Ez minden idők legdrágább filmjelenete

Ha elkezdünk azon gondolkodni, vajon mi lehet a filmtörténelem legdrágább jelenete, valószínűleg olyan pillanatok ugranak be, mint a Titanicban (1997) a hajó süllyedése vagy a Ben-Hur (1959) híres kocsiversenye – elmélkedik a cikkíró. Hozzáteszi: a Titanic még az első tízben sincs benne, a Ben-Hur pedig a második a maga 42 millió dolláros költségvetésével. Az első helyezett viszont ennek több mint a dupláját kóstálja.

A legdrágább filmjelenet költségvetése mai árfolyamon mintegy 100 millió dollárt tesz ki (Forrás: Port.hu)

Szergej Bondarcsuk Oscar-díjas filmje, a Háború és béke (1967) mintegy hat és fél órában, négy részre bontva dolgozza fel Lev Nyikolajevics Tolsztoj azonos című regényét. A filmsorozat egyik csúcspontja a borogyinói csata, ahol Napóleon francia és Kutuzov orosz serege csapott össze. A csata valójában egy hosszabb jelenetsor, amit még a CGI megjelenése előtt készítettek, így mindennek ott kellett lenni a kamera előtt.