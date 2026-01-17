Rendkívüli

Ünnepélyes keretek között átadták a Magyar Filmakadémia Aranyérmeit, valamint a VIII. alkalommal megrendezett Kovács László–Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjakat a budapesti Dover Házban. Az eseményen a magyar filmművészet kiemelkedő alkotóit, életműveit és az elmúlt év operatőri teljesítményeit díjazták.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 11:07
A Magyar Filmakadémia immár második alkalommal ismeri el azon tagjainak munkásságát, akik évtizedeken keresztül kiemelkedő szakmai teljesítményükkel és a hazai filmgyártás iránti elkötelezettségükkel járultak hozzá a magyar filmművészet, illetve az iparág fejlődéséhez. A Filmakadémia Aranyérmét idén Bergendy Péter rendező, Dénes Zoltán operatőr, Hábermann Jenő producer, Mécs Mónika producer, valamint Poós András Tibor producer vehette át a hazai filmgyártást meghatározó munkásságuk elismeréseként.

Magyar Filmakadémia
A Magyar Filmakadémia Aranyérme (Fotó: Fejes Bence)

A Kovács László–Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjakat több kategóriában ítélte oda a verseny szakmai zsűrije (Sára Balázs, Nagy András és Balázs István Balázs operatőrök). 

A dokumentumfilm kategória fődíját Bordás Róbert nyerte el a Papa című film operatőri munkájáért, míg a kisjátékfilm kategóriában Tóth Botond részesült elismerésben az Ugar című alkotásért. A játékfilm kategória díját Réder György Az alapítás című filmben nyújtott operatőri munkájáért kapta. A diákfilm kategóriában Tóth Kristóf (Berta) és Gajdics Dávid (Poros utakon) részesült díjazásban. Első alkalommal adták át a kategóriában a Ludwig Camera Budapest Kft. digitális kameracsomag különdíját, amelyet Gajdics Dávid kapott, míg a Sparks Kft. ötvenezer dollár értékű analóg kameracsomagját – amelyet maga Zsigmond Vilmos alapított 2005-ben Romwalter „Richy” Bélával közösen – Tóth Kristófnak ítélték.

Bergendy Péter rendező átveszi a Filmakadémia Aranyérmét

Az est során Kovács László–Zsigmond Vilmos Életműdíjjal tüntették ki Horváth Adrienne operatőrt – az első magyar női operatőrt, akit itthon életműdíjjal jutalmaztak –, Dávid Zoltán filmoperatőrt, Mertz Loránd operatőrt, valamint Papp Jánost, a magyar néprajzi filmkészítés meghatározó alakját. 

Az Év Operatőre díjat, valamint az Illés György-díjat Dobos Tamás nyerte el a Sárkányok Kabul felett és a Fratrum című filmek fényképezéséért.

Kovács László-Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Verseny

Novák Emil, a HSC Stábiskola igazgatója és Romwalter Béla, a Kovács László-Zsigmond Vilmos Operatőr Verseny alapítója a 2004-ben – Novák Emil által – alapított Aranyszem Fesztivált 2018-ban nevezték át a magyar operatőr iskola két kiemelkedő alkotójáról. A rendezvény főtámogatói a Nemzeti Filmintézet, a Sparks Kft. és a Ludwig Camera Budapest Kft., az esemény technikai támogatói pedig a Schwindl Kft. és a Two Men’s Show Lighting.

 

