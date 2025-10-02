Októberben újabb filmek tűnnek el a Netflixről, furcsa dolgok történnek a streamingóriásnál

A streaming világában megszokhattuk már, hogy semmi sem örök: amit ma még bármikor elérhetünk, az holnapra már csak emlék maradhat. Októberben a Netflix közel harminc címtől búcsúzik, és bár ez közel sem olyan drasztikus, mint a konkurens HBO Maxnál, ahol több mint nyolcvan filmet és sorozatot törölnek, így is akadnak fájó veszteségek.

A Netflix búcsút int a vérszomjas bohócnak Fotó: InterCom

A Netflixet nem izgatja a halloween

A horrorrajongók különösen rosszul járhatnak: eltűnik Stephen King regényének kétrészes filmadaptációja, az Az első és második fejezete, a Sikoly-széria legfrissebb, a kritikusok szerint meglepően jól sikerült része, valamint a Rémálom az Elm utcában kevésbé jól sikerült 2010-es remake-je. Kárpótlásként viszont legalább jövő hónapban folytatódik a Stranger Things, és lesz számos újdonság, mint a Valódi kísértetek (True Haunting) sorozat vagy Guillermo del Toro Frankenstein-filmje.

De nem csak a rémfilmek kedvelői szomorkodhatnak: a könnyedebb műfajok iránt rajongók is hiányolni fogják a kínálatból a Spinédzsereket, amely a 90-es évek tinivígjátékainak egyik alapköve lett, vagy éppen a romantikus vígjáték fronton sokak kedvencévé váló Csúf igazságot, amiben a kőbunkó Gerard Butler meghódítja a karót nyelt Katherine Heigl szívét. Anad egy nosztalgikus veszteség is: a Netflix búcsút int Schwarzenegger egyik legkedveltebb filmjének, az Ovizsarunak is.

Ha valamelyik kedvenceddel még utoljára szeretnél találkozni, most van itt az ideje: mutatjuk a távozók névsorát:

10.01. A nagy fal (The Great Wall)

10.01. Òlòtūré (Òlòtūré)

10.02. King Kong (King Kong)

10.03. Az (It)

10.03. Az – Második fejezet (It Chapter Two)

10.03. Ovizsaru (Kindergarten Cop)

10.04. Az öt legenda (Rise of the Guardians)

10.04. Spinédzserek (Clueless)

10.07. Bazi nagy görög lagzi 3. (My Big Fat Greek Wedding 3)

10.07. Sikoly VI. (Scream VI)

10.08. Bigflo & Oli: Egy hiphop jelenség (Bigflo & Oli: Hip Hop Frenzy)

10.09. Gen Hisshino Stadion Turné – Pop Virus (Gen Hisshino Stadium Tour “Pop Virus”)

10.11. A gyászoló asszony átka (The Curse of La Llorona)

10.11. Álmomban találkozunk (I’ll See You in My Dreams)

10.11. Emlékezetkiesés (Blackout)

10.13. Igazából szerelem (Love Actually)