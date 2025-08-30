Újabb kegyetlen sorozatgyilkosról készített sorozatot a Netflix, nyilvánosságra került a premierdátum

2022-ben óriási sikert aratott a Netflix Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori című sorozata, és nem érdemtelenül. Amellett, hogy végtelenül feszülten és sokkolóan ábrázolta a hírhedt sorozatgyilkos ámokfutását, sikeres kísérletet tett arra, hogy a nézők bepillantást nyerjenek az – Evan Peters által félelmetesen zseniálisan eljátszott – pszichopata lelkivilágába is és amennyire ép ésszel lehetséges, megértsük a motivációit. A hatalmas nézettségű széria után a streamingszolgáltató úgy döntött, antológiasorozat formájában Amerika egyéb szélsőséges bűneseteit is feltárja, ennek szellemében készült el a saját szüleit meggyilkoló testvérpárról szóló Szörnyetegek: A Lyle és Erik Menendez-sztori, az újabb etapban pedig Ed Gein életét ismerhetjük meg.

Ed Gein története garantáltan sok nézőt kiborít majd (Forrás: Netflix)

Ed Gein sztorija hátborzongatóbb, mint a személye által ihletett horrorok

Az ötvenes évek derekán garázdálkodó férfira két nő meggyilkolását tudták rábizonyítani a hatóságok, de nem az emberölések száma, hanem azáltal vált a közelmúlt és a popkultúra történelmének egyik, ha nem a leghírhedtebb alakjává, amit a gyakran temetőkből kiásott holttestekkel tett. Az ő személye inspirálta mások mellett A bárányok hallgatnak, A texasi láncfűrészes vagy a Psycho forgatókönyvíróit, de az említett fikciós művek elmeháborodottjai meg sem közelítik Ed Gein perverzitását. Nem is részletezném, mert a 18-as korhatárkarika is enyhe lenne hozzá, aki kíváncsi rá, a férfi Wikipédia-oldalán részletesen elolvashatja, mikre vetemedett.

A sorozatban az Arthur király: A kard legendájában című Guy Ritchie-filmben a címszerepet játszó Charlie Hunnam formálja meg a bűnözőt, a széria – amely garantáltan sok nézőt kiakaszt majd – október 3-án debütál a Netflixen. Előzetes még nem érkezett, így alant A Jeffrey Dahmer-sztori előzetesével eleveníthetik fel, miként is indult a streamingszolgáltató sokkoló projektje.

Borítókép: Szörnyetegek: Az Ed Gein-sztori (Forrás: Netflix)








