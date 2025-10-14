Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Fábián Juli

Fábián Juli Emlékalapítvány: új pályázat segíti a nehéz helyzetben lévő zenészeket

Új pályázatot írt ki a Fábián Juli Emlékalapítvány a nehéz egészségügyi, szociális vagy egyéb okok miatt kedvezőtlen helyzetben lévő zenészek és zeneipari háttérmunkások támogatására – közölte az alapítvány kuratóriumának elnöke.

Forrás: MTI2025. 10. 14. 10:14
Szepesi Mátyás tájékoztatása szerint elsősorban a könnyűzene és a dzsessz területén működő, nehéz helyzetben lévő zenészek, zenei előadóművészek, oktatók, zeneszerzők és a zenei produkciókban közreműködő egyéb zeneipari szakemberek jelentkezését várják. Mint írta, azok pályázhatnak, akiket szociális és/vagy egészségügyi élethelyzetük, egészségkárosodásuk, korral kapcsolatos problémáik, vagy egyéb okok miatti élethelyzetük tartósan vagy ideiglenesen akadályoznak művészetük gyakorlásában.

Fábián Juli Emlékalapítvány: új pályázat segíti a nehéz helyzetben lévő zenészeket
A Fábián Juli Emlékalapítványt a 2017-ben elhunyt énekesnő családja és zenésztársai hozták létre, hogy ápolják az emlékét, és támogassák a zeneiparban dolgozó rászorulókat (Forrás: Film.hu)

 

 

Kizárólag azoknak a pályázóknak a kérelmét várják, akiknek fő kereseti forrása a zenei előadó-művészet vagy a zeneipari közreműködés, a könnyűzene és a dzsessz.

 

A kérelmezőnek személyes adatai megadása mellett röviden indokolnia kell kérelmét, egészségügyi okok miatti kérelem esetén mellékelni annak orvosi alátámasztását, illetve a szükségesnek tartott összeget, összefüggésben az indoklással. A beérkező kérelmeket az alapítvány mellett működő tanácsadó testület segítségével bírálja el a kuratórium.

 

A jelentkezést e-mailben kell elküldeni a [email protected] címre. A pályázat beadási határideje 2025. október 31., az elbírálás november 20-án lesz.

 

A 2017 decemberében tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőről, Fábián Juliról elnevezett alapítvány 2018-ban indult. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva 2007-ben és 2008-ban a Montreux Jazz Voice Competition legjobb nyolc énekese közé jutott. A dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt: szerepelt az Erik Sumo Bandben, a Barabás Lőrinc Eklektricben, készített lemezt a Fábián Juli Jazz Riff-fel, Sárik Péter zongoristával és Zoohackerrel is.

 

