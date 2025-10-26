Magyar operatőrt választottak a legjobbnak Chicagóban

A film német–francia–magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert film érzékeny és filozofikus alkotás, amely párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. Három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. A három idősíkot azzal is megkülönböztetik, hogy különböző módon rögzítették őket. Az 1908-as jelenetek 35 milliméteres filmre forogtak fekete-fehéren, az 1970-es évek jellegzetes képi világa 16 milliméteres filmen jelenik meg, a 2020-as évet pedig digitálisan vették fel.

Enyedi Ildikó új alkotása 2026. január 29-én érkezik a hazai mozikba a Mozinet forgalmazásában, de október 28-án, kedden premier előtt láthatja a közönség a BIFF-en, a Corvin moziban.