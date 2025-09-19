Nem hiszi el, hol tér vissza Morgan Freeman

A Morgan Freeman Symphonic Blues Experience a delta blues (amely a blues egyik, New Orleansban, a Mississippi folyó deltájában kialakult alműfaja) történetén keresztül kalauzolja végig a közönséget, ötvözve a blues nyers érzelmeit a szimfonikus zenekar kifejező erejével.

Morgan Freeman szerint a blues ritmusba burkolt történelem (Forrás: Chicago Sun Times)

Morgan Freeman és a blues

A Morgan Freeman Symphonic Blues Experience a delta blues (amely a blues egyik, New Orleansban, a Mississippi folyó deltájában kialakult alműfaja) történetén keresztül kalauzolja végig a közönséget, ötvözve a blues nyers érzelmeit a szimfonikus zenekar kifejező erejével. Az előadást az Oscar-díjas színész, Morgan Freeman narrációja kíséri – megismerteti a közönséget a delta blues globális zenére gyakorolt mélyreható hatásával, elmesélve, hogyan formálta ez a régió nemcsak a bluest, hanem a rockot, a gospelt és más népszerű zenei műfajokat is.

A blues nem csak zene. Ez ritmusba burkolt történelem, az életünk, a veszteségeink visszhangjai, a fájdalom és a remény összefonódása

– fogalmaz Freeman.