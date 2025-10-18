Morcheebaelektronikus zenetriphopBarba Negra Music Clubkoncert

Talán egy brit együttes sem szereti jobban hazánkat, most október 23. előestéjén ünnepelnek velünk

Az idén 30 éves brit triphop formáció mindig is egyfajta menekülést nyújtott zenéjével a hektikus hétköznapok elől, a nyugalom szigeteként menedéket kínálva a hallgatóknak. A Morcheeba legújabb lemeze Escape The Chaos címmel májusban jelent meg, amelyet október 22-én a Barba Negrában is bemutatnak, ez lesz az együttes tizenhetedik koncertje Magyarországon.

Morcheeba Forrás: Live Nation
Harminc évvel ezelőtt egy véletlen találkozás egy dél-londoni bulin végképp megváltoztatta a brit elektronikus színtért: ekkor ismerkedett meg a multiinstrumentalista Ross Godfrey a káprázatos hangú Skye-jal. A Morcheeba azóta tíz stúdiólemezt jelentetett meg, több mint tízmillió albumot adott el, számtalanszor turnéztak a világ körül, de jegyeztek filmzenét és néhán tagcserén is átestek.

Morcheeba
A Morcheeba a brit Crystal Palace Parkban (Forrás: Facebook)

A formáció 11. stúdiólemeze, az Escape The Chaos 12 száma egyszerre gyógyír és bátorság, családi erő (legyen választott vagy a tényleges család), közösségi szolidaritás, az elektronikus és az organikus világ találkozása, és Skye énekének azonnal felismerhető borzongató erejével. A lemez nyitódala a Call For Love egy forrongó himnusz, amelyet ezekben az aggasztóan zavaros időkben jelentettek meg és témái a befogadás, a támogatás, valamint a tolerancia fontosságára rezonálnak. Ahogy Ross fogalmaz:

A Call For Love zeneileg és érzelmileg is nagyon földhözragadt. A világ manapság annyira zavaros és bonyolult. Mindig egy apokalipszis van a láthatáron, mind személyes, mind globális szinten. Megnyugtató, ha a zenében és a szeretetben találunk menedéket a hozzánk közel állókkal.

A május 23-án megjelent Escape The Chaost részben Dublinban vették fel, ahol Skye fia, Jaega dobokon, férje, Steve Gordon pedig basszusgitáron csatlakozott a felvételekhez. Ross felesége, Amanda Zamolo pedig a Pareidolia című dalban hallható, de a szám szövegének megírásából is kivette a részét. Rajtuk kívül még számos közreműködő volt az albumon, mint például a rapper Oscar #Worldpeace, az ausztrál zenész-producer Hugh Counsell vagy Mr. Six.

Az egész lemez egy olyan folyamat, amely során megpróbálunk újra kapcsolatba lépni azzal, ami igazán számít, legyen szó arról, hogy mi van a szívedben vagy a világgal. Lépjünk a fűre és érezzük magunk alatt a talajt. Arról szól, hogy ne vonja el a figyelmedet a sok hülyeség

– fogalmaz Ross a lemez kapcsán.

A 2021-es Blackest Blue és az azt követő turné után az Escape The Chaos megírása és felvétele két évbe tellett. Most pedig elérkezett az idő, hogy a munka meghozza gyümölcsét, hiszen a lemezmegjelenés után a Morcheeba ismét turnéra indult: a villámgyorsan teltházassá vált júliusi Müpás koncertjük után egy ráadást adnak a magyar rajongóiknak, október 22-én a Barba Negrában ringatózhatunk a Morcheeba dalaira és szabadulhatunk ki a káoszból.

 

