Saját vonatszerelvénye volt az ország legnevesebb zenekarának, örök klasszikusokkal ünneplik a szülinapjukat

Az idei évad első Erdélyi Miklós-bérletes hangversenyét Farkas Róbert vezényli majd, aki érzékeny művészi látásmódjával, karvezetési tapasztalataival egyensúlyt teremt a klasszikus hagyomány és a mai közönség igényei között. A zenekar vezető karmestere Bánkövi Gyula zeneszerzővel közösen mesélt a jubileumi előadásról, a beszélgetést cikkünk végén lehet megtekinteni.

A Zeneakadémián ünnepel a MÁV Szimfonikus Zenekar (Forrás: MÁV Szimfonikus Zenekar)

A Zeneakadémián Haydn és Mozart remekművei hangzanak el

A hangverseny nyitányaként Haydn Te Deum című szerzeménye hangzik el. A rövid, mindössze néhány perces műben az ünnepi hangulatot a gyors tempó mellett a trombiták és az üstdob hangjai teremtik meg.

A MÁV Szimfonikus Zenekar egyik különlegessége vot, hogy az alapítás után útjára indult a Gördülő opera program, amelyben a vasút speciális kocsijaiban utazva vidéki nagyvárosok kulturális programjait gazdagították, évtizedeken át. A speciális vasúti kocsikban hálófülkéket alakítottak ki zenészeknek, egy másik vagonban pedig a hangszereket helyezték el.

Ezt követi Mozart nagyszabású Sinfonia Concertantéja, amely a két szólista – a Junior Prima-díjas Kelemen Gáspár (hegedű) és édesapja, a Kossuth- és Liszt-díjas Kelemen Barnabás (brácsa) párbeszédének és kamarazenei érzékenységének köszönhetően különleges élményt kínál – írták a szervezők.

Az est második felében Haydn monumentális, 1802-ben komponált Harmónia miséje szólal meg, amely a fúvósok gazdag hangzásvilágáról kapta a nevét. Abban a korban ugyanis a német nyelvű fogalomtárban a fúvós együttest nevezték harmóniának – magyarázták.

A mű megszólaltatásában közreműködnek a Marton Éva Nemzetközi Operastúdió fiatal énekesei – Megyimórecz Ildikó (szoprán), Orton Vivienne (alt), Beeri Benjámin (tenor), Endrész Ferenc (basszus) –, valamint a Stephen Doughty karigazgató által vezetett Skót Nemzeti Kórus, amely először lép fel a MÁV Szimfonikus Zenekarral.