Nem hiszi el, hol tér vissza Morgan Freeman

Az Oscar és Golden Globe-díjas színészről kevesen tudják, hogy szenvedélyesen rajong a blueszenéért. A nemrég turnéra indult Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience nevű projektben különleges szerepet kap a színész.

2025. 09. 19. 10:03
Morgan Freemannek szoros a kapcsolódása a blues műfajához Forrás: cso.org
A Morgan Freeman Symphonic Blues Experience a delta blues (amely a blues egyik, New Orleansban, a Mississippi folyó deltájában kialakult alműfaja) történetén keresztül kalauzolja végig a közönséget, ötvözve a blues nyers érzelmeit a szimfonikus zenekar kifejező erejével.

Morgan Freeman szerint a blues ritmusba burkolt történelem (Forrás: Chicago Sun Times)

Morgan Freeman és a blues

A blues nem csak zene. Ez ritmusba burkolt történelem, az életünk, a veszteségeink visszhangjai, a fájdalom és a remény összefonódása

– fogalmaz Freeman.

Morgan Freeman már filmen is elmesélte a blues történetét

Emlékezetes, hogy az America’s Musical Journey című dokumentumfilm narrátora Morgan Freeman volt, főszereplője pedig Aloe Blacc. A film az Egyesült Államok zenei kultúráját, a jazz, a blues és a rock ’n’roll születését mutatja be, bejárva Amerikát New Orleanstól Detroitig. A világhírű dokumentumfilm-rendező, Greg MacGillivray érdeme a film, amiben a Grammy-díjra jelölt énekes-dalszerző, Aloe Blacc vezeti végig a nézőket Amerika zenei utazásán. Avicii egyik leghíresebb dalát, a Wake Me Upot is szerző Blacc emiatt bejárta egész Amerikát. 

Forrás: Amazon.com

Ground Zero Blues Club 

Freeman a Mississippi állambeli Clarksdale-ben található Ground Zero Blues Club autentikus bluesklub társtulajdonosa, amelyet 2005-ben beválogattak Amerika 100 legjobb bárja és éjszakai klubja közé. Nevét arról kapta, hogy Clarksdale-t történelmileg a blues „ground zero”-jának, azaz nullpontjának tartják. A clarksdale-i bluesrajongók kitörő örömmel fogadták, mikor 2001-ben megnyitott a klub, ahol a helyi zenészek rendszeresen felléphetnek. Az étlap hagyományos déli ételekből áll, specialitásuk a Morgan Freeman után elnevezett Potato a la Morgan. A színész életében fontos szerepet tölt be a hely, nemrég egy 14 éves bluesgitárost, John Clayton White-ot bátorította bíztató szavaival. A fiú 2025 áprilisában lépett fel a Ground Zero Blues Clubban, Freeman is részt vett az eseményen, és arról beszélt, hogy a klub egyfajta ugródeszka lehet a kezdő zenészek karrierjének beindításában.

A Ground Zero Music Club színpada (Forrás: Facebook)

 

 

