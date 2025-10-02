Októberben újabb filmek tűnnek el a Netflixről, furcsa dolgok történnek a streamingóriásnál

A streaming világában megszokhattuk már, hogy semmi sem örök: amit ma még bármikor elérhetünk, az holnapra már csak emlék maradhat. Októberben a Netflix közel harminc címtől búcsúzik, és bár ez közel sem olyan drasztikus, mint a konkurens HBO Maxnál, ahol több mint nyolcvan filmet és sorozatot törölnek, így is akadnak fájó veszteségek.
A Netflixet nem izgatja a halloween
A horrorrajongók különösen rosszul járhatnak: eltűnik Stephen King regényének kétrészes filmadaptációja, az Az első és második fejezete, a Sikoly-széria legfrissebb, a kritikusok szerint meglepően jól sikerült része, valamint a Rémálom az Elm utcában kevésbé jól sikerült 2010-es remake-je. Kárpótlásként viszont legalább jövő hónapban folytatódik a Stranger Things, és lesz számos újdonság, mint a Valódi kísértetek (True Haunting) sorozat vagy Guillermo del Toro Frankenstein-filmje.
De nem csak a rémfilmek kedvelői szomorkodhatnak: a könnyedebb műfajok iránt rajongók is hiányolni fogják a kínálatból a Spinédzsereket, amely a 90-es évek tinivígjátékainak egyik alapköve lett, vagy éppen a romantikus vígjáték fronton sokak kedvencévé váló Csúf igazságot, amiben a kőbunkó Gerard Butler meghódítja a karót nyelt Katherine Heigl szívét. Anad egy nosztalgikus veszteség is: a Netflix búcsút int Schwarzenegger egyik legkedveltebb filmjének, az Ovizsarunak is.
Ha valamelyik kedvenceddel még utoljára szeretnél találkozni, most van itt az ideje: mutatjuk a távozók névsorát:
- 10.01. A nagy fal (The Great Wall)
- 10.01. Òlòtūré (Òlòtūré)
- 10.02. King Kong (King Kong)
- 10.03. Az (It)
- 10.03. Az – Második fejezet (It Chapter Two)
- 10.03. Ovizsaru (Kindergarten Cop)
- 10.04. Az öt legenda (Rise of the Guardians)
- 10.04. Spinédzserek (Clueless)
- 10.07. Bazi nagy görög lagzi 3. (My Big Fat Greek Wedding 3)
- 10.07. Sikoly VI. (Scream VI)
- 10.08. Bigflo & Oli: Egy hiphop jelenség (Bigflo & Oli: Hip Hop Frenzy)
- 10.09. Gen Hisshino Stadion Turné – Pop Virus (Gen Hisshino Stadium Tour “Pop Virus”)
- 10.11. A gyászoló asszony átka (The Curse of La Llorona)
- 10.11. Álmomban találkozunk (I’ll See You in My Dreams)
- 10.11. Emlékezetkiesés (Blackout)
- 10.13. Igazából szerelem (Love Actually)
- 10.14. A csúf igazság (The Ugly Truth)
- 10.14. Kisasszonyok (Little Women)
- 10.15. Assassin’s Creed (Assassin’s Creed)
- 10.16. Chicago (Chicago)
- 10.17. Deep Impact (Deep Impact)
- 10.17. LiSA – LiVE is Smile Always: Eve&Birth – A Birth a Nippon Budokanban (LiVE is Smile Always)
- 10.17. Rémálom az Elm utcában (A Nightmare on Elm Street, 2010)
- 10.22. Fakopáncs Frici (Woody Woodpecker)
- 10.24. Agyő, nagy ő! (The Heartbreak Kid)
- 10.24. Legbelső félelem (Primal Fear)