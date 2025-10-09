Krasznahorkai László Nobel-díja alkalmából ismét műsorra kerül a díjnyertes színdarab

Rendkívüli

Az International Opera Awardson tavaly a legjobb ősbemutató kategóriájában díjazták a művet, amelyben a főbb szerepeket Haja Zsolt, Miksch Adrienn, Szabóki Tünde és Hábetler András alakítja Varga Bence rendezésében, az Opera együtteseit Szennai Kálmán dirigálja. A 2025-ös irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László regényéből készült Eötvös Péter Valuska című operája, amely a 2023-as ősbemutatót követően az évadban október 17. és 24. között mindössze három alkalommal lesz látható az Opera Eiffel Műhelyházában.

Munkatársunktól
Forrás: OPERA Eiffel Műhelyház2025. 10. 09. 18:15
Szalontay Tünde, Hábetler András és Haja Zsolt a Valuskában. Fotó: Nagy Attila
Eötvös Péter egyetlen magyar nyelvű operája megkomponálására 2018-ban kapott felkérést a Magyar Állami Operaháztól. A Szent István-renddel kitüntetett Kossuth-díjas zeneszerző darabja alapjául az immár friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című, 1989-ben megjelent regényét választotta.

Krasznahorkai
Cser Krisztián és Haja Zsolt a Valuskában. Fotó: Nagy Attila

Előrehaladott betegsége dacára Eötvös Péter szoros figyelemmel kísérte a premier előkészületeit, az Eiffel Műhelyházban 2023 decemberében megtartott ősbemutatón személyesen is részt vett, ez volt az utolsó nyilvános szereplése.

Krasznahorkai komor, szürreális regényből, amiből Tarr Béla korábban Werckmeister harmóniák címmel forgatott filmet, Eötvös Péter és librettót jegyző alkotótársai – Mezei Mari, valamint Keszthelyi Kinga dramaturg – az opera és a színház műfaját a groteszkkel ötvöző előadást kívántak létrehozni. Varga Bence értő rendezésében a Valuska címszerepét az ősbemutatóhoz hasonlóan Haja Zsolt, a további főszerepeket Miksch Adrienn (Pflaumné), Szabóki Tünde (Tünde), Farkasréti Mária (Parasztasszony), Hábetler András (Tanár úr), Cser Krisztián (Posztókabátos, Katona) és Horváth István (Direktor) formálja meg, Az Opera Zenekart és Énekkart Szennai Kálmán dirigálja.

 

