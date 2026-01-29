Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti HetekMüpaBartók TavaszKáel Csaba

Világsztárok lepik el Budapestet: Sir John Eliot Gardiner és Pina Bausch társulata is érkezik!

Izgalmas sajtóeseményen mutatták be a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek idei programját. A Budapest Music Center pár órára egy minifesztivál helyszínévé alakult, ahol kiállítás, táncszínházi előadás és két koncert is szórakoztatta a sajtó megjelent képviselőit. Közben persze az is kiderült, hogy milyen világszinten is elismert és kihagyhatatlan művészeti produkciókkal várja az érdeklődőket április 1. és 12. között a főváros több helyszínén zajló programsorozat.

Kató Lenke
2026. 01. 29. 5:27
Sir John Eliot Gardiner
– Bartók Béla egy korszakos zseni volt, a 20. század egyik kiemelkedő zeneszerzője és alkotója, akinek élete és művészete olyan példázattal bír, amivel foglalkoznunk kell – felelte Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, amikor a Bartók Tavasz gondolatiságáról kérdeztük. – Ő kezdte feltárni azt a népi örökséget, amit a népzene, vagy akár a kapcsolódó néptánc is teremtett, ezzel egyfajta identitást, irányt is adva. Az ő művészete segítséget nyújt ahhoz, hogy feltárjuk, kik vagyunk, merre haladunk. Humanizmusa, embersége pedig egy erkölcsi irányt is mutat, amiről keveset szoktak beszélni, pedig szintén nagyon fontos a mai korban.

Bartók Tavasz
Káel Csaba a Bartók Tavasz sajtótájékoztatóján (Fotó: Mudra László)

Azonban a Bartók Tavasz nemcsak arról szól, hogy az ő műveit bemutatják, hiszen egy fesztiválnak mindig meg kell hívnia olyan világsztárokat, akikre felfigyelnek itthon és külföldön is. Ezáltal ugyanis hazánkba csalogathatjuk a kultúraszerető közönséget. Idén pedig számos ilyen világszenzáció várja az érdeklődőket. Mint megtudtuk, az esemény tematikájának összeállításában segítséget jelentett, hogy a húsvét egybeesik a fesztivállal. 

– Így több olyan program is lesz, ami az ünnepről szól – árulta el Káel Csaba. 

Fellép például egy világszám: Sir John Eliot Gardiner, aki a barokk és klasszikus zene egyik legnagyobb alakja, és az általa alapított The Constellation Choir & Orchestra.

Műsorukon Bach húsvét második napjára komponált két kantátája, valamint a bachi egyházzenei életműben kivételes helyet elfoglaló, nagyszabású Húsvéti oratórium szerepel. A barokk zene szerelmeseinek további örömteli hír, hogy olyan kiemelkedő előadók tolmácsolásában hallhatják Vivaldi Il Tamerlano, vagyis a Bajazet című operáját, mint Julija Lezsnyeva, valamint a Les Accents együttes, míg Bach János-passióját a világhírű English Baroque Soloists és a Monteverdi Choir hozza el a Bartók Tavaszra. 

Április negyedikén Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Hangos húsvét napján… című közös estje a húsvéthoz kötődő hagyományvilág rendkívüli gazdagságát tárja fel, míg az ünnep alkalmából április ötödikén ismét láthatjuk a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfája című előadását. 

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: Vollmond (Full moon) - TANSSIN TALO Helsinki
Részlet a Tanztheater Wuppertal táncszínház Vollmond című darabjából (Fotó: Martin Argyroglo)

– Nagyon erős a táncfókusz idén, olyan neves előadók jönnek, akikre már régóta vágytunk – folytatta a vezérigazgató. 

Ilyen a világhírű Pina Bausch által alapított Tanztheater Wuppertal táncszínház, de magyar alkotók is fellépnek: itt mutat be egy új darabot a Bozsik Yvette Társulat, a Székesfehérvári Balett Színház pedig egy Lajkó Félix zenéjére komponált művet.

A modern balett- és táncművészet ikonja, Vaclav Nyizsinszkij életének meghatározó pillanatait és tragédiáit dolgozza fel a Lett Nemzeti Opera és Balett társulatának előadása, ami április harmadikán látható a fesztiválon. A legendás orosz táncos-koreográfus virtuóz mozdulataival és utánozhatatlan színpadi jelenlétével már pályafutása során is kiemelkedett kortársai közül, életének utolsó három évtizedét – amelyet nagyrészt Budapesten töltött – azonban mentális betegsége árnyékolta be. A produkció Chopin és Debussy zenéjén keresztül idézi fel Nyizsinszkij sorsát és művészi nagyságát.

Az opera sem maradhat ki a műsorból, sőt egy újabb világszenzációnak is a Bartók Tavaszon lesz a hazai bemutatója. 

Ebben olyan szempontból érintett vagyok, hogy én rendezhettem meg az Ománi Királyi Operaház megrendelésére az első arab nyelvű nagyoperát

– árulta el Káel. Hisham Gabr zeneszerző és Nader Salah El-Din szövegíró közös alkotása a Szindbád, az ománi tengerész félig szcenírozott verziójának hazai bemutatója egy zenetörténeti momentum, ami igazi csemegének ígérkezik a kultúrarajongók számára.

A fesztivál alkalmával Budapestre érkezik a nemrég visszavonulását bejelentő, így fennállásának utolsó évében járó The Bad Plus jazzformáció, amely huszonhat éven át feszegette a jazz, a rock, a pop és a kortárs zene határait. A Bartók Tavaszon a két alapító Chris Potterrel és Craig Tabornnal együtt Keith Jarrett és legendás kvartettje előtt tiszteleg.

A nemzetközi elektronikus színtér egyik legeklektikusabb formációját hallhatjuk az Akvárium Klubban április 11-én. A Red Axes a klubzenét a pszichedelikus rock, a post-punk és az indie attitűdjével ötvözi, kliséktől mentes, karakteres hangzásvilágot teremtve, amely egyaránt működik klubterekben és nagyszínpadokon.

Fotó: Mudra László

A Bartók Tavasz nem lehet teljes kiállítások nélkül. A Fekete tükör – A jövő hosszú árnyéka című tárlat a Ludwig Múzeum gyűjteményére támaszkodva, az elmúlt évtizedek kortárs művészeinek disztópikus jövőképein keresztül reflektál korunk legnagyobb kihívásaira, míg a Dolce Vita – Itália élménye két évszázad magyar művészetében az olasz életérzés inspiráló erejét követi végig a 19. századtól napjainkig a Magyar Nemzeti Galériában.

Az áprilisi összművészeti fesztivál számos szakmai találkozónak is otthont ad. A 2026-os Classical:NEXT a Bartók Tavasz részeként Budapesten hozza össze különböző szakmai eseményeken a nemzetközi klasszikus és kortárs zenei szcéna kulcsszereplőit. 

A fesztivál részletes programját megtalálják a BartókTavasz.hu-n

 

