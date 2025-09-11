Mindenki elmondhatja a magáét a versfesztiválon

Az Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét! elnevezésű versfesztivál fő szervezője Takács Bence Ervin, aki lapunknak elmondta, hogy az összművészeti esemény ötletét a népszerű Mondj te is egy verset! kezdeményezés adta, ami később mozgalommá vált. Megfogalmazódott ebben a baráti körben, hogy kell egy olyan hely, ahol pozíciójától, életkortól függetlenül mindenki elmondhatja a kedvenc versét vagy azt a szerzeményt, amit esetleg ő írt, és meg is hallgatja a másikat.

A versfesztivál a szervezők szerint nemcsak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál.

A versfesztivál fellépői

– Már nemcsak Budapesten, hanem Győrben, Pomázon, Budakeszin, Kaposváron, Komáromban, Tardoskedden, Székelyudvarhelyen és Kárpátalján is működik sok-sok „kis apró rőzseláng”, ahogy a költő mondja. Ők minden hónapban egy adott napon találkoznak, és verseket mondanak – emelte ki a fő szervező. A különböző versmondó körök a fesztiválon találkoznak majd először személyesen, de a nagyközönség állandó színpadi produkciókat is láthat PódiumON néven, amelyek részeként közéletünk kiemelkedő személyiségei beszélgetnek egymással vagy éppen verset mondanak. A fesztivált a PódiumOn első vendége, Mécs Károly színművész, rendező emlékének ajánlják.

Kellenek helyek, ahol mindenki, így profik és amatőrök, gyerekek, fiatalok és idősebbek is a versek miatt, a versek által találkoznak. Azon dolgozom, hogy a leginkább hiányzót, vagyis az időt visszaadjuk a magyar embereknek. Egy vers elolvasása vagy meghallgatása hasonlóan katartikus élmény egy komolyzenei műhöz, és mindösszesen pár percet vesz el tőlünk

– hangsúlyozta Takács Bence Ervin.

A háromnapos fesztivál megszólítja a családokat is. A pomázi Magyar Várban számos koncert, pódiumművészeti és gyerekeknek szóló előadás, versfilm, kiállítás és igazi vitézképzés is várja az érdeklődőket. – Megálmodtunk egy családi napot, ahol alapvetően nemcsak azokat várjuk, akik a verseket szeretik, hanem azokat is, akik nem. Szeressék meg a verseket, igyanak jó borokat, kóstoljanak finom falatokat, amelyeket egyébként költőink kedvenceiről neveztünk el. Jókai Mór bablevesét mindenki ismeri, de kevésbé ismerjük, hogy hogyan ette Bródy Sándor a pogácsát, Petőfi a gulyáslevest. Ezeket itt meg lehet majd kóstolni, mint ahogy csak erre az alkalomra készítünk a Dúzsi Pincészet rozéjából egy különleges fagyit – tette hozzá.

A PódiumON színpadán verset mond mások mellett Kautzky Armand, Lukács Sándor, Gregor Bernadett, Trill Zsolt és Szarvas József, míg Hirtling István elhozza Márai Sándor verseiből összeállított estjét, de a programban helyet kapott Borbély Sándor József Attila estjének premierje és Szabó András Sinka István műveiből összeállított előadása.

A fentieken túl a látogatók részt vehetnek felnőtteknek szóló mesemondáson, de lovasszínház, táncház és több koncert, kísérőprogram is lesz.