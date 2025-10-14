Egy korszak vége: lekapcsolják az MTV-t

Először Nagy-Britanniában állítják le a csatornákat, majd Franciaország után Németországban, Ausztriában, Lengyelországban és Magyarországon. Emellett Ausztráliában és Brazíliában is megszűnik majd a sugárzás – írja az Euronews.

Ray Cokes, az MTV egyik legszórakoztatóbb arca volt (Forrás: IMDB)

A döntés mögött az áll, hogy a csatornák tulajdonosa, a Paramount idén jelentősen csökkenteni szeretné a költségeit, mivel a cég idén egyesül a Skydance Mediával. A pénzügyi realitásokon túlmenően a lépés azt is tükrözi, hogy a nézői és médiafogyasztási szokások már évek óta drámai módon változnak, és a zenerajongók egyre inkább a digitális lehetőségek felé fordulnak.

Az MTV kétségtelenül forradalmasította a zeneipart, nézők millióinak ízlését és identitását formálta meg, új műfajokkal és művészekkel ismertette meg őket. Jelentős szerepet játszott az olyan popikonok felemelkedésében is, mint Madonna vagy Michael Jackson. 1983 decemberében ezen a csatornán mutatták Jackson Thriller című videóklipjét; a 90-es évek elején ezen a csatornán futott a The Real World című úttörő valóságshow; az MTV emelte a mainstreambe a grunge műfajt a Nirvana Smells Like Teen Spirit című videóklipjének folyamatos sugárzásával.