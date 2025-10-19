Nem elég a nekrofília és az egyéb perverzitások a Netflixnek: így hazudnak a nézőknek az Ed Gein-sorozatban

Akkora siker lett 2022-ben a Jeffrey Dahmer ámokfutásáról szóló széria, hogy a Netflix idióta lett volna nem folytatni. Viszont mivel a brutális sorozatgyilkos teljes életét bemutatták, nem tudták továbbfűzni a sztorit, így jött az ötlet, hogy Szörnyeteg címmel antológiasorozatban gondolkozzanak. A második évad a saját szüleit kegyetlenül lemészárló Menendez testvérpárról szólt és inkább volt drámai, mintsem horrorisztikusan felkavaró, úgy tűnt, az atombombát a harmadik szezonra tartogatják, amely Ed Gein személyére fókuszál.

Charlie Hunnam kiválóan formálja meg Ed Geint, kár, hogy a sorozat nem ér fel a játékához. Forrás: Netflix

A férfi az amerikai kriminológia egyik leghírhedtebb figurája, nem az emberölések számában jeleskedett, „csak” két nő megölését sikerült rábizonyítani, elsősorban azzal döbbentette meg a nyilvánosságot, amit a holttestekkel művelt. A közeli temetőből ugyanis előszeretettel ásott ki frissen elhantolt hullákat, hogy aztán azokkal közösüljön vagy különféle használati tárgyakat készítsen belőlük: a bőrből harisnyát, a koponya tetejéből hamutartót faragott, nem is sorolom tovább, beteg egy alak volt.

Úgy tűnik azonban, hogy a Netflix szerint mégsem eléggé, hiszen a két áldozatával épp csak kettessel csúszott át a sorozatgyilkosok vizsgáján, azonban lehetséges, hogy több ember haláláért is felelt. Gein az ötvenes években tevékenykedett, akkoriban még nyilván nem álltak rendelkezésre high-tech eszközök a rendőrség számára, ráadásul még a hazugságvizsgálót is hiába vetették be, ugyanis tévképzetei voltak, nem tudta megkülönböztetni sokszor a valóságot a hallucinációitól, így teljes mértékben elhitte a hamis állításait. A Netflix ezt kihasználta, így már az évad első felében is több mint kétszer annyit gyilkol, mint amennyit az igazi Gein feltehetőleg egész élete alatt.

A férfi egy isten háta mögötti, Wisconsin állambeli településen nőtt fel, a bátyja gyanús körülmények között fiatalon meghalt, ezt követően kettesben maradt a szélsőségesen vallásos és őt folyamatosan terrorizáló édesanyjával. A tébolyának elburjánzását két dologra szokták visszavezetni: egyrészt miután meghalt az asszony, teljesen egyedül maradt az egyre szaporodóbb tévképzeteivel, másrészt amikor fotókat látott a holokausztról, felzaklatta, de nem úgy, mint normális átlagembert, hanem fantáziálni kezdett arról, hogy ilyesmit meg lehet tenni másokkal. Különösen Ilse Koch alakja izgatta, a több koncentrációs tábor parancsnokának felesége köré olyan nem bizonyított legendákat szőttek, minthogy emberi bőrből készített lámpabúrákat, több sem kellett Geinnek, hogy hasonlóképpen alapanyagként tekintsen a holttestekre.