Mi a különbség halottak napja és mindenszentek ünnepe között – tudja a pontos választ?

1 / 5 Az egyházi liturgia szerint mi a különbség Halottak napja és Mindenszentek ünnepe között?

Mindenszentek ünnepén a szentek közösségét ünnepeljük, míg másnap az üdvösséget még el nem nyert szeretteinkért járunk közben imáinkkal Helyes válasz

Mindenszentek ünnepén a szentek közösségét ünnepeljük, másnap főleg a még élőkre gondolunk Helytelen válasz