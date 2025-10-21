Elhunyt Anthony Jackson, a modern basszusgitár legendás úttörője

Anthony Jackson az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású basszusgitárosa volt: olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Buddy Rich, Mike Stern, Chaka Khan, Roberta Flack, Carly Simon, Diana Ross, Paul Simon vagy Madonna, pályafutása során több mint 3000 lemezen működött közre. Játékát több klasszikus felvételen is hallhatjuk, köztük The O’Jays For the Love of Money című dalában, amely később Donald Trump televíziós műsorának, The Apprentice-nek lett a főcímdala.

Anthony Jackson 1981-ben Simon & Garfunkel híres Central Park-i koncertjén is fellépett, ahol mintegy félmilliós közönség előtt játszott.

A legendás basszusgitáros nemcsak virtuóz játékával, hanem hangszerfejlesztői munkásságával is történelmet írt: az 1970-es évek közepén dolgozta ki a kontrabasszusgitár koncepcióját – egy hathúros, negyedhangokra (BEADGC) hangolt hangszert, amely túllépett a hagyományos négyhúros basszusgitár korlátain. Az első példányt 1975-ben Carl Thompson készítette számára, majd később Ken Smith és a New York-i Fodera Guitars is épített számára egyedi modelleket, forradalmasítva ezzel az elektromos basszusgitár szerepét a művészetben, a jazzben, a funkban és azon túl is.

A gitárlegenda Al Di Meola így emlékezett meg róla: