Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is
Cilian MurphyJoseph KosinskiJared Leto

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 10:41
Garrett Hedlund és Olivia Wilde a Tron: Örökségben.
Garrett Hedlund és Olivia Wilde a Tron: Örökségben. Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tron: Örökség lezárása tálcán kínálta a folytatás lehetőségét: Sam Flynn (Garrett Hedlund) és Quorra (Olivia Wilde) együtt hagyták el a Rács világát, és visszatértek a valóságba. A filmben egy rövid jelenet elejéig feltűnt Cillian Murphy is, aki az eredeti film főgonoszának fiát, Edward Dillinger Jr.-t alakította, a Tron: Aresban (kritikánk) megismert Elisabeth Dillinger (Gillian Anderson) testvérét. Ekkor joggal gondolhatta azt a legtöbb rajongó, hogy ő lesz a következő rész rosszfiúja is, amit egy interjúban az Alan Bradley-t megformáló Bruce Boxleitner is megerősített: „Cillian Murphy nem vállal cameókat.” 

Cillian Murphy annak reményében vállalt egy rövid szerepet a Tron: Örökségben, hogy később főgonoszként térhet vissza.

Tron: Ascension: a film, amelyből az Ares született

A Disney valóban nekilátott a harmadik film előkészítésének, Joseph Kosinski rendező (aki a Örökséget is jegyezte) pedig a 2010-es évek elején már a Tron: Ascension (Felemelkedés) címre hallgató projekten dolgozott. A történet közvetlenül az Örökség után játszódott volna, tovább bontva Kevin Flynn örökségét, Sam és Quorra kapcsolatát, valamint az ENCOM vállalat jövőjét. Kosinski 2013-ban még optimistán nyilatkozott a ScreenRantnek: „Még korai szakaszban vagyunk, de a történet izgalmas irányba halad. Olyan ötleteket bont ki, amiket az Örökség végén már megpendítettünk.” A rendező akkoriban az Oblivion forgatásán dolgozott, de a Disney-hez közel álló források szerint a stúdió már zöld utat adott az Ascension-nek, és 2015-re tervezték a forgatást Garrett Hedlund és Olivia Wilde visszatérésével.

Tron: The Next Day

A Tron: Ascension előkészítése közben a Disney 2011 tavaszán kiadta a Tron: Örökség Blu-ray és DVD-változatát, amely tartalmazott egy tízperces rövidfilmet, Tron: The Next Day címmel. Ez a kisfilm hivatott volt hidat képezni az Örökség és a tervezett Ascension között. A rövidfilmben Bruce Boxleitner visszatért Alan Bradley szerepében, és feltűnt benne Dan Shor is, aki az eredeti 1982-es Tronban a Ram nevű program karakterét játszotta. A kisfilm elárulta, hogy Ram valódi világban élő felhasználója, Roy Kleinberg áll a Flynn Lives mozgalom mögött, amihez a film végén Garrett Hedlund karatere is csatlakozik. A kisfilmet itt lehet megnézni:

A blu-ray kiadás egyik rejtett easter eggje volt továbbá, hogy Ed Dillinger Jr. chatbeszélgetést folytat egy rejtélyes, MCTRL_751  nevű felhasználóval – valószínűleg az újraéledt MCP-vel (Master Control Program). A rövid üzenet így szólt: „Ne becsüld alá Sam Flynnt. Nem az apja, de ő is Flynn.” A beszélgetés pedig a franchise ikonikus mondatával zárult: „End of line.”

A forgatókönyv többszöri átírása után, 2015 tavaszán végül a stúdió hivatalosan is leállította az Ascension előkészítését, néhány hónappal azután, hogy Kosinski és a főszereplők már a forgatásra készültek. Olivia Wilde humorosan reagált a hírekre a Twitteren: „Tron-rajongók, ne aggódjatok! Legalább most nem kell hat hónapig tengeri algalevet és tofuport ennem, hogy beleférjek a gumi ruhába.” Bruce Boxleitner ezzel szemben csalódottságának adott hangot: „Én már nem akarok ezzel foglalkozni. Túl sok volt a fel-le hullámzás. A Disney túlságosan óvatos lett, és én meguntam a várakozást.”

Bár az Ascension eltűnt a fejlesztési pokolban, a Tron-franchise nem halt meg. 2017-ben a Disney bejelentette, hogy újra nekifut a harmadik filmnek, ezúttal Jared Leto főszereplésével és produceri közreműködésével, aki már az Örökség idején kapcsolatba lépett a készítőkkel, jelezve, hogy szívesen szerepelne a következő részben, mivel nagy rajngója az eredeti filmnek.

A színész már az Ascension korai változatában is szóba került, mint potenciális főszereplő, abban a verzióban egyértelműen a rosszak oldalát erősítette volna a háború istenéről elnevezett program. Az új film – Joachim Rønning rendezésében – viszont már nem közvetlen folytatása az Örökségnek, hanem egy új történet ugyanabban a világban. Garrett Hedlund és Olivia Wilde csak archív felvételeken tűnnek fel, Cillian Murphy pedig – akit annak idején főgonoszként emlegettek az Ascension-ban – végül egyáltalán nem szerepel, helyette megismerhetjük a nővérét, és annak fiát (Evan Peters). A Tron: Ascension tehát sosem valósult meg, de a DNS-e tovább él a Tron: Aresban: sok eleme, köztük a mesterséges intelligencia-motívuma és az emberi világba átszökő digitális entitások koncepciója átöröklődött a mostani filmbe, és ha készül folytatás, akkor az minden bizonnyal megválaszolja a franchise jelenlegi legégetőbb kérdését is: mi történt Quorrával és Sammel?

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLondonban

Égjen bele a retinánkba

Bayer Zsolt avatarja

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu