Békebeli szalonhangulat a Bükk ölelésében – Hamarosan indul a Fesztivál Akadémia Budapest téli rendezvénye

A 2024-ben útjára indított Winterfest a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin által alapított Fesztivál Akadémia Budapest programsorozatának része.

Kelemen Barnabás a Winterfesten (Fotó: Horváth Csongor)

A háromnapos FAB Winterfest békebeli szalonhangulatot varázsol napközbeni és esti koncertjein a Bükk csodálatos természeti ölelésében található Lillafüred Palotaszállójának magával ragadó tereibe, ahol van idő és mód figyelni egymásra, kicsit lelassulni, közel kerülni a szerzőhöz és az előadóhoz egyaránt. A programban a világhírű zenészek közreműködésével megvalósuló koncertek mellett évről évre hangsúlyosabb szerepet kapnak az irodalmi előadások is elismert művészek részvételével.

A szervezők keddi közleménye szerint a téli fesztiválon megszólalnak egyebek mellett Bartók és Schumann művei, köztük Bartók 3. vonósnégyese a Kelemen Kvartett előadásában. Örkény István és Esterházy Péter szövegei Bartók, jazz és népzenei motívumokkal, szabad improvizációval ötvöződnek Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós (cimbalom) közreműködésével. A nap késő esti muzsikálással zárul ifjabb Sárközy Lajos és zenekara jóvoltából. A programok között szerepel Mácsai Pál és Mácsai János beszélgetése a Nyugat folyóiratról, József Attiláról és a Zeneakadémiáról, az esti koncerten Bach 3. brandenburgi versenye, majd Beethoven Kreutzer szonátája és az azonos című Tolsztoj kisregény részletei hangoznak el.

A közönség meghallgathatja a 9 éves Kokas Lénárd csellójátékát, valamint megtekintheti a FAB új bemutatóját Szabó Sebestyén László rendezésében. Liszt Via Crucisa és Madách Az ember tragédiájának részletei olvadnak össze egy különleges előadásban, amelyben Kokas Katalin, Kelemen Barnabás (hegedű), Maxim Rysanov (brácsa), Kokas Dóra (cselló), Ficsór Milán és Konkádor Ajsa Panka színészek működnek közre. A Winterfest zárásaként József Attila Ódáját hallgathatják meg a zenés Sunday Brunch résztvevői.