A vadkovász ereje – harmincnégy éves a Magyar Művészeti Akadémia

Amikor a Selyemgombolyító falai között, majd a Pesti Vigadó üvegpalotájában az alapítók először összeültek, még egy „fortélyosan elnyomó” diktatúra szellemi hagyatékával kellett megküzdeniük. A rendszerváltozás hajnalán a cél egyértelmű volt: végleg levetkőzni a tiltott-tűrt-támogatott (3T) kultúrpolitika hazug kategóriáit, és elválasztani a valódi művészetet a napi pártpolitikától.

Harmincnégy éves a Magyar Művészeti Akadémia Fotó: Picasa / MMA

Makovecz Imre és társai – köztük olyan személyiségek, mint Gyurkovics Tibor, Szokolay Sándor vagy Melocco Miklós – egy „vadkovászt” akartak őrizni, amelyből a nemzet jövőjének kenyere sül. És a szellemi műhely létrejött a Magyar Művészeti Akadémia képében.



A nemzetben gondolkodás alapvetése



Az egyesületi formában működő szervezet húsz éven át készült arra a szerepre, amelyet ma betölt. Ez az időszak az önszerveződés diadala volt: közel ezer rendezvény, hangversenyek, kiállítások és könyvkiadások fémjelezték az utat. A közösség erejét és morális tartását talán a 2004-es esztendő mutatta meg leginkább.

A december 5-i, a kettős állampolgárságról szóló népszavazás fájdalmas eredménytelensége után az MMA még inkább kiterjesztette figyelmét a határon túli nemzetrészekre. Az akadémia a Kárpát-medencei magyar alkotók természetes találkozóhelyévé vált, ahol a nemzetben gondolkodás nem politikai jelszó.



A fordulópontot 2011 hozta el. Bár az alapító elnök, Makovecz Imre már nem érhette meg az áhított köztestületi rangot, szellemi örököse, Fekete György véghez vitte az álmot. Az Országgyűlés döntése nyomán az MMA autonóm alkotmányos köztestületté vált, ezzel a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) azonos rangot kapott a hazai közművelődésben.

Makovecz Imre Fotó: Soós Lajos/MTI Fotószerkesztőség



Intézményi kiteljesedés és társadalmi felelősség



Az elmúlt másfél évtized az intézményi infrastruktúra és a társadalmi bázis megerősítéséről szólt.

Az MMA ma már nemcsak egy szellemi kör, hanem egy szerteágazó intézménycsalád gazdája,

amelynek része a Pesti Vigadó, a Műcsarnok, a Hild-villa, valamint a Magyar Építészeti Múzeum és a Művészetelméleti Kutatóintézet, melyek mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar kultúra reprezentatív és kutatható legyen.

Kiemelkedő jelentőségű az a szociális és szakmai védőháló is, amelyet az akadémia az alkotók köré font. A 2013-ban alapított köztestületi díjak, a Nemzet Művésze kitüntetés, valamint a 2018-tól bevezetett művészjáradék és a fiatalokat segítő művészeti ösztöndíjprogram valódi egzisztenciális biztonságot és megbecsülést ad a magyar művészvilágnak.