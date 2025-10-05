Rendkívüli

Orbán Viktor: Ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondokkal szemben + videó

  Gillian Anderson, Imelda Staunton és Benedict Cumberbatch szereplésével London legizgalmasabb színházi előadásai láthatók Budapesten
Uránia Nemzeti Filmszínház

Gillian Anderson, Imelda Staunton és Benedict Cumberbatch szereplésével London legizgalmasabb színházi előadásai láthatók Budapesten

Október 12-én kezdődik az Uránia Nemzeti Filmszínházban az NT Live színházi közvetítéssorozat őszi programja, amelyben nyolc kihagyhatatlan előadást láthatunk London legizgalmasabb színpadairól, olyan sztárokkal, mint Benedict Cumberbatch, Andrew Scott, Imelda Staunton, Rosamund Pike és mások.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 18:05
Gillian Anderson A vágy villamosában Fotó: JOHAN PERSSON
Klasszikus művek és újdonságok váltogatják egymást az Uránia Nemzeti Filmszínház National Theatre Live (NT Live) színházi közvetítéssorozatának őszi programjában. A klasszikusok között szerepel Shakespeare Hamletje, Bernard Shaw Warrenné mestersége című darabja, Tennessee Williams A vágy villamosa című drámája, illetve Noël Coward Present Laughter című komédiája, továbbá klasszikusok olyan modern feldolgozásai, mint a Csehov Ványa bácsijából készült Ványa vagy a Dr. Strangelove című Kubrick-film színpadi adaptációja. A kortárs művek közt Phoebe Waller-Bridge Fleabag című one woman show-ja és az évad egyik premierje, Suzie Miller Inter Alia című darabja található a kínálatban. 

NT Live
Az NT Live plakátja (Forrás: Uránia Nemzeti Filmszínház)

A darabok egy részénél lesz csak magyar feliratozás, a vetítések többségén csak angol nyelvű felirat segíti az eredeti színpadi szöveg megértését. 

A jegyárak az előző évadhoz képest nem változtak.

Az NT Live színházi közvetítéssorozat december 9-ig tart

A 2025. őszi sorozat október 12-én Simon Stephens Ványa című darabjával kezdődik, melynek minden szerepét Andrew Scott alakítja. A darab Csehov művén alapul, és az érzelmek bonyolultságát tárja fel. Az előadás magyar felirattal látható.

Október 21-én visszatér a mozivászonra a Young Vic színház történetének egyik legsikeresebb produkciója, Tennessee Williams A Streetcar Named Desire című darabja, azaz A vágy villamosa. Az előadást 2015-ben mutatták be és rögzítették a mozik számára Gillian Anderson, Ben Foster és Vanessa Kirby főszereplésével. A vetítés alatt angol feliratozás fut majd. 

HAMLET by Shakespeare, , Writer - William Shakespeare, Director - Lyndsey Turner, Set design -Es Devlin, Lighting - Jane Cox, The Barbican, 2015, Credit: Johan Persson/
Benedict Cumberbatch a Hamletben (Fotó: JOHAN PERSSON)

Néhány nappal később, október 25-én egy másik örökzöld, a Barbicanban 2016-ban bemutatott Benedict Cumberbatch-féle Hamlet-előadás következik, amely közel egy évtizede kihagyhatatlan darabja a közvetítéseknek. Ennél a darabnál magyar felirat is segíti majd a megértést. 

Noël Coward önéletrajzi elemeket bőven tartalmazó komédiája, a Present Laughter a londoni Old Vicben 2019-ben került színpadra Andrew Scott-tal a főszerepben. A darab egy sztárszínész néhány sűrű napját bemutatva mesél a hírnévről, a vágyról és a magányról. November 4-én látható majd mozivásznon az Urániában, csak angol felirattal. 

November 11-én tér vissza mozivászonra, szintén csak angol felirattal Phoebe Waller-Bridge nagy sikerű „one woman show”-ja, a Fleabag. Harsány monológ egy fiatal nőtől, aki a maga szexuálisan túlfűtött, érzelmileg szűretlen és megszállott világában megpróbál megbirkózni a londoni élettel.

A sorozat egyik premierje George Bernard Shaw Mrs. Warren’s Preofession című darabja, azaz a Warrenné mestersége, a londoni Garrick Theatre-ből.  Az idén májusban bemutatott előadás az Urániában november 27-én látható.  A címszerepben az ötszörös Olivier-díjas Imelda Staunton játékát élvezhetjük, aki először állt színpadra lányával, Bessie Carterrel, hogy eljátsszák a darab két főszerepét.

Mrs. Warren’s Profession , at the Garrick Theatre, London, Director: Dominic Cooke Designer: Chloe Lamford Imelda Staunton as Mrs. Kitty Warren Bessie Carter as Vivie Warren Credit: Johan Persson/
Imelda Staunton először állt színpadra lányával, Bessie Carterrel, a Warrenné mestersége című darabban (Fotó: Johan Persson)

December 6-án Stanley Kubrick 1964-es filmklasszikusa, a Dr. Strangelove színpadi adaptációja következik Steve Coogan főszereplésével. Az Olivier-díjas Sean Foley rendezésében egy mesterien kivitelezett, kacagtató szatírát láthatunk a hidegháború egy (szerencsére csak kitalált) őrült pillanatáról, amikor egy szélhámos amerikai tábornok nukleáris támadást indít Oroszország ellen, és szürreális küzdelem kezdődik: a kormány és egy különc tudós egymással versengve próbálják megakadályozni a globális pusztulást. A vetítés magyar felirattal fut.

Rosamund Pike az Inter Alia című darabban

Az őszi sorozat zárásaként december 9-én egy nyári színházi premier kerül mozivászonra a Lyttelton Theatre-ből, Suzie Miller Inter Alia című darabja az Oscar-díjra jelölt Rosamund Pike főszereplésével. Ahogy Suzie Miller előző darabjában, a Prima Facie-ban, úgy ebben is egy sikeres jogásznő a főszereplő. Nevezetesen egy karrierje csúcsán álló bírónő, aki a talár mögött szerető feleség és egy tizennyolc éves fiú féltve óvó édesanyja, mellesleg nagy karaokerajongó. Egy váratlan esemény azzal fenyegeti, hogy kibillenti egyensúlyából az életét. A darab angol felirattal látható.

Az Urániában a színházi közvetítések jegyárai az előző évadhoz képest nem változtak, a 26 év alattiak, a nyugdíjasok és a pedagógusok pedig további kedvezményeket vehetnek igénybe. 

 

