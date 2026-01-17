Átadták a Magyar Filmakadémia Aranyérmeit

A Magyar Filmakadémia immár második alkalommal ismeri el azon tagjainak munkásságát, akik évtizedeken keresztül kiemelkedő szakmai teljesítményükkel és a hazai filmgyártás iránti elkötelezettségükkel járultak hozzá a magyar filmművészet, illetve az iparág fejlődéséhez. A Filmakadémia Aranyérmét idén Bergendy Péter rendező, Dénes Zoltán operatőr, Hábermann Jenő producer, Mécs Mónika producer, valamint Poós András Tibor producer vehette át a hazai filmgyártást meghatározó munkásságuk elismeréseként.
A Kovács László–Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjakat több kategóriában ítélte oda a verseny szakmai zsűrije (Sára Balázs, Nagy András és Balázs István Balázs operatőrök).
A dokumentumfilm kategória fődíját Bordás Róbert nyerte el a Papa című film operatőri munkájáért, míg a kisjátékfilm kategóriában Tóth Botond részesült elismerésben az Ugar című alkotásért. A játékfilm kategória díját Réder György Az alapítás című filmben nyújtott operatőri munkájáért kapta. A diákfilm kategóriában Tóth Kristóf (Berta) és Gajdics Dávid (Poros utakon) részesült díjazásban. Első alkalommal adták át a kategóriában a Ludwig Camera Budapest Kft. digitális kameracsomag különdíját, amelyet Gajdics Dávid kapott, míg a Sparks Kft. ötvenezer dollár értékű analóg kameracsomagját – amelyet maga Zsigmond Vilmos alapított 2005-ben Romwalter „Richy” Bélával közösen – Tóth Kristófnak ítélték.
Az est során Kovács László–Zsigmond Vilmos Életműdíjjal tüntették ki Horváth Adrienne operatőrt – az első magyar női operatőrt, akit itthon életműdíjjal jutalmaztak –, Dávid Zoltán filmoperatőrt, Mertz Loránd operatőrt, valamint Papp Jánost, a magyar néprajzi filmkészítés meghatározó alakját.
Az Év Operatőre díjat, valamint az Illés György-díjat Dobos Tamás nyerte el a Sárkányok Kabul felett és a Fratrum című filmek fényképezéséért.
Kovács László-Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Verseny
Novák Emil, a HSC Stábiskola igazgatója és Romwalter Béla, a Kovács László-Zsigmond Vilmos Operatőr Verseny alapítója a 2004-ben – Novák Emil által – alapított Aranyszem Fesztivált 2018-ban nevezték át a magyar operatőr iskola két kiemelkedő alkotójáról. A rendezvény főtámogatói a Nemzeti Filmintézet, a Sparks Kft. és a Ludwig Camera Budapest Kft., az esemény technikai támogatói pedig a Schwindl Kft. és a Two Men’s Show Lighting.
