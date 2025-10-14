Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Egy korszak vége: lekapcsolják az MTV-t

December 31-gyel megszűnik az MTV csatornáinak sugárzása Európa több országában, köztük Magyarországon is – írja a Euronews. A Paramount Global kedden jelentette be, hogy megszünteti az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live csatornákat.

Először Nagy-Britanniában állítják le a csatornákat, majd Franciaország után Németországban, Ausztriában, Lengyelországban és Magyarországon. Emellett Ausztráliában és Brazíliában is megszűnik majd a sugárzás – írja az Euronews.

Egy korszak vége: lekapcsolják az MTV-t
Ray Cokes, az MTV egyik legszórakoztatóbb arca volt (Forrás: IMDB)

A döntés mögött az áll, hogy a csatornák tulajdonosa, a Paramount idén jelentősen csökkenteni szeretné a költségeit, mivel a cég idén egyesül a Skydance Mediával. A pénzügyi realitásokon túlmenően a lépés azt is tükrözi, hogy a nézői és médiafogyasztási szokások már évek óta drámai módon változnak, és a zenerajongók egyre inkább a digitális lehetőségek felé fordulnak.

Az MTV kétségtelenül forradalmasította a zeneipart, nézők millióinak ízlését és identitását formálta meg, új műfajokkal és művészekkel ismertette meg őket. Jelentős szerepet játszott az olyan popikonok felemelkedésében is, mint Madonna vagy Michael Jackson. 1983 decemberében ezen a csatornán mutatták Jackson Thriller című videóklipjét; a 90-es évek elején ezen a csatornán futott a The Real World című úttörő valóságshow; az MTV emelte a mainstreambe a grunge műfajt a Nirvana Smells Like Teen Spirit című videóklipjének folyamatos sugárzásával.

A Paramount hivatalos közleményt még nem adott ki a témában.

 

