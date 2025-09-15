Egy tyúkkal aratott nagy sikert Pálfi György Torontóban

Az alkotást a fesztivál versenyszekciójában (Platform) vetítették. A Platform zsűrijének indoklását idézik, miszerint a zsűri elismeri Pálfi György rendező rendkívüli művészetét, akinek munkája a merészség, az intelligencia és a kreatív találékonyság példája.

A tyúkot lenyűgözőnek nevezték Torontóban (Fotó: Pallas Film)

A tyúk a filmes műfajokat invenciózus és zökkenőmentes módon ötvözi, figyelemre méltó precizitást mutatva a kameramozgásban és a képkompozícióban, amely kivételesen hatékony narratívát eredményez

– fogalmaz a produkció közleményében. Mint írják, Pálfi György elkötelezetten mutatta be a tyúk szemszögéből az embert, ami eredeti víziót hozott létre – lenyűgöző alkotást, amelyhez a kortárs filmművészetben semmi sem fogható. A film főhőse egy csirkekeltető üzemből megszökött tyúk, amely egy romos étterem udvarán rátalál a szerelemre, de szembe kell néznie a tyúkól hierarchiájával, és meg kell védenie tojásait, amelyeket az étterem tulajdonosa rigorózusan gyűjt össze nap mint nap.

A közleményben Pálfi Györgyöt idézik, aki elmondta: filmje az ókori görög tragédiák alapvető mechanizmusait felhasználva mutatja be az egyéni sorsokat. Egy egyetemes problémával foglalkozik: vajon az egyének mentesülhetnek-e az erkölcsi felelősség alól, ha csak passzív résztvevői az eseményeknek?

A tyúk című filmben azzal a gondolattal játszottam, mi történik, ha nem az emberi történet van a középpontban, hanem mi, emberek vagyunk a mellékszál a történetben?

– idézik a rendezőt. Pálfi György kiemelte, a film elkészítésének egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy valódi állatokkal dolgoztak, és nem használtak számítógépes trükköket vagy mesterséges intelligenciát.

A film főszereplői Joannisz Kokiaszmenosz, Maria Diakopanagioti, Argiris Pantazarasz és a tyúk. Az állatidomár Halász Árpád. Az alkotás a Pallas Film, a View Master Films, a Twenty Twenty Vision és magyar részről a FocusFox gyártásában készült. Producerei Thanasszisz Karathanosz, Martin Hampel, Costasz Lambropulosz és Giorgosz Kiriakosz. Forgatókönyvírója Pálfi György és Ruttkay Zsófia, koproducerei Ferenczy Gábor és Muhi András, vágója Lemhényi Réka, a zeneszerző Szőke Szabolcs. Az alkotás operatőre Giorgos Karvelas. A film nemzetközi forgalmazója a Lucky Number.

A tyúk várhatóan jövő februárban lesz látható a magyar mozikban.