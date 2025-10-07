Családi történetek, nagy találkozások – indul a 14. Szemrevaló Filmfesztivál

A fesztivál vendége lesz Németország Oscar-nevezettje, az idén Cannes-ban a zsűri díját elnyert A zuhanás hangja forgatókönyvírója, Louise Peter, a tavalyi San Sebastian Filmfesztiválon elismert Gépek tánca egyik főszerelője, Phil Hayes, az idei Berlinale nyitófilmje, Tom Tykwer A fény című filmjének egyik szereplője, Thea Ehre, Dr. Indries Krisztián szakpszichológus és Nemes László bioetológus-filozófus. Budapest után Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit.

Tíz német nyelvű filmet mutatnak be a filmfesztiválon. Fotó: Geyrhalterfilm

Német nyelvű filmek magyar felirattal

Október 10-én vetítik Németország Oscar-nevezettje, az idén Cannes-ban a zsűri díját elnyert A zuhanás hangja című drámát, melyet a Vertigo hoz majd be hazánkba. Egy szászországi tanya ad otthont egy száz évet átfogó történetnek, amely négy nő sorsán keresztül rajzolódik ki. A vetítés után Louise Peter forgatókönyvíróval lesz beszélgetés. Október 11-én 20 órakor vetítik a tavalyi San Sebastian Filmfesztiválon a legjobb új rendező díjával elismert Gépek tánca című alkotását. Egy újszerű Heimatfilm önmagukat kereső emberekről és táncoló markolókról. A vetítés után az apát alakító Phil Hayes angol–svájci színész, színházi rendező és zenész lesz a vendég.

Jön a valós esetet feldolgozó Frieda ügye, melyben a főhősnő egy nagy jelentőségű jogi csatározás központi figurájává válik, amely felszínre hozza a patriarchális társadalom mélyen gyökerező igazságtalanságait. Az idei Svájci Filmdíjon Rachel Braunschweig elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat.

A Ha félsz, a szádba veszed a szívedet és mosolyogsz című osztrák film főszereplői Anna, aki siket édesanyjával él, és Mara, aki feminista kérdésekkel provokál, és queer édesapjával él. A film sok humorral és popkulturális utalással emeli a szolidaritás zászlaját. Christian Petzold Miroirs No 3. című filmjében Betty befogadja az autóbalesetet túlélt Laurát. Betty férje és fia is lassan feloldódik ebben a furcsa, új családi rendben, de vajon mi húzódik meg a háttérben?

A Még gyönyörűbb című vígjáték középpontjában pedig öt nő áll, akik nem akarják többé arra alapozni életüket és önértékelésüket, hogy kívánatosak legyenek. Mi lenne, ha nem erőltetnénk mindenáron szexi pózba magunkat? Ha nem a szexiség jogáért küzdenénk, hanem a valódi szabadságért?

Október 16-án 19 órakor Ausztria Oscar-nevezettje, a Páva – Valódi vagyok? pereg majd. A főszereplő Albrecht Schuch alakításáért az Osztrák Filmdíjon elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját. A vetítés után Indries Krisztián szakpszichológust, az ELTE oktatóját – aki hosszabb ideig élt Japánban – a film alapját adó Rent a Friend szolgáltatás pszichológiai és szociológiai vonatkozásairól kérdezik. Október 17-én 20 órakor az idei Osztrák Filmdíjon a legnézettebb film díját elnyert 80 Plusz című osztrák film egy tragikomikus road movie, egy 80+-os Thelma és Louise. A vetítés után beszélgetés lesz Nemes László bioetikus, filozófussal az életvégi kérdések filozófiai és etikai szempontjairól.

Végül október 18-án 19 órakor lesz látható az idei Berlinale nyitófilmje, a Babylon Berlin rendezője, Tom Tykwer új alkotása, az ADS forgalmazásában a mozikba kerülő A fény.

A vetítés után beszélgetés lesz Thea Ehre színésznővel, aki a Bis ans Ende der Nacht című filmben nyújtott alakításáért 2023-ban a Berlinalén Ezüst Medve-díjat nyert legjobb női mellékszereplő kategóriában.