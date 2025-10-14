Meghaladták a kétmilliárdos bevételt a magyar filmek a mozikban

Évtizedes nézettségi és bevételi rekordok dőltek meg

A közleményben kiemelték, hogy az NFI által támogatott mozifilmek 2025 első három negyedévében sikert sikerre halmoztak. Évtizedes nézettségi és bevételi rekordok dőltek meg a mozikban, a nemzetközi fesztiválokról pedig kiemelkedően sok, összesen 37 díjat hoztak el a hazai alkotások.

A Hogyan tudnék élni nélküled? mozinézettsége már meghaladta az egymilliót (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Január 1. és szeptember 30. között összesen 948 030 jegyet adtak el az NFI által támogatott filmekre, amelyek így összesen 2 015 528 676 forint bevételt termeltek a hazai mozipénztáraknál

– hangsúlyozták. A 2024 végén bemutatott, Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték hazai mozinézettsége összességében már meghaladta az egymilliót, amire az 1986-os Szerelem első vérig óta nem volt példa. A Véletlenül írtam egy könyvet című alkotás pedig a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar ifjúsági film lett a mozikban több mint 160 ezres jegyeladásával. Idén eddig hat új, az NFI által támogatott, egész estés filmet mutattak be a mozik: a Véletlenül írtam egy könyvet című családi film mellett Sós Bálint Dániel Minden rendben című első mozifilmjét, a John Vardar vs a Galaxis című animációs filmet, a Csongor és Tünde animációs filmfeldolgozását, a Kell egy oroszlán című Marék Veronika-portréfilmet és az 1242 – A Nyugat kapujában című történelmi filmet.

Nemzetközi sikerek

A legnagyobb, úgynevezett A-kategóriás fesztiválokon is sikert értek el az NFI támogatásával készült alkotások. A Berlinálén a legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medve díjat nyerte el Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja. A kanadai–magyar koprodukcióban készült Blue Heron a locarnói fesztiválon megkapta a legjobb első film díját, majd a torontói fesztiválon az Év felfedezettje díjat. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének női főszereplője, Luna Wedler nyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat a velencei filmfesztiválon, míg a filmet öt független zsűri is díjazta.

A Véletlenül írtam egy könyvet összesen 17 nemzetközi díjat nyert idén: egyebek mellett elhozta a fődíjat Montréal, Zlín, Tromso és Frankfurt gyerek- és ifjúsági filmfesztiváljáról.

Csáki László Kék Pelikan című animációs dokumentumfilmje Brüsszelben megkapta az Anima elismerő oklevelét, Utrechtben a Nancy-díjat, míg Brazíliában a legjobb rendezőnek és a legjobb vágónak járó díjat is, a stuttgarti animációs szemlén pedig a legjobb mozifilm díját. A Mesterjátszma című filmért az alkotócsapat a legjobb film, Tóth Barnabás a legjobb rendező, Hajduk Károly a legjobb főszereplő, Fonyódi Tibor és Tóth Barnabás a legjobb forgatókönyv díját is elnyerte a Párizsban, Berlinben és Washingtonban megrendezett SEE filmfesztiválon. Budavári Balázs Boldog emberek című alkotását a Fantasporto fesztivál méltatta a legjobb fantasztikus rövidfilm díjával. A kassai Art Film Fesztiválon Moharos Attila Szolgának születtem című alkotása nyerte a Kék Angyal díjat.