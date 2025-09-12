Csaknem 400 éves a világ első számológépe: az árából 40 Teslát is vehet az új tulaj

A különleges darab a Christie’s londoni aukciósház szervezésében kerül árverésre a Léon Parcé-könyvtár anyagának részeként. Parcé szenvedélyesen gyűjtötte Pascal munkáit: birtokában volt például a Gondolatok első kiadása is.

Pascal pascaline-ja akár 40 Teslát is érhet (Forrás: Wikipédia)

Pascal vagy Tesla?

Pascal mindössze 19 éves volt, amikor a számológép tervét elkészítette, hogy segítséget nyújtson apjának, Étienne Pascalnak, aki Normandiában az adóbevételek kezeléséért felelt. A tudós nagyjából húsz szerkezetet készített, ezek közül azonban csupán kilenc maradt épségben: több a párizsi Musée des Arts et Métiers gyűjteményében látható, egy Clermond-Ferrand-ban, a Henri-Lecoq múzeumban található, míg más példányok Drezdában és Bonnban lelhetők fel, az IBM kollekciójában.

A most árverésre bocsátott szerkezet különlegessége, hogy a három ismert típus közül – a decimális, a pénzszámláló és a földmérési célokra használt változat közül – ez az egyetlen fennmaradt földmérő gép, ráadásul ma is működőképes.

A szakértők két- és hárommillió euró közötti leütési árral számolnak (mintegy 393–786 millió forint), amiből saját számolásunk szerint 20–40 új Tesla 3-as modellt, vagy 7–15 Porsche 911 Carrerát is vehetne a leendő tulaj, vagy – maradva az autós összehasonlításoknál – a hétköznapi ember tárcájával számolva 40–80 új Toyota Corollát.

A nyilvánosság a pascaline-t több helyszínen is megtekintheti az árverés előtt: szeptember 10–23. között és november 13–19. között Párizsban, október 11–15. között New Yorkban, majd október 23–29. között Hongkongban állítják ki.