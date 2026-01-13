Székelyföldön is vetítik a Magyar menyegzőt, ezeken a helyszíneken találkozhat Törőcsik Franciskával

A Magyar menyegző székelyföldi vetítéssorozata a magyar kultúra napjához kapcsolódik, és a Vándormozi szervezésében valósul meg, amely első alkalommal mutat be filmet önálló forgalmazásban Romániában – közölték a szervezők kedden.

A Magyar menyegzőt négy napon át vetítik Székelyföldön (Fotó: Galgóczi Németh Kristóf)

Mint írták, az első, közönségtalálkozóval egybekötött székelyföldi bemutatókon az alkotók és a főszereplők is részt vesznek, erősítve a határon túli magyar közösségek kulturális kapcsolatait és a magyar film jelenlétét a térségben. A pénteki csíkszeredai vetítés helyszíne a Szakszervezetek Művelődési Háza, szombaton Székelyudvarhelyen a Rákóczi Centerben láthatja a filmet a közönség, 18-án Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban, január 19-én hétfőn pedig a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A kezdési időpont mind a négy alkalommal 19 óra.

A Magyar menyegző bemutatóját különösen fontosnak érezzük Székelyföldön, hiszen ez a vidék a magyar néphagyomány élő bölcsője – és a film pontosan ezt a szellemiséget szeretné ünnepelni

– idézte Venczel Endrét, a Vándormozi vezetőjét a közlemény.

A Kalotaszegen, Törőcsik Franciska és Kovács Tamás főszereplésével forgatott produkció ősbemutatója november 15-én volt Kolozsváron a Magyar Operában, míg nemzetközi premierjére a Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál (PÖFF) versenyprogramjában, a fesztivál nyitófilmjeként került sor.

A Magyar menyegző egyik nem titkolt küldetése, hogy a világ előtt mutassa be nemzeti örökségünk legkülönlegesebb értékeit: a magyar néptánc, népzene, népművészet világát

– idézte a közlemén Káel Csabát. A rendező hozzátette: a film korántsem csak a népzene vagy a néptánc iránt érdeklődőknek készült; a romantikus dramaturgia, a látványvilág és a színészi alakítások széles közönséget meg tudnak szólítani.

A Magyar menyegző a hetvenes évek végén játszódik: két budapesti fiatalember, András és Péter Kalotaszegre utazik, hogy részt vegyen András unokatestvérének lakodalmán. A falusi ünnep életre szóló kalanddá válik, a két fiatalnak olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok. A film a népzene, a tánc és a szerelem erejét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén – egyszerre szerelmi történet, kulturális utazás és tisztelgés Novák Ferenc „Tata” életműve előtt. A zenés-táncos produkcióban Törőcsik Franciska, Kovács Tamás, Kövesi Zsombor és Györgyi Anna mellett olyan ismert és népszerű művészek tűnnek fel, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, a Muzsikás Együttes, Pál István „Szalonna”, Farkas Zoltán „Batyu” és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei. A koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor jegyzi.

A film produceri feladatait a közelmúlt számos sikerfilmje, az Örök tél, a Blokád és a Semmelweis készítésében részt vevő Lajos Tamás látja el, ő vezető operatőrként is bekapcsolódott a forgatásba. A forgatókönyet Békési Miksa írta, a vágó Kiss Viktória és Makk Lili, a zeneszerző Káel Norbert volt.