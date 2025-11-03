David Harbour zaklathatta a Stranger Things fiatal sztárját, a Netflix rögtön kivizsgálta az ügyet

A Daily Mail névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Millie Bobby Brown „zaklatás” és „megfélemlítés” miatt tett hivatalos bejelentést a streamingszolgáltatónál. Fontos azonban, hogy a Daily Mail szerint nem szexuális jellegű zaklatásról van szó. A források állítása szerint a Tizit alakító, 21 éves színésznő már a forgatás kezdete előtt részletes panaszlevelet írt a Netflixnek, amelyben több oldalon keresztül fejtette ki, milyen módon érezte magát zaklatva a Hoppert megformáló, 50 éves Harbour viselkedése miatt.

David Harbour feltehetően igencsak értetlenül állt fiatal kolléganője Neflixnek tett panaszai előtt, mivel korábban többször is különleges kapcsolatukról beszélt (Forrás: Netflix)

A lap úgy tudja, hogy a Netflix belső vizsgálatot indított az ügyben, amely hónapokon át tartott, ám annak eredményét nem hozták nyilvánosságra. A forgatás megkezdésekor Millie Bobby Brown állítólag csak személyes képviselője jelenlétében dolgozott a díszletek között.

David Harbour korábban többször beszélt arról, hogy különleges kapcsolat fűzi Brownhoz, akit már gyerekkora óta ismer. Egy korábbi podcast-interjúban elmondta, mindig is próbálta védeni a fiatal színésznőt, és aggódott amiatt, hogy a hirtelen jött világhír milyen hatással lehet rá.

A színész idén februárban vált el Lily Allen énekesnőtől, akivel 2020 óta volt házas. A Daily Mail szerint a válás idején is nehéz időszakot élt meg, és Allen – a pletykák ellenére – kiállt Harbour mellett, miközben a Netflix vizsgálta az ellene felhozott vádakat.

A Page Sixnek nyilatkozó, a Netflixhez közel álló forrás szerint a cég bízik abban, hogy a Stranger Things fináléja hatalmas siker lesz, és az eset „nem árnyékolja be” a premier körüli várakozást. A forrás ugyanakkor megjegyezte: „beszédes”, hogy a Netflix nem cáfolta a sajtóban megjelent értesüléseket.