Ed GeinhorrorsorozatNetflixsorozatgyilkos

Nem elég a nekrofília és az egyéb perverzitások a Netflixnek: így hazudnak a nézőknek az Ed Gein-sorozatban

Az őrült gyilkos számos horrort ihletett meg, esetükben azonban megfordul a hatásmechanizmus és a magát true crime-nak hazudó széria inspirálódik a fikcióból. A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori minden erejével sokkolni akarja a nézőt, de olyan eszközökkel él ennek érdekében, hogy elveszti a komolyságát.

Német Dániel
2025. 10. 19. 6:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akkora siker lett 2022-ben a Jeffrey Dahmer ámokfutásáról szóló széria, hogy a Netflix idióta lett volna nem folytatni. Viszont mivel a brutális sorozatgyilkos teljes életét bemutatták, nem tudták továbbfűzni a sztorit, így jött az ötlet, hogy Szörnyeteg címmel antológiasorozatban gondolkozzanak. A második évad a saját szüleit kegyetlenül lemészárló Menendez testvérpárról szólt és inkább volt drámai, mintsem horrorisztikusan felkavaró, úgy tűnt, az atombombát a harmadik szezonra tartogatják, amely Ed Gein személyére fókuszál.

Ed Gein
Charlie Hunnam kiválóan formálja meg Ed Geint, kár, hogy a sorozat nem ér fel a játékához. Forrás: Netflix

A férfi az amerikai kriminológia egyik leghírhedtebb figurája, nem az emberölések számában jeleskedett, „csak” két nő megölését sikerült rábizonyítani, elsősorban azzal döbbentette meg a nyilvánosságot, amit a holttestekkel művelt. A közeli temetőből ugyanis előszeretettel ásott ki frissen elhantolt hullákat, hogy aztán azokkal közösüljön vagy különféle használati tárgyakat készítsen belőlük: a bőrből harisnyát, a koponya tetejéből hamutartót faragott, nem is sorolom tovább, beteg egy alak volt.

Úgy tűnik azonban, hogy a Netflix szerint mégsem eléggé, hiszen a két áldozatával épp csak kettessel csúszott át a sorozatgyilkosok vizsgáján, azonban lehetséges, hogy több ember haláláért is felelt. Gein az ötvenes években tevékenykedett, akkoriban még nyilván nem álltak rendelkezésre high-tech eszközök a rendőrség számára, ráadásul még a hazugságvizsgálót is hiába vetették be, ugyanis tévképzetei voltak, nem tudta megkülönböztetni sokszor a valóságot a hallucinációitól, így teljes mértékben elhitte a hamis állításait. A Netflix ezt kihasználta, így már az évad első felében is több mint kétszer annyit gyilkol, mint amennyit az igazi Gein feltehetőleg egész élete alatt.

A férfi egy isten háta mögötti, Wisconsin állambeli településen nőtt fel, a bátyja gyanús körülmények között fiatalon meghalt, ezt követően kettesben maradt a szélsőségesen vallásos és őt folyamatosan terrorizáló édesanyjával. A tébolyának elburjánzását két dologra szokták visszavezetni: egyrészt miután meghalt az asszony, teljesen egyedül maradt az egyre szaporodóbb tévképzeteivel, másrészt amikor fotókat látott a holokausztról, felzaklatta, de nem úgy, mint normális átlagembert, hanem fantáziálni kezdett arról, hogy ilyesmit meg lehet tenni másokkal. Különösen Ilse Koch alakja izgatta, a több koncentrációs tábor parancsnokának felesége köré olyan nem bizonyított legendákat szőttek, minthogy emberi bőrből készített lámpabúrákat, több sem kellett Geinnek, hogy hasonlóképpen alapanyagként tekintsen a holttestekre.

Mindezeket alaposan bemutatja a sorozat, miként azt is, hogy a férfi módfelett szeretett női ruhákba bújva élvezkedni – csoda, hogy nem szállt még rá a produkcióra az LMBTQ-közösség, számos Almodóvar-filmet láttam, ahol nyomorúságosan ábrázolták a transzvesztitizmust, de ennél visszataszítóbban soha –, majd a széria elkezdi áthelyezni a fókuszt a gyilkos popkultúrára gyakorolt hatására és összevissza hazudozni kezd.

A fikció és a valóság helyet cserél az Ed Gein-sorozatban

Tény, hogy Norman Bates alakját a Psychóból jelentős mértékben inspirálta Ed Gein, de elsősorban csak az anyjával való beteges viszonyának szempontjából, a Netflix azonban úgy állítja be, mintha Hitchcock klasszikusa egy az egyben a valós eseményeket dolgozná fel. És ihletett merítettek a tetteiből A texasi láncfűrészes és A bárányok hallgatnak írói is, de a sorozatban ez a hatás fordítva csapódik le, a széria alkotói színesítik a sztorit az említett művek fikciós elemeivel. Az egyik jelenetben Gein láncfűrésszel támad rá két eltévedt vadászra, noha valójában semmi ilyet nem tett, ráadásul a forgatókönyvírók ellent is mondanak maguknak: miként egy, a produkció hazugságait feltáró YouTube-videóban megjegyezik, vicces, hogy az első részben a férfi még egy ócska baltával próbál fát hasogatni, amikor ezek szerint jóval hatékonyabb eszköze is lett volna a fészerben. Az pedig már a paródia határát súrolja, amikor Gein az elmegyógyintézetben Hannibal Lecterként segít a rendőrségnek egy sorozatgyilkos, jelesül Ted Bundy lebuktatásában. Ilyet a valóságban sosem tett, nem is lett volna rá képes, állítólag nagyjából hetvenes IQ-val áldotta meg a sors.

Idővel fárasztóvá válik az öncélú sokkolás. Forrás: Netflix

Önmagában nem lenne probléma, hogy a sorozat enyhén szólva is könnyelműen bánik a tényekkel, hiszen nem dokumentumfilmként hirdetik, ha alapvetően szórakoztató és izgalmas lenne. A Netflix azonban a két szék közül a földre esett: végtelenül nyomasztó módon próbálja feltárni Ed Gein elméjét, csak hamar hiteltelenné válik mindez a valós események felszínes ismeretében. Már csupán azért is, mert sosem élvezetből, hanem hirtelen pszichózis és felindulás hatására ölt. Viszont ez a nyomaszó légkör és hangulat ellehetetleníti azt a menőségfaktort, ami a személye által ihletett, teljesen fikciós horrorokat jellemezte. Amikor pedig Gein bomlott tudatát és hallucinációit hosszú, szürreális képsorokkal ábrázolják, a művészieskedés unalomba fullad.

A szériában végig ott volt a potenciál, hogy olyan bivalyerős legyen, mint a Jeffrey Dahmer-évad, de vagy realisztikusabb megközelítésre kellett volna törekedniük, vagy ha már a fikció felé indulnak, akkor elmenni a falig egészen A texasi láncfűrészes őrületéig. A tébolyultat zseniálisan alakító Charlie Hunnam mindkét esetben kiváló partner lehetett volna ebben.


 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.