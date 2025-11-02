Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

mindenszentekHalottak napjaünnep

Mi a különbség halottak napja és mindenszentek ünnepe között – tudja a pontos választ?

November másodika a Halottak napja, amelyhez szervesen kapcsolódik az egy nappal korábban ünnepelt Mindenszentek ünnepe. Tesztelje tudását az egyik legbensőségesebb ünnepkörről!

2025. 11. 02. 6:27
Forrás: Pixabay
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Az egyházi liturgia szerint mi a különbség Halottak napja és Mindenszentek ünnepe között?

 

               
       
       
       

