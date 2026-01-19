kern andrásörkény istvánanimáció

Rajzfilmfigurává vált Kern András, így még biztos nem látta Örkény egypercesét

Animációs figuraként elevenedik meg Kern András egy Örkény István-egyperces feldolgozásában. A Funday Animation Studio legújabb alkotás a Használati utasítás című elbeszélést dolgozza fel, amely az Örkény-egypercesek egyik alapdarabjának számít – szúrta ki a szinhaz.online.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 14:51
Forrás: Youtube
A film- és színpadi szerepeiről ismert művész most új oldalát mutatja meg, hiszen nemcsak narrátorként, hanem az animáció részeként is megjelenik. Ez különösen izgalmas fordulat az Örkény-novellák animációs feldolgozásait felvonultató sorozatban, amely immár a hatodik epizódnál tart – írja a portál.

Kern András színművész (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A korábbi részekben – például A színész halála, a Szakmai önérzet vagy a Választék adaptációiban – a narrátor még kívül maradt a történeten, most azonban maga is szereplővé válik – teszik hozzá. Az animációs sorozat célja, hogy új, vizuálisan is játékos formában hozza közelebb Örkény István groteszk humorát a nézőkhöz és arra is rávilágít, hogyan érdemes olvasni és értelmezni az egyperces novellákat, miközben finom iróniával reflektál azok sajátos logikájára.

A videó animációját Takács Ádám készítette, a szinkronhangot Kern András adja, a teljes produkció a Funday Animation Studio munkája.

 

