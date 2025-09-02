Nem mindennapi előadást mutatnak be a Zene Házában, épek és fogyatékossággal élők lépnek együtt színpadra

Az Idol egy olyan teret hoz létre, ahol a normatív szempontból ép testű és fogyatékkal élő előadóművészek együtt tudnak színpadra lépni, és egy olyan világot teremtenek, amelyet a mindennapi, személyes élettereikben is szeretnének megélni.

A Zene Háza nemcsak helyszíne, hanem aktív része is lesz az előadásnak (Forrás: Facebook)

Az idolra felnézünk, bálványozzuk és utánozzuk őt. Az idol olyan személy vagy példakép, amelyet közmegegyezéssel követhetünk. Idol. Kit látunk magunk előtt, ha ezt a szót halljuk? Mégis milyen normatív elképzelések alapján választjuk ki őket? Hova vezet az, ha az inkluzív működés helyett exkluzív módon kijelölt, tőlünk valójában idegen bálványokat követünk, sikertelenül?

– teszi fel a kérdéseket az előadás, melynek zenei világa is szerves része a produkciónak: az eredeti színpadi verzió zeneszerzője, Mákó Rozi zongorajátéka élőben hangzik el, amelyre most az új változatban további építkezés történik a hangban. Ötvös Kinga énekhangjával járul hozzá az atmoszféra megteremtéséhez.

A zene nem csupán kíséri, hanem aktívan segíti és vezeti is az előadást, finoman teremtve kapcsolatot a különböző helyszíneken zajló jelenetek és a közönség személyes élménye között.

Hód Adrienn az ArtMenőkkel 2022 ősze óta folytat közös munkát, elmélyült próbatermi kutatási folyamatok formájában. A foglalkozások fókuszában az áll, hogy a különböző fogyatékossággal és nem normativizálható testtel élő fiatalok a Hodworks táncosainak kíséretében számukra eddig ismeretlen terepeket fedezhessenek fel olyan biztonságos helyzetben, amelyben saját döntéseik révén tudnak megmutatkozni.

A Zene Háza nemcsak helyszíne, hanem aktív része is lesz az előadásnak: az Idol nem egy színpadon, hanem párhuzamosan futó etűdök formájában, több helyszínen zajlik.

A közönség szabadon mozoghat a térben, maga döntheti el, hol, mit és mennyi ideig néz meg – így az előadás egy folyamatosan alakuló, személyes élménnyé válik.