Átadták a Magyar Filmakadémia Aranyérmeit

A Magyar Filmakadémia immár második alkalommal ismeri el azon tagjainak munkásságát, akik évtizedeken keresztül kiemelkedő szakmai teljesítményükkel és a hazai filmgyártás iránti elkötelezettségükkel járultak hozzá a magyar filmművészet, illetve az iparág fejlődéséhez. A Filmakadémia Aranyérmét idén Bergendy Péter rendező, Dénes Zoltán operatőr, Hábermann Jenő producer, Mécs Mónika producer, valamint Poós András Tibor producer vehette át a hazai filmgyártást meghatározó munkásságuk elismeréseként.

A Magyar Filmakadémia Aranyérme (Fotó: Fejes Bence)

A Kovács László–Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjakat több kategóriában ítélte oda a verseny szakmai zsűrije (Sára Balázs, Nagy András és Balázs István Balázs operatőrök).

A dokumentumfilm kategória fődíját Bordás Róbert nyerte el a Papa című film operatőri munkájáért, míg a kisjátékfilm kategóriában Tóth Botond részesült elismerésben az Ugar című alkotásért. A játékfilm kategória díját Réder György Az alapítás című filmben nyújtott operatőri munkájáért kapta. A diákfilm kategóriában Tóth Kristóf (Berta) és Gajdics Dávid (Poros utakon) részesült díjazásban. Első alkalommal adták át a kategóriában a Ludwig Camera Budapest Kft. digitális kameracsomag különdíját, amelyet Gajdics Dávid kapott, míg a Sparks Kft. ötvenezer dollár értékű analóg kameracsomagját – amelyet maga Zsigmond Vilmos alapított 2005-ben Romwalter „Richy” Bélával közösen – Tóth Kristófnak ítélték.

Bergendy Péter rendező átveszi a Filmakadémia Aranyérmét

Az est során Kovács László–Zsigmond Vilmos Életműdíjjal tüntették ki Horváth Adrienne operatőrt – az első magyar női operatőrt, akit itthon életműdíjjal jutalmaztak –, Dávid Zoltán filmoperatőrt, Mertz Loránd operatőrt, valamint Papp Jánost, a magyar néprajzi filmkészítés meghatározó alakját.

Az Év Operatőre díjat, valamint az Illés György-díjat Dobos Tamás nyerte el a Sárkányok Kabul felett és a Fratrum című filmek fényképezéséért.