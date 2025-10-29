Magyar Teátrumi Társaság: A művészet nem válhat a gyűlöletkeltés eszközévé

„A Magyar Teátrumi Társaság meggyőződése, hogy a művészet szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve. Ugyanakkor e szabadság gyakorlása elválaszthatatlan a művészi és emberi felelősségtől.

A színház a találkozás tere: gondolaté, párbeszédé és érzelemé. A művészet igazi ereje abban rejlik, hogy képes a megértés és az empátia felé vezetni, nem pedig a gyűlölet vagy a megosztottság irányába. A Magyar Teátrumi Társaság ezért elutasít minden olyan megnyilvánulást, amely a művészi kifejezés szabadságát az emberi méltóság megsértésére vagy szimbolikus erőszak gyakorlására használja.

Meggyőződésünk, hogy a magyar színházi közösség képes a nézetkülönbségeket tisztelettel, méltósággal és szakmai igényességgel kezelni. A Magyar Teátrumi Társaság továbbra is elkötelezett abban, hogy ennek a párbeszédnek nyitott, biztonságos és értékalapú keretet biztosítson.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a művészet – függetlenül annak finanszírozási formájától – nem válhat a gyűlöletkeltés, az erőszak vagy a vallási és emberi meggyőződések megszégyenítésének eszközévé. A kulturális élet felelőssége, hogy a szabadságot ne a rombolás, hanem az építés szolgálatába állítsa.

A Magyar Teátrumi Társaság arra hívja a színházi szakma szereplőit, az alkotókat és a döntéshozókat, hogy közösen lépjenek fel a művészet hitelességének, az emberi méltóság védelmének és az erőszakmentes kulturális párbeszédnek az érdekében.”

Mint arról lapunk is beszámolt, hatalmas botrányt kavart a napokban Pintér Béla legújabb, Kabuki című előadása, amelyben Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját mutatják be torzítva, majd egy ládába zárják és agyonverik. Az ügy kapcsán megszólalt lapunknak Kálomista Gábor, a Thália Színház ügyvezető igazgatója, valamint Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is.