  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Októberben újabb filmek tűnnek el a Netflixről, furcsa dolgok történnek a streamingóriásnál
Netflixhorrorstreaming

Októberben újabb filmek tűnnek el a Netflixről, furcsa dolgok történnek a streamingóriásnál

A Netflix ismét megválik néhány közönségkedvenctől, köztük olyan címektől, amelyek sokak számára igazi kultfilmek. Az Az két fejezete, a Sikoly-franchise legutóbbi darabja, a 90-es évek ikonjává vált Spinédzserek, a Katherine Heigl és Gerard Butler főszereplésével készült Csúf igazság, valamint Schwarzenegger legendás vígjátéka, az Ovizsaru egyaránt eltűnik a kínálatból.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 18:15
A Netflix minden októberben készül a Halloweenre...
A Netflix minden októberben készül a Halloweenre... Forrás: Netflix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A streaming világában megszokhattuk már, hogy semmi sem örök: amit ma még bármikor elérhetünk, az holnapra már csak emlék maradhat. Októberben a Netflix közel harminc címtől búcsúzik, és bár ez közel sem olyan drasztikus, mint a konkurens HBO Maxnál, ahol több mint nyolcvan filmet és sorozatot törölnek, így is akadnak fájó veszteségek.

A Netflix búcsút int a vérszomjas bohócnak  Fotó:  InterCom

A Netflixet nem izgatja a halloween

A horrorrajongók különösen rosszul járhatnak: eltűnik Stephen King regényének kétrészes filmadaptációja, az Az első és második fejezete, a Sikoly-széria legfrissebb, a kritikusok szerint meglepően jól sikerült része, valamint a Rémálom az Elm utcában kevésbé jól sikerült 2010-es remake-je. Kárpótlásként viszont legalább jövő hónapban folytatódik a Stranger Things, és lesz számos újdonság, mint a Valódi kísértetek (True Haunting) sorozat vagy Guillermo del Toro Frankenstein-filmje.

De nem csak a rémfilmek kedvelői szomorkodhatnak: a könnyedebb műfajok iránt rajongók is hiányolni fogják a kínálatból a Spinédzsereket, amely a 90-es évek tinivígjátékainak egyik alapköve lett, vagy éppen a romantikus vígjáték fronton sokak kedvencévé váló Csúf igazságot, amiben a kőbunkó Gerard Butler meghódítja a karót nyelt Katherine Heigl szívét. Anad egy nosztalgikus veszteség is: a Netflix búcsút int Schwarzenegger egyik legkedveltebb filmjének, az Ovizsarunak is.

Ha valamelyik kedvenceddel még utoljára szeretnél találkozni, most van itt az ideje: mutatjuk a távozók névsorát:

  • 10.01. A nagy fal (The Great Wall)
  • 10.01. Òlòtūré (Òlòtūré)
  • 10.02. King Kong (King Kong)
  • 10.03. Az (It)
  • 10.03. Az – Második fejezet (It Chapter Two)
  • 10.03. Ovizsaru (Kindergarten Cop)
  • 10.04. Az öt legenda (Rise of the Guardians)
  • 10.04. Spinédzserek (Clueless)
  • 10.07. Bazi nagy görög lagzi 3. (My Big Fat Greek Wedding 3)
  • 10.07. Sikoly VI. (Scream VI)
  • 10.08. Bigflo & Oli: Egy hiphop jelenség (Bigflo & Oli: Hip Hop Frenzy)
  • 10.09. Gen Hisshino Stadion Turné – Pop Virus (Gen Hisshino Stadium Tour “Pop Virus”)
  • 10.11. A gyászoló asszony átka (The Curse of La Llorona)
  • 10.11. Álmomban találkozunk (I’ll See You in My Dreams)
  • 10.11. Emlékezetkiesés (Blackout)
  • 10.13. Igazából szerelem (Love Actually)
  • 10.14. A csúf igazság (The Ugly Truth)
  • 10.14. Kisasszonyok (Little Women)
  • 10.15. Assassin’s Creed (Assassin’s Creed)
  • 10.16. Chicago (Chicago)
  • 10.17. Deep Impact (Deep Impact)
  • 10.17. LiSA – LiVE is Smile Always: Eve&Birth – A Birth a Nippon Budokanban (LiVE is Smile Always)
  • 10.17. Rémálom az Elm utcában (A Nightmare on Elm Street, 2010)
  • 10.22. Fakopáncs Frici (Woody Woodpecker)
  • 10.24. Agyő, nagy ő! (The Heartbreak Kid)
  • 10.24. Legbelső félelem (Primal Fear)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu