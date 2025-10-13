Egy hónapig látható a Szépművészeti Múzeum új kiállítása

A múzeum kortárs gyűjteményének támogatói köre 2021-ben, hat kortárs műgyűjtő kezdeményezésére jött létre, az azóta egyre bővülő csoport évi donációja a magyar művek mellett már jelentős külföldi alkotások vásárlását is lehetővé tette. A Tate Modern és a Centre Pompidou mintájára a tagok évenkénti rendszeres adománnyal járulnak hozzá a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének, 1800 utáni Nemzetközi Gyűjteményének, valamint a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének gyarapításához.

Tarr Hajnalka: In Vitro XXI (Forrás: Szépművészeti Múzeum)

A gyűjtemények kurátorainak javaslatai alapján a támogatói kör minden évben szavazással dönt a végleges akvizíciós listáról. A kurátorok közös gondolkodással alakítják ki éves preferenciáikat, azzal a szándékkal, hogy jövőbeli, közös időszaki vagy állandó kiállításokon egymás mellett, dialógusban állíthassák ki a nemzetközi és a hazai művészet közelmúltbeli és jelenkori tendenciáit. Ez a szemlélet megelőlegezi az Új Nemzeti Galériába tervezett állandó kiállítások rendezési elvét, amely a hazai és nemzetközi művészetet egymás mellett, párbeszédben kívánja bemutatni.