Gillian Anderson, Imelda Staunton és Benedict Cumberbatch szereplésével London legizgalmasabb színházi előadásai láthatók Budapesten

Klasszikus művek és újdonságok váltogatják egymást az Uránia Nemzeti Filmszínház National Theatre Live (NT Live) színházi közvetítéssorozatának őszi programjában. A klasszikusok között szerepel Shakespeare Hamletje, Bernard Shaw Warrenné mestersége című darabja, Tennessee Williams A vágy villamosa című drámája, illetve Noël Coward Present Laughter című komédiája, továbbá klasszikusok olyan modern feldolgozásai, mint a Csehov Ványa bácsijából készült Ványa vagy a Dr. Strangelove című Kubrick-film színpadi adaptációja. A kortárs művek közt Phoebe Waller-Bridge Fleabag című one woman show-ja és az évad egyik premierje, Suzie Miller Inter Alia című darabja található a kínálatban.

Az NT Live plakátja (Forrás: Uránia Nemzeti Filmszínház)

A darabok egy részénél lesz csak magyar feliratozás, a vetítések többségén csak angol nyelvű felirat segíti az eredeti színpadi szöveg megértését.

A jegyárak az előző évadhoz képest nem változtak.

Az NT Live színházi közvetítéssorozat december 9-ig tart

A 2025. őszi sorozat október 12-én Simon Stephens Ványa című darabjával kezdődik, melynek minden szerepét Andrew Scott alakítja. A darab Csehov művén alapul, és az érzelmek bonyolultságát tárja fel. Az előadás magyar felirattal látható.

Október 21-én visszatér a mozivászonra a Young Vic színház történetének egyik legsikeresebb produkciója, Tennessee Williams A Streetcar Named Desire című darabja, azaz A vágy villamosa. Az előadást 2015-ben mutatták be és rögzítették a mozik számára Gillian Anderson, Ben Foster és Vanessa Kirby főszereplésével. A vetítés alatt angol feliratozás fut majd.

Benedict Cumberbatch a Hamletben (Fotó: JOHAN PERSSON)

Néhány nappal később, október 25-én egy másik örökzöld, a Barbicanban 2016-ban bemutatott Benedict Cumberbatch-féle Hamlet-előadás következik, amely közel egy évtizede kihagyhatatlan darabja a közvetítéseknek. Ennél a darabnál magyar felirat is segíti majd a megértést.

Noël Coward önéletrajzi elemeket bőven tartalmazó komédiája, a Present Laughter a londoni Old Vicben 2019-ben került színpadra Andrew Scott-tal a főszerepben. A darab egy sztárszínész néhány sűrű napját bemutatva mesél a hírnévről, a vágyról és a magányról. November 4-én látható majd mozivásznon az Urániában, csak angol felirattal.