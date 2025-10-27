Krausz FerencFilmioKrakkódokumentumfilmfilmfesztivál

Magyar Nobel-díjast ünnepeltek Krakkóban

Nagy sikerrel debütált a nemzetközi közönség előtt a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás. A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában a Krakkóban megrendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Filmfesztiválon elnyerte a legjobb dokumentumfilm díját a hétvégén. A Portréfilm már nézhető a Filmio kínálatában.

Forrás: NFI2025. 10. 27. 16:22
Forrás: NFI
A szakmai zsűri indoklásában méltatta „a film mesteri ötvözetét, amely a tudományos ismereteket egy érzelmes, emberi történettel fonja egybe – a szenvedély, a kitartás és az álmok erejének történetével. A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában bepillantást nyújt a vezető laboratóriumok világába, emlékeztetve arra, hogy még a legnagyobb horderejű felfedezések is egy fiatal elme kíváncsiságával kezdődnek.

Krausz Ferenc
A Krausz Ferenc életét bemutató dokumentumfilm lenyűgözte a krakkói közönséget Forrás: NFI

A magyar fizikus, Krausz Ferenc életéről és a Nobel-díjig vezető pályájáról készült portréfilmet az október 22–25. között megrendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Filmfesztiválon (Science & Technology Film Festival) láthatta először a nemzetközi közönség. A fesztivált Krausz Ferenc videóüzenetben köszöntötte.
Az álmoktól a csillagokig – Tudomány a nagyvásznon mottóval megrendezett tematikus szemle célja a tudományos és technológiai filmek javának felvonultatása, és platform teremtése a tudás, az ötletek és a tapasztalatok cseréjéhez a tudomány különböző területei és a kreatív iparágak képviselőinek, nem kevésbé a filmszerető közönségnek.

A Krausz Ferenc -– Az elektronok nyomában című portréfilmben a 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett magyar tudós először meséli el élete történetét. A vidéki gimnazista, aki tizenévesen a baráti összejöveteleket vaskos fizika- és matematikakönyvekre cserélte, kutatásaival mára a tudományos élet élvonalában van. A példás életutat a határok folyamatos feszegetése és a kitartás jellemzi: édesapjától tanulta, hogy kemény munkával és jó csapattal bármilyen cél elérhető.

A film bemutatja egyedülálló felfedezését is, amely láthatóvá tette az elektronokat az emberi szem számára, ezzel nemcsak a tudományos világot forradalmasította, hanem új lehetőségeket teremtett az orvosdiagnosztikában és más területeken is. 

Ez a tudományterület tartozik egy s mással a világnak, talán egy napon még az utca emberének, mindenkinek jót tehet, ezen dolgozom.

– fogalmazza meg hitvallását Krausz professzor a filmben.

Kiss Gábor István, a film rendezője kiemelte:

Izgalmas volt megismerni nyugtalansággal átszőtt lényét, amikor egy kihívással vagy egy megválaszolatlan kérdéssel szembesül a szakterületén. Mindezek mellett mégis rendkívüli nyugalom és fókusz jellemzi: képes kizárni a kételyek és bizonytalanságok zaját, szilárdan hisz a kitartás és a kemény munka erejében – az értékekben, amelyeket édesapjától tanult. Számára minden kudarc csupán egy újabb lépcsőfok, kutatásait teljes odaadással, szívét-lelkét beleadva folytatja, és rajongó szenvedéllyel viszonyul a munkájához.

A 61 perces dokumentumfilm gyártója a Film Positive, producere Lajos Tamás, operatőre Gajdics Dávid, vágója Vághy Anna, zeneszerzője Dózsa Péter, rendezője Kiss Gábor István.

A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában megnézhető a Filmión, a magyar filmek és sorozatok egyedülálló streamingplatformján.

 

