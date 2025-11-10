Edith Bruckkiállításirodalomholokauszt

Egy asszony, aki a borzalomból formált reményt

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár előterében látható időszaki kiállítás idézi meg Edith Bruck írónő életét és munkásságát. A tiszakarádi születésű, Olaszországban élő holokauszttúlélő művész története a szenvedésből születő emberség és a megbocsátás erejéről szól – arról, hogyan lehet a múlt fájdalmát a remény nyelvére fordítani.

Dani Áron
2025. 11. 10. 7:37
Edith Bruck a róla szóló, 1982-ben B. Révész László által rendezett A látogató című filmben.
Edith Bruck a róla szóló, 1982-ben B. Révész László által rendezett A látogató című filmben. Forrás: NFI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha valaki mostanában a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba tévedt, nagyméretű, kék tablókra lehetett figyelmes, amik még a mai napon, október 10-ig lesznek láthatók a könyvtár előterében. Ha elcsípjük az utolsó napon, mielőtt tovább haladnánk az épület hatalmas könyvsorai közé, érdemes még elidőzni egy kicsit a plakátok előtt, amelyek egy csillogó tekintetű fiatal hölgy életútját tárják fel. Edith Bruck ma már 94 éves, de ugyanaz a fény csillog a szemében, mint a fiatalkori fotókon. Az írónő túlélt féltucat holokauszttábort (köztük Auschwitzet is), ami azonban nemcsak a borzalmak miatt bizonyult sorsdöntőnek, hanem mert a kamaszlány az embertelenségek közepette is megtalálta az emberség apró gesztusait, és ez egész életében útravalóul szolgált írói munkásságához.

Edith Bruck életéről szóló kiállítás nyílt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Fotó: Dani Áron

Edith Bruck, az életben maradt Anna Frank 

Magyarországra hazatérve, a felszabadulás után sok sorstársához hasonlóan Izraelbe emigrált, remélve, hogy gyökeret tud verni egy új hazában. Itt dolgozott pincérnőként, táncosnőként, fotómodellként, szabó- és szakácsnőként is, ám Izrael mégsem bizonyult az ígéret földjének, így végül 1954-ben Olaszországban telepedett le, és itt kezdte el komolyabban feldolgozni a megélt traumákat is. Ekkor ismerte meg negyedik férjét, Nelo Risi filmrendezőt, aki íróként és költőként is aktív volt  – korábbi házasságai mind rövid életűnek bizonyultak, azonban máig harmadik férje nevét viseli. Újdonsült férje később filmet is forgatott egyik korai regényéből (Andremo in Cittá), vele 2015-ös haláláig éltek odaadó szeretetben, aminek utolsó évtizedét Risi betegeskedése sem tudta beárnyékolni

Edith Bruck elsősorban íróként és újságíróként dolgozott, de maga is írt és rendezett színdarabot, filmet, illetve tévésorozatot (1983-ban például Susan Sontaggal közösen dolgozott egy három részes minisorozaton: Per un viaggio in Italia, azaz Egy itáliai utazáshoz). Az írónő nemcsak irodalmi, hanem fontos műfordítói tevékenységet is végzett Olaszországban, az ottani közönség általa ismerhette meg József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós vagy éppen Illyés Gyula költészetét. Költőként az 1970-es években jelent meg először, miközben számos középiskolában, egyetemen tartott előadásokat személyes élményeiről és a holokausztról, a neki íródott levelekből 2023-ban külön gyűjtemény is megjelent (Cara Edith, ti scirvo…, azaz Cara Edith, te sírsz…). 

Az írónő gyökereit nem feledve többször is hazalátogatott, 1982-ben B. Révész László A látogatás címmel portréfilmet is forgatott róla, Tiszakarádon emléktáblát avattak a tiszteletére.

A szintén Tiszakarádon született, dramaturgként és rendezőként is ismert Kőszegi Edit (Woyzeck) évek óta aktív levelezést, illetve telefonbeszélgetést folytat az írónővel, jelenleg pedig filmet forgat róla Tiszakarádtól Rómáig címmel.

Bruck Edith és Ferenc pápa 2021. február 21-én. Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média
Edith Bruck és Ferenc pápa 2021. február 21-én. Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média

Magyar nyelven – nem számolva az 1964-ben megjelent Ki ​téged így szeret című önéletrajzi elbeszéléseit (amelyet sokan csak úgy emlegetnek, mint az életben maradt Anna Frank naplóját) és az 1988-ban kiadott Tranzit című kisregényét – csak az elmúlt egy évtizedben kezdtek el megjelenni sorra Edith Bruck munkái, mint a Hány csillag az égen, a Római lakás haszonélvezettel, Az elveszett kenyér és a Gyönyörű romlásom.

Legújabb kötete, A rosszon túl épp a kiállításhoz kapcsolódóan jelent meg a Vigilia Kiadó gondozásában. Az írónő számos elismerésben részesült az évtizedek során, Magyar Érdemkereszttel is díjazták, Ferenc pápa pedig egy, a holokauszt emléknapja alkalmából adott interjúja után személyesen is felkereste, elismerve életének és munkásságának jelentőségét, különösen a népek közötti békéhez való hozzájárulását. A szentatya később előszót is írt Edith Bruck Sono Francesco (Francesco vagyok) című regényéhez, és az önéletrajzában is méltatta az írónőt: ebben a remény hordozójának nevezte, aki a szenvedésből formált erkölcsi küldetést.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTrump

És milyen igaza van az elnök úrnak...

Bayer Zsolt avatarja

És ezek a hazai ugyanilyen sajtó számára az etalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu