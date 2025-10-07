Csodálatos hazatérés: száz év után került vissza Hódmezővásárhelyre egy nagy értékű úrvacsorai kehely

Bán Csaba lelkipásztor a műtárgyat bemutató keddi sajtótájékoztatón elmondta, a domborműves, tűziaranyozott, ezüstből készített úrvacsorai kehely létezéséről tudtak a gyülekezetben, hiszen a műtárgy szerepelt a leltárakban, jegyzőkönyvekben.

A mesés úrvacsorai kehely (Forrás: Facebook)

A kelyhet Nagymegyeri Keresztes Sámuel és neje, Kassai Borbála adományozta pontosan 325 évvel ezelőtt, 1700. október 6-án a hódmezővásárhelyi reformátusoknak. A pontos dátum onnan ismert, hogy az adományozók nevét és az időpontot utólag belevésték a kehelybe

– közölte a hódmezővásárhelyi ótemplomi gyülekezet lelkésze.

Az adományozó Keresztes Sámuel számos világi tisztsége mellett tagja volt az erdélyi református gyülekezeteket és iskolákat vezető testületnek. A gazdag család adományával mecénásként segítette a török hódoltságot követően újrainduló – az abban az időszakban néhány évig használt nevén – Makó-vásárhelyi gyülekezetet. A támogatás része volt a nemesfém műtárgy mellett két úrasztali terítő is, amelyet Kassai Borbála hímzett vagy hímeztetett

– tudatta a lelkipásztor.

„Bár Erdélyben szép számmal akad olyan úrvacsorai kehely, amely a XV-XVI. századból, sőt esetenként még korábbról származik, az egykori hódoltság területén rendkívül ritka a hasonló liturgikus tárgy.

A hódmezővásárhelyi református közösségnek pedig ez a legrégebbi, a mai napig használatban lévő tárgyi emléke, korábbi mint maga az ótemplom, amely tornyát 1713-ban emelték”

– mondta Bán Csaba.

A lelkész hangsúlyozta, a kehely megtestesíti azt, hogy a városban 325 esztendeje létezik olyan református közösség, amely tagjai évente hat-nyolc-tíz alkalommal úrvacsorát vesznek.

A kehelyről a legrészletesebb leírást Miklovicz Bálint lelkész készítette az ótemplomi gyülekezet 1873-as leltárkönyvében, és a műtárgyról egy bejegyzés még az 1920-as leltárban is szerepelt.

A gyülekezet által egy, az 1930-as végén Budapesten rendezett kiállításra kölcsönadott műtárgyak között azonban már nem szerepelt, pedig a közösség legbecsesebb kincsét minden bizonnyal bemutatta volna, így azt feltételezik, ekkoriban veszhetett nyoma

– közölte a lelkész.

A gyülekezetet idén pünkösdkor kereste meg egy adományozó, hogy felajánlja a műtárgyat a közösségnek. Vele ajándékozási szerződést kötöttek, amelyben kérte, hogy név nélkül maradjon

– mondta Bán Csaba.