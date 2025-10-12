  • Magyar Nemzet
  • Megkéselték a börtönben a pedofil rocksztárt, aki sosem tanúsított túl nagy bűnbánást, sőt!
Megkéselték a börtönben a pedofil rocksztárt, aki sosem tanúsított túl nagy bűnbánást, sőt!

Halálra késelték Ian Watkinst, a walesi Lostprophets rockzenekar egykori énekesét a Nagy-Britannia egyik legszigorúbban őrzött fegyintézetének számító HMP Wakefield börtönben. A 48 éves zenész 29 éves börtönbüntetését töltötte gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt.

Munkatársunktól
2025. 10. 12. 6:44
Ian Watkins, a Lostprophets egykori frontembere volt.
Ian Watkins, a Lostprophets egykori frontembere volt.
A brit rendőrséget szombat reggel riasztották a wakefieldi fegyintézethez, miután az egyik rabot holtan találták a cellájában. A hatóságok később megerősítették, hogy az áldozat Ian Watkins, a Lostprophets egykori frontembere volt. A BBC értesülései szerint a férfit egyik rabtársa támadta meg egy késsel, és a zenész a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A nyugat-yorkshire-i rendőrség közleménye szerint vizsgálat indult az ügyben, és bár a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a támadás körülményei rendkívül brutálisak voltak. A brit The Sun forrásai szerint Watkins torkát vágták el, és bár az őrök azonnal a helyszínre értek, már nem tudták megmenteni az életét.

A mostani eset nem az első alkalom volt, hogy Watkinst börtönben érték támadások. 2023-ban három rabtársa túszul ejtette és megkéselte, de akkor túlélte a támadást. A HMP Wakefield, ahol az énekes büntetését töltötte, Nagy-Britannia egyik legkeményebb börtöne, ahol a legsúlyosabb bűncselekményekért elítélt férfiakat tartják fogva, köztük gyilkosokat és szexuális erőszaktevőket.

Ian Watkinst 2013 decemberében ítélték el, miután bűnösnek vallotta magát több gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményben, köztük egy újszülött megerőszakolásának kísérletében is. Az erőszaktevő sosem gyanusított megbánást, sőt, a börtönben állítólag előszeretettel szórakoztatta magát pedofil viccekkel. Az ügy a brit zeneipar egyik legnagyobb botrányává vált, és a Lostprophets pályafutása azonnal véget ért.

 

