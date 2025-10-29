Magyar Teátrumi Társaságközleményszínház

Magyar Teátrumi Társaság: A művészet nem válhat a gyűlöletkeltés eszközévé

A Magyar Teátrumi Társaság elutasít minden olyan megnyilvánulást, amely a művészi kifejezés szabadságát az emberi méltóság megsértésére vagy szimbolikus erőszak gyakorlására használja – írja a szervezet. A Magyar Teátrumi Társaság közleményét teljes terjedelemben közöljük.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 17:06
Fotó: Kovács Milán/kvc_foto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Magyar Teátrumi Társaság meggyőződése, hogy a művészet szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve. Ugyanakkor e szabadság gyakorlása elválaszthatatlan a művészi és emberi felelősségtől.

A színház a találkozás tere: gondolaté, párbeszédé és érzelemé. A művészet igazi ereje abban rejlik, hogy képes a megértés és az empátia felé vezetni, nem pedig a gyűlölet vagy a megosztottság irányába. A Magyar Teátrumi Társaság ezért elutasít minden olyan megnyilvánulást, amely a művészi kifejezés szabadságát az emberi méltóság megsértésére vagy szimbolikus erőszak gyakorlására használja.

Meggyőződésünk, hogy a magyar színházi közösség képes a nézetkülönbségeket tisztelettel, méltósággal és szakmai igényességgel kezelni. A Magyar Teátrumi Társaság továbbra is elkötelezett abban, hogy ennek a párbeszédnek nyitott, biztonságos és értékalapú keretet biztosítson.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a művészet – függetlenül annak finanszírozási formájától – nem válhat a gyűlöletkeltés, az erőszak vagy a vallási és emberi meggyőződések megszégyenítésének eszközévé. A kulturális élet felelőssége, hogy a szabadságot ne a rombolás, hanem az építés szolgálatába állítsa.

A Magyar Teátrumi Társaság arra hívja a színházi szakma szereplőit, az alkotókat és a döntéshozókat, hogy közösen lépjenek fel a művészet hitelességének, az emberi méltóság védelmének és az erőszakmentes kulturális párbeszédnek az érdekében.”

Mint arról lapunk is beszámolt, hatalmas botrányt kavart a napokban Pintér Béla legújabb, Kabuki című előadása, amelyben Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját mutatják be torzítva, majd egy ládába zárják és agyonverik. Az ügy kapcsán megszólalt lapunknak Kálomista Gábor, a Thália Színház ügyvezető igazgatója, valamint Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu