Váratlan változtatást jelentett be a TV2, rendkívüli döntés született

A TV2 műsorváltozással tiszteleg Diane Keaton Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő előtt.

2025. 10. 12. 16:42
Diane Keaton
Frances McDormand és Diane Keaton a Minden végzet nehéz című filmben. Forrás: TMDb
 A 79 éves művész öt évtizedet átölelő pályafutása során számos ikonikus szerepben nyújtott felejthetetlen alakítást – többek között az Elvált nők klubja (The First Wives Club), az Örömapa (Father of the Bride), a Könyvklub-filmek, valamint Az Ifjú pápa című sorozat első évadában is láthatta őt a közönség.

A TV2 ezért több napon is műsorváltoztatást hajt végre, ma este 23.25-től lesz látható Diane Keaton egyik legutolsó vígjátéka, a szerepcserés Hirtelen 70 című komédia, csütörtök délután pedig 12.15-kor tűzik műsorra a színésznő egyik legismertebb filmjét, a Jack Nicholsont és Keanu Reevest is felvonultató Minden végzet nehéz című romantikus vígjátékot.

Nancy Meyers filmje az idősödő középkorú nők szerelmi életét csempészte vissza nagy sikerrel a romantikus vígjátékok középpontjába – ami önmagában is forradalmi gesztusnak számított Hollywoodban. Keaton alakításában Erica egyszerre független és esendő, megmutatva, hogy a női vágy vagy önmagunk megismerése nem korhoz kötött. 

Bár a Minden végzet nehéz kényelmesen hollywoodi díszletek között játszódik, lényegében a modern női autonómia ünnepe – egy tipikus Diane Keaton-mozi.

A Hirtelen 70 ezzel szemben talán nem épp a színésznő legjobban sikerült filmje, de aki esetleg több klasszikusra vágyna, lesse meg a Diane Keaton legjobb filmjeiről készített összeállításunkat, itt:

 

