Jókai Mór rendszeresen vett részt halottidézésen, az orvosának kellett végül leállítania

Hitt vajon Jókai a szellemekben? Valóban érdekelte a divat, a képzőművészet, a gasztronómia vagy a csillagászat? Az egyik legbátrabb forradalmár miért békült ki végül a Habsburgokkal? Idén októberben induló új ismeretterjesztő videósorozatával eredt a válaszok nyomába a Kertész Imre Intézet, Jókai elképesztő életműve és mesébe illő életútja mentén, a 200 éve született írófejedelem előtt tisztelegve.

2025. 10. 18.
Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fenntartásában működő Kertész Imre Intézet egész éves programsorozattal tiszteleg az írógéniusz életműve előtt.

Jókai
A Jókai 200 emlékév plakátja (Forrás: Facebook)

A bicentenáriumi évben a Kertész Imre Intézet egyebek közt forgatókönyvírói, képzőművészeti, valamint színmű- és drámaíró pályázattal ösztönözi a róla szóló, és munkásságát megidéző művészeti alkotások megszületését, a fiatalokhoz programsorozattal és kvízzel hozza közelebb írásait, cikksorozattal emlékezik meg Jókai Mór sokoldalúságáról, és országos felhívásban térképezi fel azokat a magyarországi és külhoni településeket, ahol Jókairól elnevezett utcák, terek, iskolák és egyéb közintézmények vagy szobrok őrzik az írófejedelem emlékét.

A megemlékező programok sorában 2025 októberében ismeretterjesztő videósorozat indít útjára a Kertész Imre Intézet. Ugron Zsolna József Attila-díjas író, az intézmény művészeti igazgatójának társaságában filmes sétára indulhatnak az érdeklődők, amelyből egyebek között kiderül majd, Jókai gyerekkorának szereplői hogyan bukkannak fel az író regényeiben, miért rajongott szenvedélyesen a természettudományokért, miért nősült mindkétszer botrányok közepette, miért volt ő a legbátrabb forradalmár, és hogyan békült ki később mégis a Habsburgokkal. Megtudhatjuk, hogy a mesemondó fejedelem hitt-e a szellemekben vagy hogy sikeres politikus volt-e, és miért rajongtak érte Európa koronás fői és korának írósztárjai is.

Az ismeretterjesztő videókat az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi a Jókai 200 emlékévben, de a Kertész Imre Intézet honlapjáról elérhető 200jokai.hu oldalon, valamint az intézet közösségimédia-felületein is elérhető, illetve az első tíz epizódot alább meg is tekintheti.

Jókai és a Habsburgok

Jókai, a legmagyarabb író. Ő mesélt a legszebben hazáról, szerelemről, szabadságról, hitről – mindenről, amiről az emberi élet valójában szól. Regényei és írásai szórakoztattak, építették a nemzeti öntudatot, erősítették a hazaszeretetet. Jókai, a legmagyarabb író címmel induló videósorozatunkban elképesztő életműve és mesébe illő életútja mentén indulunk filmes sétára, a kétszáz éve született írófejedelem előtt tisztelegve.

A Jókai és a Habsburgok című epizódból egyebek között kiderül, milyen viszonyt ápolt az Európa-szerte elismert író Erzsébet királynéval, Rudolf trónörökössel, valamint hogy miért szorgalmazta a kiegyezést.

Jókai és a gasztronómia

Jókai és a gasztronómia című epizódból egyebek között kiderül, milyen étkű volt a híres író, melyek voltak a kedvenc ételei, valamint, hogy Jókai nyelvi kifinomultsága hogyan mutatkozott meg a konyhaművészet és az étkezés szókincsében.

Jókai gyerekkora

A Jókai gyerekkora című epizódunkból egyebek között kiderül, hol nevelkedett és mitől félt gyerekkorában az író, valamint, hogy hogyan viselte édesapja halálát az akkor 12 éves gyermek Jókai.

Jókai és a divat

A Jókai és a divat című epizódunkból egyebek között kiderül, hogy Jókait érdekelte-e a divat, valamint hogy milyen öltözködési mozgalmat indított el egy sétája alkalmával.

Jókai és a képzőművészet

A Jókai és a képzőművészet című epizódunkból egyebek között kiderül, hogy bár az írással jegyezte el magát egy életre, Jókainak a képzőművészet is az egyik kedvenc szenvedélye volt.

Jókai és a csillagászat

A Jókai és a csillagászat című epizódból egyebek között kiderül, mi köze az író Láthatatlan csillag című novellájának a kor egyik legnagyobb csillagászati felfedezéséhez, valamint hogy Jókainak mikor jutott ideje a csillagokat pásztázni.

Jókai és a kertészkedés

A Jókai és a kertészkedés című epizódból egyebek között kiderül, hogy az író sokoldalú, szenvedélyes emberként a kertészkedést, a szőlőtermesztést is művészi fokon művelte.

Jókai istenhite

A Jókai istenhite című epizódból egyebek között kiderül, hogy bár reformátust nevelésben részesült és élete végéig kálvinistának tartotta magát, miért volt különleges az író istenhite.

Jókai és a humor

A Jókai és a humor című epizóduól egyebek között kiderül, hogy a politikus Jókait számos karikatúra és gúnyirat megörökítette, de az is, hogy az író saját magán is tudott nevetni.

Jókai és a spiritualitás

A Jókai és a spiritualitás című epizódból egyebek között kiderül, írt-e Jókai a halottidézésről regényeiben, és mi köze az írónak a kor egyik leghíresebb asztaltáncoltató társaságához.

 

