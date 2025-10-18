Jókai Mór rendszeresen vett részt halottidézésen, az orvosának kellett végül leállítania

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fenntartásában működő Kertész Imre Intézet egész éves programsorozattal tiszteleg az írógéniusz életműve előtt.

A Jókai 200 emlékév plakátja (Forrás: Facebook)

A bicentenáriumi évben a Kertész Imre Intézet egyebek közt forgatókönyvírói, képzőművészeti, valamint színmű- és drámaíró pályázattal ösztönözi a róla szóló, és munkásságát megidéző művészeti alkotások megszületését, a fiatalokhoz programsorozattal és kvízzel hozza közelebb írásait, cikksorozattal emlékezik meg Jókai Mór sokoldalúságáról, és országos felhívásban térképezi fel azokat a magyarországi és külhoni településeket, ahol Jókairól elnevezett utcák, terek, iskolák és egyéb közintézmények vagy szobrok őrzik az írófejedelem emlékét.

A megemlékező programok sorában 2025 októberében ismeretterjesztő videósorozat indít útjára a Kertész Imre Intézet. Ugron Zsolna József Attila-díjas író, az intézmény művészeti igazgatójának társaságában filmes sétára indulhatnak az érdeklődők, amelyből egyebek között kiderül majd, Jókai gyerekkorának szereplői hogyan bukkannak fel az író regényeiben, miért rajongott szenvedélyesen a természettudományokért, miért nősült mindkétszer botrányok közepette, miért volt ő a legbátrabb forradalmár, és hogyan békült ki később mégis a Habsburgokkal. Megtudhatjuk, hogy a mesemondó fejedelem hitt-e a szellemekben vagy hogy sikeres politikus volt-e, és miért rajongtak érte Európa koronás fői és korának írósztárjai is.

Az ismeretterjesztő videókat az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi a Jókai 200 emlékévben, de a Kertész Imre Intézet honlapjáról elérhető 200jokai.hu oldalon, valamint az intézet közösségimédia-felületein is elérhető, illetve az első tíz epizódot alább meg is tekintheti.

Jókai és a Habsburgok

Jókai, a legmagyarabb író. Ő mesélt a legszebben hazáról, szerelemről, szabadságról, hitről – mindenről, amiről az emberi élet valójában szól. Regényei és írásai szórakoztattak, építették a nemzeti öntudatot, erősítették a hazaszeretetet. Jókai, a legmagyarabb író címmel induló videósorozatunkban elképesztő életműve és mesébe illő életútja mentén indulunk filmes sétára, a kétszáz éve született írófejedelem előtt tisztelegve.