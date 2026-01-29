henry cavillfilmchad stahelskihighlanderHegylakó

Vérfrissítést kap a kultfilm: Chad Stahelski olyat művelt Henry Cavillel, amitől leesik az állunk

A rajongók éveken át tartó várakozása után Henry Cavill végre megmutatta magát Connor MacLeod szerepében. A színész a közösségi oldalán osztotta meg az első hivatalos fotókat a forgatásról, amelyeken a modern korba helyezett halhatatlan harcosként látható.

2026. 01. 29.
A Henry Cavill által közzétett felvételek hangulata sötét és komor, sokak szerint a John Wick-filmek vizuális stílusát idézi. Ez a párhuzam nem véletlen, hiszen a produkciót Chad Stahelski rendezi, aki a John Wick-franchise atyjaként vált világhírűvé. Stahelski korábban úgy nyilatkozott, hogy víziója szerint a projekt nem más, mint a „John Wick kardokkal”. Az új Highlander film nemcsak az 1986-os eredeti mozit veszi alapul, hanem jelentősen merít a televíziós sorozat mitológiájából is, hogy minden eddiginél mélyebben dolgozza ki a halhatatlanok titokzatos világát.

A látványvilág mellett a szereplőgárda is elképesztő neveket vonultat fel. Henry Cavill mellett Russell Crowe tűnik fel Ramírez, a mentor szerepében, akit az eredeti filmben Sean Connery tett ikonikussá. A félelmetes főgonoszt, a Kurgánt Dave Bautista alakítja, de a stábban helyet kapott Karen Gillan, Jeremy Irons és a WWE sztárja, Drew McIntyre is. 

A történet MacLeod útját követi az évszázadokon át, amint megpróbál megbirkózni a múltjával és a halhatatlanok közötti végső összecsapással, amely a titokzatos Jutalom megszerzéséért zajlik. A készítők célja egy nagyszabású franchise elindítása, így a történet nem feltétlenül zárul le teljesen az első rész végén.

Bár a produkció több akadályba is ütközött, és a forgatás Henry Cavill korábbi sérülése miatt a tervezettnél később kezdődött el, a munkálatok jelenleg is gőzerővel zajlanak Skóciában és más nemzetközi helyszíneken. Pontos premierdátumot egyelőre nem közöltek, de a film várhatóan 2027-ben kerül a mozikba az Amazon MGM Studios forgalmazásában. 

Cavill a képek mellé annyit fűzött: 

Hosszú utazás volt ez számomra, amiről mesélni fogok, ha eljön az ideje, de különleges pillanat, hogy végre megoszthatom ezt veletek.

 

