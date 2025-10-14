Hogyan tudnék élni nélküledrekordnézettségNFI

Meghaladták a kétmilliárdos bevételt a magyar filmek a mozikban

Meghaladták a kétmilliárdos bevételt a Nemzeti Filmintézet (NFI) által támogatott magyar filmek az első három negyedévben a mozikban. A következő hetekben több új alkotás is érkezik: debütál az Ákos-portréfilm, a Magyarország által az Oscar-díjért folyó versenybe nevezett Árva és a Sárkányok Kabul felett című akciódráma is – közölte az NFI kedden.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 16:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Évtizedes nézettségi és bevételi rekordok dőltek meg

A közleményben kiemelték, hogy az NFI által támogatott mozifilmek 2025 első három negyedévében sikert sikerre halmoztak. Évtizedes nézettségi és bevételi rekordok dőltek meg a mozikban, a nemzetközi fesztiválokról pedig kiemelkedően sok, összesen 37 díjat hoztak el a hazai alkotások.

Meghaladták a kétmilliárdos bevételt a magyar filmek a mozikban
A Hogyan tudnék élni nélküled? mozinézettsége már meghaladta az egymilliót (Fotó: The Orbital Strangers Project)

 

Január 1. és szeptember 30. között összesen 948 030 jegyet adtak el az NFI által támogatott filmekre, amelyek így összesen 2 015 528 676 forint bevételt termeltek a hazai mozipénztáraknál 

– hangsúlyozták. A 2024 végén bemutatott, Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték hazai mozinézettsége összességében már meghaladta az egymilliót, amire az 1986-os Szerelem első vérig óta nem volt példa. A Véletlenül írtam egy könyvet című alkotás pedig a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar ifjúsági film lett a mozikban több mint 160 ezres jegyeladásával. Idén eddig hat új, az NFI által támogatott, egész estés filmet mutattak be a mozik: a Véletlenül írtam egy könyvet című családi film mellett Sós Bálint Dániel Minden rendben című első mozifilmjét, a John Vardar vs a Galaxis című animációs filmet, a Csongor és Tünde animációs filmfeldolgozását, a Kell egy oroszlán című Marék Veronika-portréfilmet és az 1242 – A Nyugat kapujában című történelmi filmet.

Nemzetközi sikerek

A legnagyobb, úgynevezett A-kategóriás fesztiválokon is sikert értek el az NFI támogatásával készült alkotások. A Berlinálén a legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medve díjat nyerte el Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja. A kanadai–magyar koprodukcióban készült Blue Heron a locarnói fesztiválon megkapta a legjobb első film díját, majd a torontói fesztiválon az Év felfedezettje díjat. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének női főszereplője, Luna Wedler nyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat a velencei filmfesztiválon, míg a filmet öt független zsűri is díjazta.

A Véletlenül írtam egy könyvet összesen 17 nemzetközi díjat nyert idén: egyebek mellett elhozta a fődíjat Montréal, Zlín, Tromso és Frankfurt gyerek- és ifjúsági filmfesztiváljáról. 

Csáki László Kék Pelikan című animációs dokumentumfilmje Brüsszelben megkapta az Anima elismerő oklevelét, Utrechtben a Nancy-díjat, míg Brazíliában a legjobb rendezőnek és a legjobb vágónak járó díjat is, a stuttgarti animációs szemlén pedig a legjobb mozifilm díját. A Mesterjátszma című filmért az alkotócsapat a legjobb film, Tóth Barnabás a legjobb rendező, Hajduk Károly a legjobb főszereplő, Fonyódi Tibor és Tóth Barnabás a legjobb forgatókönyv díját is elnyerte a Párizsban, Berlinben és Washingtonban megrendezett SEE filmfesztiválon. Budavári Balázs Boldog emberek című alkotását a Fantasporto fesztivál méltatta a legjobb fantasztikus rövidfilm díjával. A kassai Art Film Fesztiválon Moharos Attila Szolgának születtem című alkotása nyerte a Kék Angyal díjat.

Új alkotások

Ősszel is számos új magyar film várja a közönséget. Az október 16-án debütáló Ember maradj! – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm bepillantást enged Kovács Ákos több évtizede tartó pályájába, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Október 23-tól látható az Oscar-díjas Nemes Jeles László eddig legszemélyesebb filmje, a Magyarország által az Oscar-díjért folyó versenybe nevezett Árva, amely 1957 tavaszának Budapestjén játszódik, főhőse egy 12 éves fiú, aki abban bízik, hogy a háborúban eltűnt édesapja visszatér. A rendező legújabb filmjét saját családja története ihlette.

A Bölöni - Az erdélyi legenda című dokumentumfilm Bölöni László BEK-győztes, 102-szeres válogatott labdarúgó, világsztár focistákat felfedező edző pályáját mutatja be november 6-tól a mozikban. Különleges utazás a film térben és időben, amelyben Valentin Ceauşescu mellett világsztárok mesélnek a kivételes személyiségről, akit a román és a magyar határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelnek – áll a közleményben.

November 20-tól lesz látható a Sárkányok Kabul felett című, nagyszabású akciófilm, amely a Semmelweis és az Aranyélet alkotóinak közreműködésével készült. A film történetét a Magyar Honvédség 2021-es afganisztáni mentőakciója inspirálta. A magyar katonák több száz embert mentenek ki a tálibok által körülzárt repülőtérről, miközben a főhős hadnagy múltból felbukkanó szerelmének kiszabadítását is meg kell oldaniuk – írják a szinopszisban. Enyedi Ildikó Velencében hatszorosan díjazott különleges alkotása, a Csendes barát már országszerte látható premier előtti vetítéseken, bemutatója 2026. január 29-én lesz. A film három különböző korszakban játszódó történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik – írják a filmről.

 

További információ az nfi.hu/nezzmagyarfilmeket oldalon érhető el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu