Világsztárok lepik el Budapestet: Sir John Eliot Gardiner és Pina Bausch társulata is érkezik!

– Bartók Béla egy korszakos zseni volt, a 20. század egyik kiemelkedő zeneszerzője és alkotója, akinek élete és művészete olyan példázattal bír, amivel foglalkoznunk kell – felelte Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, amikor a Bartók Tavasz gondolatiságáról kérdeztük. – Ő kezdte feltárni azt a népi örökséget, amit a népzene, vagy akár a kapcsolódó néptánc is teremtett, ezzel egyfajta identitást, irányt is adva. Az ő művészete segítséget nyújt ahhoz, hogy feltárjuk, kik vagyunk, merre haladunk. Humanizmusa, embersége pedig egy erkölcsi irányt is mutat, amiről keveset szoktak beszélni, pedig szintén nagyon fontos a mai korban.

Káel Csaba a Bartók Tavasz sajtótájékoztatóján (Fotó: Mudra László)

Azonban a Bartók Tavasz nemcsak arról szól, hogy az ő műveit bemutatják, hiszen egy fesztiválnak mindig meg kell hívnia olyan világsztárokat, akikre felfigyelnek itthon és külföldön is. Ezáltal ugyanis hazánkba csalogathatjuk a kultúraszerető közönséget. Idén pedig számos ilyen világszenzáció várja az érdeklődőket. Mint megtudtuk, az esemény tematikájának összeállításában segítséget jelentett, hogy a húsvét egybeesik a fesztivállal.

– Így több olyan program is lesz, ami az ünnepről szól – árulta el Káel Csaba.

Fellép például egy világszám: Sir John Eliot Gardiner, aki a barokk és klasszikus zene egyik legnagyobb alakja, és az általa alapított The Constellation Choir & Orchestra.

Műsorukon Bach húsvét második napjára komponált két kantátája, valamint a bachi egyházzenei életműben kivételes helyet elfoglaló, nagyszabású Húsvéti oratórium szerepel. A barokk zene szerelmeseinek további örömteli hír, hogy olyan kiemelkedő előadók tolmácsolásában hallhatják Vivaldi Il Tamerlano, vagyis a Bajazet című operáját, mint Julija Lezsnyeva, valamint a Les Accents együttes, míg Bach János-passióját a világhírű English Baroque Soloists és a Monteverdi Choir hozza el a Bartók Tavaszra.