Blaise PascalaukciószámológépTeslaárverés

Csaknem 400 éves a világ első számológépe: az árából 40 Teslát is vehet az új tulaj

November 19-én kalapács alá kerül Párizsban Blaise Pascal (1623–1662) francia matematikus és filozófus egyik pascaline-ja, az 1642-ben megalkotott első mechanikus számológép. A fennmaradt kilenc ismert példány közül ez az egyetlen, amely még magángyűjteményben található.

Munkatársunktól
2025. 09. 12. 12:43
Pascal mechanikus számológépe a Christie’s londoni aukciósház szervezésében kerül árverésre.
Pascal mechanikus számológépe a Christie’s londoni aukciósház szervezésében kerül árverésre. Forrás: Youtube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A különleges darab a Christie’s londoni aukciósház szervezésében kerül árverésre a Léon Parcé-könyvtár anyagának részeként. Parcé szenvedélyesen gyűjtötte Pascal munkáit: birtokában volt például a Gondolatok első kiadása is.

Pascal pascaline-ja akár 40 Teslát is érhet (Forrás: Wikipédia)

Pascal vagy Tesla?

Pascal mindössze 19 éves volt, amikor a számológép tervét elkészítette, hogy segítséget nyújtson apjának, Étienne Pascalnak, aki Normandiában az adóbevételek kezeléséért felelt. A tudós nagyjából húsz szerkezetet készített, ezek közül azonban csupán kilenc maradt épségben: több a párizsi Musée des Arts et Métiers gyűjteményében látható, egy Clermond-Ferrand-ban, a Henri-Lecoq múzeumban található, míg más példányok Drezdában és Bonnban lelhetők fel, az IBM kollekciójában.

A most árverésre bocsátott szerkezet különlegessége, hogy a három ismert típus közül – a decimális, a pénzszámláló és a földmérési célokra használt változat közül – ez az egyetlen fennmaradt földmérő gép, ráadásul ma is működőképes.

A szakértők két- és hárommillió euró közötti leütési árral számolnak (mintegy 393–786 millió forint), amiből saját számolásunk szerint 20–40 új Tesla 3-as modellt, vagy 7–15 Porsche 911 Carrerát is vehetne a leendő tulaj, vagy – maradva az autós összehasonlításoknál – a hétköznapi ember tárcájával számolva 40–80 új Toyota Corollát.

A nyilvánosság a pascaline-t több helyszínen is megtekintheti az árverés előtt: szeptember 10–23. között és november 13–19. között Párizsban, október 11–15. között New Yorkban, majd október 23–29. között Hongkongban állítják ki.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.