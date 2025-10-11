Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A Tron: Örökség lezárása tálcán kínálta a folytatás lehetőségét: Sam Flynn (Garrett Hedlund) és Quorra (Olivia Wilde) együtt hagyták el a Rács világát, és visszatértek a valóságba. A filmben egy rövid jelenet elejéig feltűnt Cillian Murphy is, aki az eredeti film főgonoszának fiát, Edward Dillinger Jr.-t alakította, a Tron: Aresban (kritikánk) megismert Elisabeth Dillinger (Gillian Anderson) testvérét. Ekkor joggal gondolhatta azt a legtöbb rajongó, hogy ő lesz a következő rész rosszfiúja is, amit egy interjúban az Alan Bradley-t megformáló Bruce Boxleitner is megerősített: „Cillian Murphy nem vállal cameókat.”

Cillian Murphy annak reményében vállalt egy rövid szerepet a Tron: Örökségben, hogy később főgonoszként térhet vissza.

Tron: Ascension: a film, amelyből az Ares született

A Disney valóban nekilátott a harmadik film előkészítésének, Joseph Kosinski rendező (aki a Örökséget is jegyezte) pedig a 2010-es évek elején már a Tron: Ascension (Felemelkedés) címre hallgató projekten dolgozott. A történet közvetlenül az Örökség után játszódott volna, tovább bontva Kevin Flynn örökségét, Sam és Quorra kapcsolatát, valamint az ENCOM vállalat jövőjét. Kosinski 2013-ban még optimistán nyilatkozott a ScreenRantnek: „Még korai szakaszban vagyunk, de a történet izgalmas irányba halad. Olyan ötleteket bont ki, amiket az Örökség végén már megpendítettünk.” A rendező akkoriban az Oblivion forgatásán dolgozott, de a Disney-hez közel álló források szerint a stúdió már zöld utat adott az Ascension-nek, és 2015-re tervezték a forgatást Garrett Hedlund és Olivia Wilde visszatérésével.

Tron: The Next Day A Tron: Ascension előkészítése közben a Disney 2011 tavaszán kiadta a Tron: Örökség Blu-ray és DVD-változatát, amely tartalmazott egy tízperces rövidfilmet, Tron: The Next Day címmel. Ez a kisfilm hivatott volt hidat képezni az Örökség és a tervezett Ascension között. A rövidfilmben Bruce Boxleitner visszatért Alan Bradley szerepében, és feltűnt benne Dan Shor is, aki az eredeti 1982-es Tronban a Ram nevű program karakterét játszotta. A kisfilm elárulta, hogy Ram valódi világban élő felhasználója, Roy Kleinberg áll a Flynn Lives mozgalom mögött, amihez a film végén Garrett Hedlund karatere is csatlakozik. A kisfilmet itt lehet megnézni:

A blu-ray kiadás egyik rejtett easter eggje volt továbbá, hogy Ed Dillinger Jr. chatbeszélgetést folytat egy rejtélyes, MCTRL_751 nevű felhasználóval – valószínűleg az újraéledt MCP-vel (Master Control Program). A rövid üzenet így szólt: „Ne becsüld alá Sam Flynnt. Nem az apja, de ő is Flynn.” A beszélgetés pedig a franchise ikonikus mondatával zárult: „End of line.”