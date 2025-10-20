A Székelyföldtől Dél-Afrikáig: az 1956-os forradalom szétszórta, magyarságuk visszahozta őket

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése nem csupán történelmi tragédia, hanem a politikai emigrációs hullám következtében a magyar világnemzetté válásának egyik sorsfordító állomása is volt. A megtorlások elől mintegy kétszázezer honfitársunk menekült el, akik szétszóródtak a világban. Míg a legtöbben Nyugat-Európában vagy Amerikában találtak menedéket, néhányan egészen Afrika déli csücskéig, a mai Dél-Afrikáig jutottak. Számukra a visszatérés nem volt opció, hiszen a kommunista diktatúra halálos ítélettel várt volna rájuk.

Egy család útja 1956 után – előadás az MCC-ben (Forrás: Magyar Összetartozás Intézete)

Ennek a különleges, messzire szakadt sorsnak az emlékezetét és a nemzeti identitás megőrzésének fontosságát járja körül Jeney János György, a Magyar Összetartozás Intézetének szenior kutatója október 22-én, az MCC Kinizsi Pál termében tartandó ünnepi előadásán. A személyes hangvételű előadás címe: „A Székelyföldtől Dél-Afrikáig – Egy család útja 1956 után”.

A nyelv, mint az 1956-os emigránsok menedéke

Az 1956-os menekültek jelentős része a beilleszkedés és az új élet reményében úgy döntött, nem adja tovább anyanyelvét gyermekeinek, felesleges tehernek érezve a magyarság terhét. Jeney János György nagyszülei azonban másképp döntöttek.

A Székelyföldről indult család, bár Dél-Afrikában telepedett le, szilárdan hitt abban, hogy a szülőktől kapott nemzeti identitástudatot – még a reménytelen távolság ellenére is – kötelesség továbbadni. Ennek a felelős döntésnek köszönhető, hogy a kutató bár Dél-Afrikában született, hatéves koráig kizárólag magyarul beszélt.

Az előadás bemutatja, hogyan menekültek meg Jeney János György ősei a kommunista terror elől, eljutva a Kárpát-medencéből Afrika déli csücskébe, és hogyan fordult meg a sors két nemzedékkel később: a kutató maga tért vissza a Kárpát-medencébe, Magyarországra. Jeney János György rávilágít, hogy miért fontos a magyarság megőrzése még akkor is, ha úgy tűnik, sosem térhetünk vissza őseink földjére.

Az MCC Magyar Összetartozás Intézete e különleges sorsú család történetével kíván méltó emléket állítani 1956 hőseinek és mindazoknak, akik – bárhol is éljenek a világon – őrzik magyar identitásukat.