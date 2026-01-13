Fesztivál Akadémia BudapestLillafüredKokas Katalin

Békebeli szalonhangulat a Bükk ölelésében – Hamarosan indul a Fesztivál Akadémia Budapest téli rendezvénye

Szalonkoncertekkel, irodalmi programokkal és esti hangversenyekkel várja a közönséget február 13. és 15. között a Fesztivál Akadémia Budapest Winterfest elnevezésű téli rendezvénye a lillafüredi Palotaszállóban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 19:00
Fotó: Rogosz Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2024-ben útjára indított Winterfest a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin által alapított Fesztivál Akadémia Budapest programsorozatának része. 

Kelemen Barnabás a Winterfesten (Fotó: Horváth Csongor)

A háromnapos FAB Winterfest békebeli szalonhangulatot varázsol napközbeni és esti koncertjein a Bükk csodálatos természeti ölelésében található Lillafüred Palotaszállójának magával ragadó tereibe, ahol van idő és mód figyelni egymásra, kicsit lelassulni, közel kerülni a szerzőhöz és az előadóhoz egyaránt. A programban a világhírű zenészek közreműködésével megvalósuló koncertek mellett évről évre hangsúlyosabb szerepet kapnak az irodalmi előadások is elismert művészek részvételével.

A szervezők keddi közleménye szerint a téli fesztiválon megszólalnak egyebek mellett Bartók és Schumann művei, köztük Bartók 3. vonósnégyese a Kelemen Kvartett előadásában. Örkény István és Esterházy Péter szövegei Bartók, jazz és népzenei motívumokkal, szabad improvizációval ötvöződnek Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós (cimbalom) közreműködésével. A nap késő esti muzsikálással zárul ifjabb Sárközy Lajos és zenekara jóvoltából. A programok között szerepel Mácsai Pál és Mácsai János beszélgetése a Nyugat folyóiratról, József Attiláról és a Zeneakadémiáról, az esti koncerten Bach 3. brandenburgi versenye, majd Beethoven Kreutzer szonátája és az azonos című Tolsztoj kisregény részletei hangoznak el.

A közönség meghallgathatja a 9 éves Kokas Lénárd csellójátékát, valamint megtekintheti a FAB új bemutatóját Szabó Sebestyén László rendezésében. Liszt Via Crucisa és Madách Az ember tragédiájának részletei olvadnak össze egy különleges előadásban, amelyben Kokas Katalin, Kelemen Barnabás (hegedű), Maxim Rysanov (brácsa), Kokas Dóra (cselló), Ficsór Milán és Konkádor Ajsa Panka színészek működnek közre. A Winterfest zárásaként József Attila Ódáját hallgathatják meg a zenés Sunday Brunch résztvevői.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Bayer Zsolt avatarja

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu