeneiparban. (Ezeket eredetileg Scooter Braun szerezte meg 2019-ben, majd továbbadta a Shamrock Capitalnak, amellyel Swift végül megállapodott.)

Az énekesnő először Travis és Jason Kelce New Heights podcastjában erősítette meg, hogy készül a The Life of a Showgirl, majd néhány héttel később Travis Kelce amerikaifutball-játékossal közösen bejelentették az eljegyzésüket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

