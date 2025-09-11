Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

összművészeti fesztiváltakács benceMécs KárolyPomázvers

Mindenki elmondhatja a magáét a versfesztiválon

Hagyományteremtő céllal rendezik meg idén először Pomázon, a Magyar Várban az Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét! elnevezésű fesztivált, amely péntektől várja a látogatókat. A háromnapos rendezvényen a versek és pódium-művészeti műsorok mellett esténként koncertek gondoskodnak a jó hangulatról. A szervezők szándéka, hogy a versfesztivál hosszú távon a térség meghatározó kulturális eseményévé váljon, ahol az irodalom, a zene és a gasztronómia találkozik.

Bényei Adrienn
2025. 09. 11. 5:42
versfesztivál.
A fesztivál fővédnöke Fővédnöke Császár Angela színművésznő. Fotó: gordon_eszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét! elnevezésű versfesztivál fő szervezője Takács Bence Ervin, aki lapunknak elmondta, hogy az összművészeti esemény ötletét a népszerű Mondj te is egy verset! kezdeményezés adta, ami később mozgalommá vált. Megfogalmazódott ebben a baráti körben, hogy kell egy olyan hely, ahol pozíciójától, életkortól függetlenül mindenki elmondhatja a kedvenc versét vagy azt a szerzeményt, amit esetleg ő írt, és meg is hallgatja a másikat.

versfesztivál
A versfesztivál a szervezők szerint nemcsak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál.

A versfesztivál fellépői

– Már nemcsak Budapesten, hanem Győrben, Pomázon, Budakeszin, Kaposváron, Komáromban, Tardoskedden, Székelyudvarhelyen és Kárpátalján is működik sok-sok „kis apró rőzseláng”, ahogy a költő mondja. Ők minden hónapban egy adott napon találkoznak, és verseket mondanak – emelte ki a fő szervező. A különböző versmondó körök a fesztiválon találkoznak majd először személyesen, de a nagyközönség állandó színpadi produkciókat is láthat PódiumON néven, amelyek részeként közéletünk kiemelkedő személyiségei beszélgetnek egymással vagy éppen verset mondanak. A fesztivált a PódiumOn első vendége, Mécs Károly színművész, rendező emlékének ajánlják.

Kellenek helyek, ahol mindenki, így profik és amatőrök, gyerekek, fiatalok és idősebbek is a versek miatt, a versek által találkoznak. Azon dolgozom, hogy a leginkább hiányzót, vagyis az időt visszaadjuk a magyar embereknek. Egy vers elolvasása vagy meghallgatása hasonlóan katartikus élmény egy komolyzenei műhöz, és mindösszesen pár percet vesz el tőlünk 

– hangsúlyozta Takács Bence Ervin.

A háromnapos fesztivál megszólítja a családokat is. A pomázi Magyar Várban számos koncert, pódiumművészeti és gyerekeknek szóló előadás, versfilm, kiállítás és igazi vitézképzés is várja az érdeklődőket. – Megálmodtunk egy családi napot, ahol alapvetően nemcsak azokat várjuk, akik a verseket szeretik, hanem azokat is, akik nem. Szeressék meg a verseket, igyanak jó borokat, kóstoljanak finom falatokat, amelyeket egyébként költőink kedvenceiről neveztünk el. Jókai Mór bablevesét mindenki ismeri, de kevésbé ismerjük, hogy hogyan ette Bródy Sándor a pogácsát, Petőfi a gulyáslevest. Ezeket itt meg lehet majd kóstolni, mint ahogy csak erre az alkalomra készítünk a Dúzsi Pincészet rozéjából egy különleges fagyit – tette hozzá.

A PódiumON színpadán verset mond mások mellett Kautzky Armand, Lukács Sándor, Gregor Bernadett, Trill Zsolt és Szarvas József, míg Hirtling István elhozza Márai Sándor verseiből összeállított estjét, de a programban helyet kapott Borbély Sándor József Attila estjének premierje és Szabó András Sinka István műveiből összeállított előadása. 

A fentieken túl a látogatók részt vehetnek felnőtteknek szóló mesemondáson, de lovasszínház, táncház és több koncert, kísérőprogram is lesz.

A szervezők szerint a fesztivál  nemcsak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál, hiszen a jó bor, a finom falatok és a közös beszélgetések mindig közelebb hozzák egymáshoz az embereket. 

A fesztivál célja, hogy eljuttassa a fiatalokhoz a versek és a pódiumművészet szépségét, mindemellett hiteles és érvényes alternatívát kínáljon a mai digitális világban az elmélyüléshez, a tájékozódáshoz.

 Az eseményre külön buszok indulnak szombaton a pomázi HÉV-állomástól.

A fesztivál a Takács Bence Ervin által alapított Mondj te is egy verset Kulturális Egyesület szervezésében jön létre. Fővédnöke Császár Angela színművésznő, Jászai Mari-díjas, Kazinczy-, Tolnay Klári- és Magyar Örökség díjjal kitüntetett érdemes és kiváló művész, az MMA rendes tagja.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu