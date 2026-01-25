Különleges gálaestet tart a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház

Február 10-én, kedden 19 órától egyetlen alkalommal lesz látható a Csillagok találkozása című produkció, a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház különleges gálaestje. A kivételes előadásban a Budapesti Operettszínház sztárjai világszínvonalú, nemzetközi cirkuszművészek társaságában lépnek a Fővárosi Nagycirkusz porondjára. A műsorban részletek hangzanak majd el a Carmen, A notre-dame-i toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című musicalekből, A cirkuszhercegnő és a Csárdáskirálynő című operettekből, valamint a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszínházi produkciói közül a Melyiket a 9 közül? és a Holle anyó című előadásokból.

A gálaest házigazdája: Tassonyi Balázs Forrás: Janus Erika/Fővárosi Nagycirkusz.

Csillagok találkozása a Fővárosi Nagycirkuszban

Az esten színpadra lép majd Fischl Mónika, Nádasi Veronika, Homonnay Zsolt, Kiss Zoltán, Sándor Péter, Szomor György és Tassonyi Balázs. Az artisták között köszönthetjük majd lengőrúdon az izraeli Duo Aerial DNA formációt (Alisa és Dan Shehter), lengőtrapézon a legendásnak számító argentin–amerikai Flying Tabares repülőcsoportot, az egykerekű mutatványban az olasz Kelly Folcot, míg az Egyesült Királyságból érkező Thomas Lacey a kutyaszámban csillogtatja meg a tudását, az Etiópiából érkező Duo Sabawian artistapárosa pedig lenyűgöző erőelemekkel és hibátlan egyensúlyi figurákkal nyűgözik le a közönséget. Természetesen magyar légtornászok is fellépnek majd, a Krivanek Zoé és Kollár Bence (Duo Kriko) gurtnipáros lélegzetelállító mozdulatokra készül a levegőben.

Thomas Lacey a kutyaszámban csillogtatja meg a tudását Forrás: Janus Erika/Fővárosi Nagycirkusz.

Az est házigazdája Tassonyi Balázs lesz, közreműködik a Budapesti Operettszínház Balettkara, Énekkara és Zenekara, akiket Tassonyi Zsolt fog vezényelni. A produkcióban közreműködik továbbá a Fővárosi Nagycirkusz zenekara, tánckara és artistaművészei, a zenekar vezetője, Szakál László lesz.

A Csillagok találkozása koreográfiájáért Fejes Kitty és Simon István felel, az est rendezője Homonnay Zsolt, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője.

A Budapesti Operettszínház és a Fővárosi Nagycirkusz szoros szakmai kapcsolata nem új keletű. Kiss-B. Atilla, a Nagymező utcai teátrum főigazgatója és Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója egy korábbi interjúban kifejtették: kultúrstratégiai intézményekként közös a felelősségük abban, hogy elérjék a lehető legszélesebb nézőközönséget, éppen ezért az Operettszínház és a Cirkusz évek óta magas minőségű és szerteágazó együttműködésre tekinthet vissza. Ennek egyik kiemelkedő megnyilvánulása A cirkuszhercegnő és Az Orfeum mágusa című nagyoperettek, valamint a Carmen című musical operettszínházi bemutatói, és ilyen lesz a február 10-én látható gálaest is.