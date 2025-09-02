Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Magyar Zene Házaprodukciófogyatékkal élőktáncpályázat

Nem mindennapi előadást mutatnak be a Zene Házában, épek és fogyatékossággal élők lépnek együtt színpadra

A Magyar Zene Háza még 2024-ben hirdetett felhívást összművészeti produkciók bemutatására, amelyre több mint 150 érvényes jelentkezés érkezett. A rendkívül széles skálájú összművészeti produkciók egy sokszínű hazai mezőnyről tanúskodnak, melyből a Ház végül 21 produkciót választott ki. Közülük 2025-ben több is megvalósul: kettőt már a nyár folyamán láthattak az érdeklődők, ősszel pedig öt kerül színre, elsőként szeptember 13-án az ArtMenők és a Hodworks közös előadása, az Idol.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 9:00
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Idol egy olyan teret hoz létre, ahol a normatív szempontból ép testű és fogyatékkal élő előadóművészek együtt tudnak színpadra lépni, és egy olyan világot teremtenek, amelyet a mindennapi, személyes élettereikben is szeretnének megélni.

Nem mindennapi előadást mutatnak be a Zene Házában, épek és fogyatékossággal élők lépnek együtt színpadra
A Zene Háza nemcsak helyszíne, hanem aktív része is lesz az előadásnak (Forrás: Facebook)

 

Az idolra felnézünk, bálványozzuk és utánozzuk őt. Az idol olyan személy vagy példakép, amelyet közmegegyezéssel követhetünk. Idol. Kit látunk magunk előtt, ha ezt a szót halljuk? Mégis milyen normatív elképzelések alapján választjuk ki őket? Hova vezet az, ha az inkluzív működés helyett exkluzív módon kijelölt, tőlünk valójában idegen bálványokat követünk, sikertelenül?

– teszi fel a kérdéseket az előadás, melynek zenei világa is szerves része a produkciónak: az eredeti színpadi verzió zeneszerzője, Mákó Rozi zongorajátéka élőben hangzik el, amelyre most az új változatban további építkezés történik a hangban. Ötvös Kinga énekhangjával járul hozzá az atmoszféra megteremtéséhez. 

A zene nem csupán kíséri, hanem aktívan segíti és vezeti is az előadást, finoman teremtve kapcsolatot a különböző helyszíneken zajló jelenetek és a közönség személyes élménye között.

Hód Adrienn az ArtMenőkkel 2022 ősze óta folytat közös munkát, elmélyült próbatermi kutatási folyamatok formájában. A foglalkozások fókuszában az áll, hogy a különböző fogyatékossággal és nem normativizálható testtel élő fiatalok a Hodworks táncosainak kíséretében számukra eddig ismeretlen terepeket fedezhessenek fel olyan biztonságos helyzetben, amelyben saját döntéseik révén tudnak megmutatkozni.

A Zene Háza nemcsak helyszíne, hanem aktív része is lesz az előadásnak: az Idol nem egy színpadon, hanem párhuzamosan futó etűdök formájában, több helyszínen zajlik. 

A közönség szabadon mozoghat a térben, maga döntheti el, hol, mit és mennyi ideig néz meg – így az előadás egy folyamatosan alakuló, személyes élménnyé válik.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.