operatőrEnyedi IldikóCsendes barát

Magyar operatőrt választottak a legjobbnak Chicagóban

Kiosztották a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál díjait, ahol a Csendes barát fényképezéséért Pálos Gergely nyerte el a legjobb operatőrnek járó Silver Hugo-díjat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 11:00
Képkocka a Csendes barát című filmből Fotó: Szilágyi Lenke
A film német–francia–magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert film érzékeny és filozofikus alkotás, amely párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. Három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. A három idősíkot azzal is megkülönböztetik, hogy különböző módon rögzítették őket. Az 1908-as jelenetek 35 milliméteres filmre forogtak fekete-fehéren, az 1970-es évek jellegzetes képi világa 16 milliméteres filmen jelenik meg, a 2020-as évet pedig digitálisan vették fel.

Enyedi Ildikó új alkotása 2026. január 29-én érkezik a hazai mozikba a Mozinet forgalmazásában, de október 28-án, kedden premier előtt láthatja a közönség a BIFF-en, a Corvin moziban. 

 

 

 

