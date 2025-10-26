legdrágábbfilmjelenet

Ez minden idők legdrágább filmjelenete

Szergej Bondarcsuk Oscar-díjas filmje, a Háború és béke (1967) mintegy hat és fél órában, négy részre bontva dolgozza fel Lev Nyikolajevics Tolsztoj azonos című regényét. A filmsorozat egyik csúcspontja a borogyinói csata, melyhez több ezer statisztára, jelmezre és kellékre volt szükség – írja a Port.hu.

Magyar Nemzet
Forrás: Port.hu2025. 10. 26. 16:59
Ha elkezdünk azon gondolkodni, vajon mi lehet a filmtörténelem legdrágább jelenete, valószínűleg olyan pillanatok ugranak be, mint a Titanicban (1997) a hajó süllyedése vagy a Ben-Hur (1959) híres kocsiversenye – elmélkedik a cikkíró. Hozzáteszi: a Titanic még az első tízben sincs benne, a Ben-Hur pedig a második a maga 42 millió dolláros költségvetésével. Az első helyezett viszont ennek több mint a dupláját kóstálja.

A legdrágább filmjelenet költségvetése mai árfolyamon mintegy 100 millió dollárt tesz ki (Forrás: Port.hu)

Szergej Bondarcsuk Oscar-díjas filmje, a Háború és béke (1967) mintegy hat és fél órában, négy részre bontva dolgozza fel Lev Nyikolajevics Tolsztoj azonos című regényét. A filmsorozat egyik csúcspontja a borogyinói csata, ahol Napóleon francia és Kutuzov orosz serege csapott össze. A csata valójában egy hosszabb jelenetsor, amit még a CGI megjelenése előtt készítettek, így mindennek ott kellett lenni a kamera előtt.

Több ezer statisztára, jelmezre és kellékre volt szükség, a csata költségvetése mai árfolyamon mintegy 100 millió dollárt tesz ki.

 


 

