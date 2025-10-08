hangszermesterséghegedűFonókoncert

Hegedűk és vonók csúcstalálkozója: mesterek mutatják be hangszereiket

Tizennegyedik alkalommal szervezik meg a Wine&Violin hegedű- és vonókészítők szalonját. Az esemény október 11–12-én lesz, a helyszín ezúttal is a Fonó Budai Zeneház.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 13:05
A kiállított vonós hangszereket most is ki lehet próbálni Fotó: Szőke Péter
A Wine&Violin hegedű- és vonókészítők szalonján hazai hegedű- és vonókészítő mesterek mutatkoznak be munkáikkal, az esti koncerteken pedig remekművek szólalnak meg. A hangszerkészítő mesterek minden alkalommal az adott évben elkészült legújabb hangszereikkel mutatkoznak be a kiállításon. Idén tizenhat mester lesz jelen a 2024–2025-ös évad különleges hangszerkínálatával a Fonóban.

hegedű
 Idén tizenhat hangszerkészítő mester lesz jelen a Wine&Violin hegedű- és vonókészítők szalonján (Fotó: Szőke Péter)

A Wine&Violin hegedű- és vonókészítők szalonján borkóstoló is várja az érdeklődőket

A Wine&Violin hegedű- és vonókészítők szalonja Faragó-Thököly Márton hegedűkészítő kezdeményezésére jött létre. A kiállított vonós hangszereket kézbe lehet venni, ki lehet próbálni; hegedűk titkai nyílnak meg a látogatók előtt, miközben hazai borászatok nedűit kóstolgathatják a látogatók.

A Wine&Violin hegedű- és vonókészítők szalonja első napján, október 11-én, szombaton 15 órakor lesz a kapunyitás, majd 17 órakor a kiállításmegnyitó és borkóstoló. A tárlatot, amely 23 óráig látogatható, Tóth Endre zenetörténész nyitja meg, bemutatkozik a Sagmeister Borászat. 

17.30-kor lesz a hangzáspróba, vagyis a kiállított hangszerek és vonók bemutatása és megszólaltatása. Az estét a Rácz Cello Quartet koncertje zárja.

Október 12-én, vasárnap 12 órától 19 óráig látogatható a kiállítás. 14 órakor kezdődik a Luminare Vonóstrió koncertje a kiállított hangszereken és vonókon; a műsorban Weiner G-moll triója, Dohnányi Szerenádja és Kodály Intermezzója hangzik el.

A hangszerkiállítás látogatása mindkét napon ingyenes, akárcsak a vasárnapi teljes program, a koncertet is beleértve. Egyedül a szombat esti Rácz Cello Quartet koncertjére szükséges jegyet vásárolni.

 

 

