Talán egy brit együttes sem szereti jobban hazánkat, most október 23. előestéjén ünnepelnek velünk

Harminc évvel ezelőtt egy véletlen találkozás egy dél-londoni bulin végképp megváltoztatta a brit elektronikus színtért: ekkor ismerkedett meg a multiinstrumentalista Ross Godfrey a káprázatos hangú Skye-jal. A Morcheeba azóta tíz stúdiólemezt jelentetett meg, több mint tízmillió albumot adott el, számtalanszor turnéztak a világ körül, de jegyeztek filmzenét és néhán tagcserén is átestek.

A Morcheeba a brit Crystal Palace Parkban (Forrás: Facebook)

A formáció 11. stúdiólemeze, az Escape The Chaos 12 száma egyszerre gyógyír és bátorság, családi erő (legyen választott vagy a tényleges család), közösségi szolidaritás, az elektronikus és az organikus világ találkozása, és Skye énekének azonnal felismerhető borzongató erejével. A lemez nyitódala a Call For Love egy forrongó himnusz, amelyet ezekben az aggasztóan zavaros időkben jelentettek meg és témái a befogadás, a támogatás, valamint a tolerancia fontosságára rezonálnak. Ahogy Ross fogalmaz:

A Call For Love zeneileg és érzelmileg is nagyon földhözragadt. A világ manapság annyira zavaros és bonyolult. Mindig egy apokalipszis van a láthatáron, mind személyes, mind globális szinten. Megnyugtató, ha a zenében és a szeretetben találunk menedéket a hozzánk közel állókkal.

A május 23-án megjelent Escape The Chaost részben Dublinban vették fel, ahol Skye fia, Jaega dobokon, férje, Steve Gordon pedig basszusgitáron csatlakozott a felvételekhez. Ross felesége, Amanda Zamolo pedig a Pareidolia című dalban hallható, de a szám szövegének megírásából is kivette a részét. Rajtuk kívül még számos közreműködő volt az albumon, mint például a rapper Oscar #Worldpeace, az ausztrál zenész-producer Hugh Counsell vagy Mr. Six.

Az egész lemez egy olyan folyamat, amely során megpróbálunk újra kapcsolatba lépni azzal, ami igazán számít, legyen szó arról, hogy mi van a szívedben vagy a világgal. Lépjünk a fűre és érezzük magunk alatt a talajt. Arról szól, hogy ne vonja el a figyelmedet a sok hülyeség

– fogalmaz Ross a lemez kapcsán.

A 2021-es Blackest Blue és az azt követő turné után az Escape The Chaos megírása és felvétele két évbe tellett. Most pedig elérkezett az idő, hogy a munka meghozza gyümölcsét, hiszen a lemezmegjelenés után a Morcheeba ismét turnéra indult: a villámgyorsan teltházassá vált júliusi Müpás koncertjük után egy ráadást adnak a magyar rajongóiknak, október 22-én a Barba Negrában ringatózhatunk a Morcheeba dalaira és szabadulhatunk ki a káoszból.